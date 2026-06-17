Ζελένσκι – Μακρόν: Τα μικρόφωνα «έπιασαν» συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ - Βίντεο

Snapshot Οι συνομιλίες Ζελένσκι και Μακρόν στο περιθώριο της G7 καταγράφηκαν από μικρόφωνα, αποκαλύπτοντας συζήτηση για την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι θα βρεθεί στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουνίου και συζητούσε διμερείς συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Τραμπ.

Ο Μακρόν προσφέρθηκε να κανονίσει τη συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.

Και οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη, ενώ η υποστήριξη του Μακρόν θεωρείται σημαντική λόγω της ψυχρότητας μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Snapshot powered by AI

Τη συζήτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της G7 κατέγραψαν τα μικρόφωνα. Οι δύο ηγέτες συζητούσαν καθ’ οδόν προς τη συνεδρίαση όταν ο Γάλλος πρόεδρος ρώτησε τον Ζελένσκι για τα σχέδια του και πόσο έχει σκοπό να μείνει στη Γαλλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι στις 18 Ιουνίου θα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες. «Οπότε έχεις διμερείς (σ.σ. συναντήσεις) που οργανώνεις; Με τον πρόεδρο Τραμπ;» είπε ο Μακρόν.

Αμέσως μετά οι δύο ηγέτες συζητούν πιο χαμηλόφωνα και η συνομιλία τους δεν καταγράφηκε. «Με τον Τραμπ ναι. Είπε αν θέλεις να συναντηθούμε….», ακούγεται να λέει ο Ουκρανός πρόεδρος και αμέσως μετά πάλι η συνομιλία δεν έχει καταγραφεί.

Αφού συνομιλούν για ένα περίπου λεπτό ακούγεται ο Γάλλος πρόεδρος να λέει: «Εντάξει θα το κανονίσω εγώ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Μακρόν αναφέρθηκε σε μια επικείμενη συνάντηση της G7, πριν αυτός και ο Ζελένσκι χαμηλώσουν και πάλι τις φωνές τους. Και οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη.

Θεωρείται πιθανό ότι ο Ζελένσκι ζητούσε την υποστήριξη του Γάλλου προέδρου καθώς είναι γνωστό ότι ο Τραμπ δεν τρέφει φιλικά συναισθήματα προς τον Ουκρανό πρόεδρο, τον οποίο έδιωξε από τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

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