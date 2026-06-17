G7: Κυρώσεις σε Ρωσία, ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή και προειδοποιήσεις στη Β. Κορέα

Τι περιλαμβάνει η από κοινού ανακοίνωση των G7 για τα γεωπολιτικά ζητήματα

Ελένη Ευστρατίου

G7: Κυρώσεις σε Ρωσία, ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή και προειδοποιήσεις στη Β. Κορέα

Οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο των G7 στο Εβιάν Γαλλίας

AP/Pool Bestimage
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι G7 δεσμεύονται για κυρώσεις στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και υποστηρίζουν την Ουκρανία με στρατιωτική και ενεργειακή βοήθεια.
  • Υποστηρίζουν την αποτροπή του Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων μέσω της συμφωνίας που θα ακολουθήσει το μνημόνιο κατανόησης.
  • Προωθούν τη σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή και στηρίζουν την προσπάθεια του Καναδά για αύξηση της ενεργειακής παραγωγής.
  • Ζητούν την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την προστασία της κυριαρχίας του κράτους.
  • Εκφράζουν ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και καλούν στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή του Ινδο
  • Ειρηνικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
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Οι ηγέτες των χωρών της G7 εξέδωσαν από κονού ανακοίνωση σχετικά με τα γεωπολιτικά ζητήματα που έχουν προκύψει παγκοσμίως, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και τον Ινδο-Ειρηνικό.

Στην ανακοίνωσή τους, έκαναν λόγο για μία «ιστορική ευκαιρία» να αποτραπεί το Ιράν απο τη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκαλεί στην περιοχή, μέσω της συμφωνίας που θα ακολουθήσει το μνημόνιο κατανόησης. Παράλληλα, επαίνεσαν την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τη συμβολή των χωρών-διαμεσολαβητών, ενώ δήλωσαν την υποστήριξή τους και την ετοιμότητα να συμβάλουν στην τήρηση των όρων του μνημονίου.

Σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή

Τόνισαν τη σημασία της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο και χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας να συμβάλλει στην επανέναρξη της κυκλοφορίας, την προστασία των πλοίων και τον έλεγχο για την απομάκρυνση των ναρκών.

Για τον Λίβανο, οι G7 ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους στην άμεση κατάπαυση του πυρός, καθώς και τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου να αφοπλίσει την οργάνωση της Χεζμπολάχ. Τόνισαν ότι πρέπει να σταματήσει το μονοπώλιο των όπλων στη χώρα καθώς και την προστασία την ακεραιότητας και της κυριαρχίας του κράτους, μέσω της παροχής διεθνών εγγυήσεων.

Για τη Γάζα, συμφώνησαν στην επιτάχυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης, ενώ ζήτησαν ταχεία εφαρμογή πολιτικών και μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, ζήτησαν τον τερματισμό της βίας στη Δυτική Όχθη.

Τέλος, οι G7 δεσμεύτηκαν στη σταδιακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή για τα ενεργειακά τους αποθέματα και ενθάρρυναν την πρόθεση του Καναδά να αυξήσει την παραγωγή του τα επόμενα χρόνια.

Για την Ουκρανία

Στην κοινή ανακοίνωση των G7 για την Ουκρανία, οι ηγέτες δήλωσαν και πάλι την αταλάντευτη υποστήριξή τους στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητάς της. Παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον Ουκρανικό λαό και επαίνεσαν την ανθεκτικότητά του στο πεδίο μάχης, όπου αναγώρισαν ότι έχει αναπτυχθεί μία νέα δυναμική.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την παράδοση αεροπορικής άμυνας και συστημάτων, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν άδειες στην Ουκρανία για την αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής. Συμφώνησαν επίσης στην παραχώρηση ενεργειακών αποθεμάτων ώστε να ανταπεξέλθουν στον επόμενο χειμώνα.

Τέλος, δεσμεύτηκαν στην άσκηση επιπλέον οικονομική πίεσης στη Ρωσία με περισσότερες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεδομένης της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Για τον Ινδο-Ειρηνικό

Σχετικά με τα γεωπολιτά ζητήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, οι G7 τόνισαν τη σημασία του κράτους δικαίου και την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε μονομερής απόπειρα αλλαγής του status quo, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Κινεζική Θάλασσα καθώς και στην Ταϊβάν.

Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και δεσμεύτηκαν για την αποπυρηνικοποίησή της, ενώ την κάλεσαν να επιλύσει το ζήτημα των κλοπών κρυπτονομισμάτων.

Χαιρέτισαν τη Σύνοδο Κορυφής «Global Convergence for Growth» που συγκάλεσε ο Πρόεδρος Μακρόν στις 11 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή της Κίνας και δήλωσαν ξανά το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν με τις μεγάλες οικονομίες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών, συνεχίζοντας τις εργασίες και στο πλαίσιο των G20.

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