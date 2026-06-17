Τραμπ για Ουκρανία: Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να της επιτρέψει να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη σύνοδο G7 στο Εβιάν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αμερικανικής σχεδίασης πυραύλους Patriot.

Η Ουάσιγκτον έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στον πόλεμο με το Ιράν τους τελευταίους μήνες, αλλά ενδέχεται να επαναπροσανατολιστεί στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε καλές συνομιλίες με τους προέδρους Ζελένσκι και Πούτιν και συνεχίζει τις προσπάθειες για ειρήνη, παρά τις δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν επανέλαβε μερικές από τις πιο γνωστές δηλώσεις του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο έκανε και μια αποκάλυψη... Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα «εξετάσει» το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot αμερικανικού σχεδιασμού, κάτι που η Ουκρανία είχε ζητήσει στο παρελθόν.

Τους τελευταίους μήνες, το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί σταθερά στον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, με την επικείμενη υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι ο Τραμπ ενδέχεται πλέον να στρέψει ξανά την προσοχή του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στη Γαλλία, ο Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα πολύ καλές συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με τον Πρόεδρο Πούτιν, και θα θέλαμε να δούμε αυτό το θέμα να κλείνει. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πίστευα ότι αυτός θα ήταν ένας από τους ευκολότερους. Όμως, δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Είχα δύο καλές συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με τον Πρόεδρο Πούτιν».

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