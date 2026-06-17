Bloomberg: Η ΕΕ ξεκίνησε συνομιλίες με το Κρεμλίνο για την Ουκρανία - Τραμπ με Πούτιν, Ζελένσκι

Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές αρχές για την επίλυση της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κορυφαίος σύμβουλος του Κόστα έχει ήδη μιλήσει δύο φορές τηλεφωνικά με υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο που βρίσκεται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η ευρωπαϊκή πλευρά επιδιώκει να καταλάβει εάν η Μόσχα είναι έτοιμη για πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κόστα αρνήθηκε να σχολιάσει και ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε στο ερώτημα του Bloomberg σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είχε καλές συζητήσεις με Πούτιν και Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε καλές συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία.

ΕΕ για την ένταξη της Ουκρανίας

Το 2030 είναι η ρεαλιστική προθεσμία για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δήλωσε η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ukrinform.

«Πιστεύω ότι το 2030 είναι ένας πολύ εφικτός στόχος. Φυσικά, οι ομάδες διαπραγματεύσεων θα απαιτήσουν πολλές αλλαγές, αλλά τώρα μιλάμε για το ξεκίνημα δηλαδή για επίσημες τεχνικές διαπραγματεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Και νομίζω ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για αυτό», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθεί από «σημαντικό νομοθετικό και άλλο έργο». Πιστεύει ότι το άνοιγμα των υπόλοιπων διαπραγματευτικών ομάδων αυτό το καλοκαίρι θα ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση.

Η Ματέρνοβα πρόσθεσε ότι το Κίεβο έχει ακόμη «πολλές εγκρίσεις» να περάσει και ενδιάμεσα ορόσημα να εκπληρώσει.

Διαβάστε επίσης