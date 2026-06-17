G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανταλλάσσει χειραψία με τον [ρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενώ συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση εργασίας στη σύνοδο κορυφής της G7, στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε τελευταίος και καθυστέρησε την έναρξη της συνόδου κορυφής της G7.

Ο Τραμπ απευθύνθηκε στους υπόλοιπους ηγέτες λέγοντας αστειευόμενος «Εγώ είμαι το αφεντικό».

Ο Τραμπ πρότεινε στους δημοσιογράφους να μείνουν για τη συνεδρίαση, παρά τις προσπάθειες των Γάλλων αξιωματούχων να τους απομακρύνουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση πριν την παρέμβαση του Τραμπ.

Ο Τραμπ δημοσίευσε αρκετές αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα την ώρα που η σύνοδος θα έπρεπε να ξεκινήσει. Snapshot powered by AI

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η συνεδρίαση της συνόδου κορυφής των ηγετών της G7 σήμερα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έφτασε αργοπορημένος στην αίθουσα.

Ο Τραμπ ήταν ο τελευταίος ηγέτης που μπήκε στην αίθουσα κα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είχε πάρει θέση στο τραπέζι. Ο Τραμπ πλησίασε και είπε αστειευόμενος προς τους ηγέτες που τον περίμεναν: «Εγώ είμαι το αφεντικό».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση, αλλά ο Τραμπ τον διέκοψε για να προσκαλέσει τους δημοσιογράφους να μείνουν στην αίθουσα. Οι δημοσιογράφοι φώναζαν κάποιες ερωτήσεις και ο Τραμπ τους είπε: «Θα θέλατε να μείνετε για τη συνεδρίαση; Εγώ δεν έχω αντίρρηση».

Ωστόσο Γάλλοι αξιωματούχοι συνόδευσαν τους δημοσιογράφους έξω από την συνεδρίαση. Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος ακούστηκε να λέει: «Κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε αρκετές αναρτήσεις στο Truth Social το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που έπρεπε να ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική - Αν δεν μου αρέσει θα ξαναρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε δηλώσεις για τη συμφωνία με το Ιράν την ώρα που βρισκόταν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και μιλούσε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία είναι «τελική», ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν είναι τελική». Και συνέχισε: «Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Και αν δεν μου αρέσει, θα ξαναρχίσουμε να τους πυροβολούμε, να ρίχνουμε βόμβες πάνω στα κεφάλια τους».

«Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα ξαναρχίσουμε αμέσως να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς στη μέση του κεφαλιού τους», τόνισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την άποψή του ότι η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι «πολύ ισχυρή». «Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρή», είπε.

«Αυτοί που είναι πραγματικά ευχαριστημένοι είναι οι αγορές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέσα στις επόμενες «μία ή δύο ημέρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 99,99% το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. «Αυτό που είναι πραγματικά ευχάριστο είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και η τιμή του πετρελαίου έχει καταρρεύσει. Αυτό λέει περισσότερα από τα λόγια», είπε ο Τραμπ.

«Ο Ομπάμα δωροδόκησε το Ιράν με 1,7 δισ. δολάρια»

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα ότι «δωροδόκησε» το Ιράν και έστειλε 1,7 δισ. δολάρια στην Τεχεράνη για να κλείσει η συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το 2015.

«Η συμφωνία JCPOA που σύναψε ο Ομπάμα: τους παρέδωσε 1,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, πράσινα χαρτονομίσματα από τράπεζες, τα έβαλε σε ένα Boeing 757 και τα μετέφερε αεροπορικώς στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο – έχω φωτογραφίες από αυτό – λέγοντας: “Θεέ μου, κοιτάξτε αυτά τα χρήματα που μας δίνει”», δήλωσε ο Τραμπ.

«Προσπάθησε να ξεφύγει με δωροδοκία. Εγώ δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό… Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Γέλασαν με τον Ομπάμα και είπαν ότι είναι ένας ηλίθιος».

Παράλληλα ο Τραμπ τόνισε ότι οι ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για 300 δισ. δολάρια σε κονδύλια ανασυγκρότησης για την Τεχεράνη είναι ψευδείς.

«Δεν δίνουμε ούτε 10 σεντς. Δεν επενδύουμε και δεν διαθέτουμε κάποιο ταμείο», σημείωσε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ζητά από τις χώρες του Κόλπου να επενδύσουν στο Ιράν, αλλά «αν το κάνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα». «Θα έλεγα ότι δεν θα το κάνουν για κάποιο διάστημα, μέχρι να διαπιστώσουν τη συμπεριφορά [των Ιρανών]», πρόσθεσε.

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