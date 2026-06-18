Μόσχα: Μπαράζ επιθέσεων από ουκρανικά drones – Χτυπήθηκε διυλιστήριο πετρελαίου - Βίντεο

Snapshot Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones στη Μόσχα, πλήττοντας διυλιστήριο πετρελαίου και προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς.

Οι ρωσικές αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας λόγω των επιθέσεων.

Περίπου 180 drones καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας, αλλά τουλάχιστον επτά κατάφεραν να χτυπήσουν στόχους εντός της πόλης.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήριο πετρελαίου και στο εμπορικό κέντρο Sadovod στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις, ενώ το Κίεβο δέχεται επίσης μαζικές επιθέσεις από ρωσικούς πυραύλους και drones. Snapshot powered by AI

Νέες επιθέσεις με drones στην ρωσική πρωτεύουσα εξαπέλυσε η Ουκρανία. Μεταξύ άλλων χτυπήθηκε διυλιστήριο πετρελαίου και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις υποχρέωσαν τις ρωσικές αρχές να αναστείλουν τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας. «Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Αρκετά drones κατάφεραν να φτάσουν στο [διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας]», δήλωσε ο Σεργκέι Σομπιανίν, δήμαρχος της Μόσχας, προσθέτοντας ότι υπέστη ζημιές και ένα εμπορικό κέντρο. Ισχυρίστηκε ότι ‌περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα ‌καταρρίφθηκαν.

Ο Σομπιανίν ανέφερε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στον τόπο του συμβάντος και ανέφερε επίσης «ζημιές» στο εμπορικό κέντρο Sadovod στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης. Τουλάχιστον επτά drones φαίνεται να πέρασαν από τα ρωσικά αμυντικά συστήματα προκειμένου να χτυπήσουν στόχους στην πόλη.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας κοντά στο διυλιστήριο, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA που επικαλέστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ διακόπηκε επίσης η εναέρια κυκλοφορία στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο και Ζουκόβσκι.

Φαίνεται ότι στόχος των επιθέσεων ήταν να διακοπεί η λειτουργία του βασικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή Καπότνο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση τέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης και την Τετάρτη.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις ως «δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις». Την ίδια στιγμή το Κίεβο δεχόταν μαζική επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, σε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

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