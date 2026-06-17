Ζελένσκι – Μακρόν: Τα μικρόφωνα «έπιασαν» συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ - Βίντεο

Οι δύο ηγέτες συζητούσαν την συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ζελένσκι – Μακρόν: Τα μικρόφωνα «έπιασαν» συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ - Βίντεο
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι συνομιλίες Ζελένσκι και Μακρόν στο περιθώριο της G7 καταγράφηκαν από μικρόφωνα, αποκαλύπτοντας συζήτηση για την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ.
  • Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι θα βρεθεί στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουνίου και συζητούσε διμερείς συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Τραμπ.
  • Ο Μακρόν προσφέρθηκε να κανονίσει τη συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.
  • Και οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη, ενώ η υποστήριξη του Μακρόν θεωρείται σημαντική λόγω της ψυχρότητας μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.
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Τη συζήτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της G7 κατέγραψαν τα μικρόφωνα. Οι δύο ηγέτες συζητούσαν καθ’ οδόν προς τη συνεδρίαση όταν ο Γάλλος πρόεδρος ρώτησε τον Ζελένσκι για τα σχέδια του και πόσο έχει σκοπό να μείνει στη Γαλλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι στις 18 Ιουνίου θα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες. «Οπότε έχεις διμερείς (σ.σ. συναντήσεις) που οργανώνεις; Με τον πρόεδρο Τραμπ;» είπε ο Μακρόν.

Αμέσως μετά οι δύο ηγέτες συζητούν πιο χαμηλόφωνα και η συνομιλία τους δεν καταγράφηκε. «Με τον Τραμπ ναι. Είπε αν θέλεις να συναντηθούμε….», ακούγεται να λέει ο Ουκρανός πρόεδρος και αμέσως μετά πάλι η συνομιλία δεν έχει καταγραφεί.
Αφού συνομιλούν για ένα περίπου λεπτό ακούγεται ο Γάλλος πρόεδρος να λέει: «Εντάξει θα το κανονίσω εγώ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Μακρόν αναφέρθηκε σε μια επικείμενη συνάντηση της G7, πριν αυτός και ο Ζελένσκι χαμηλώσουν και πάλι τις φωνές τους. Και οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη.

Θεωρείται πιθανό ότι ο Ζελένσκι ζητούσε την υποστήριξη του Γάλλου προέδρου καθώς είναι γνωστό ότι ο Τραμπ δεν τρέφει φιλικά συναισθήματα προς τον Ουκρανό πρόεδρο, τον οποίο έδιωξε από τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

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