Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μιλά για το «τέλος μιας εποχής» - Πότε θα αποσυρθεί από το τένις

Η ζωή μακριά από τα κορτ, η οικογένεια και η μεγάλη απόφαση για το τέλος της καριέρας του

Ανθή Κουρεντζή

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μιλά για το «τέλος μιας εποχής» - Πότε θα αποσυρθεί από το τένις
LIFESTYLE
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα. Ρεκόρ εβδομάδων στο Νο1, 24 Grand Slam, χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Κι όμως, στα 39 του, εκείνο που φαίνεται να τον απασχολεί περισσότερο δεν είναι το επόμενο τρόπαιο, αλλά όσα συμβαίνουν μακριά από τα κορτ.

Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του Prime Video, «Novak Djokovic: The Wolf in Winter», ο Σέρβος πρωταθλητής μιλά με έναν πολύ πιο προσωπικό τρόπο για τη διαδρομή του και κυρίως για τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή.

«Ποτέ δεν ήθελα η κληρονομιά μου να περιορίζεται μόνο σε highlights ή επιτεύγματα. Νοιάζομαι πολύ για τις προσωπικές, ανθρώπινες σχέσεις», ανέφερε στο People ο θρύλος του τένις.

Αυτή ακριβώς είναι και η πλευρά που θέλησε να δείξει μέσα από το ντοκιμαντέρ. Όχι μόνο τον πρωταθλητή που έμαθε να ζει με την πίεση της κορυφής, αλλά και τον γιο, τον σύζυγο και τον πατέρα.

Η παιδική ηλικία στη Σερβία και η ανάγκη να μεγαλώσει γρήγορα

Ο Τζόκοβιτς επιστρέφει νοερά στα παιδικά του χρόνια στη Σερβία, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από πόλεμο και οικονομική κρίση.

«Αναγκάστηκα να ωριμάσω πολύ νωρίς και να αναλάβω ευθύνες ενηλίκου, παρότι απείχα πολύ από το να είμαι ενήλικος», εξηγεί.

Από πολύ μικρός, όπως λέει, κατάλαβε πως το τένις δεν ήταν απλώς ένα άθλημα, αλλά η αποστολή του. «Σχεδόν όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου ήταν στην υπηρεσία του τένις».

Αργότερα, όταν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του ήταν να ανταποδώσει στους γονείς του όσα είχαν θυσιάσει για εκείνον.

«Δεν ήθελα μόνο να τους βοηθήσω οικονομικά. Ήθελα να νιώθουν ευτυχισμένοι, περήφανοι και ασφαλείς. Και ως γιος, νιώθω ότι πέτυχα αυτή την αποστολή».

Από τον σχολικό έρωτα με την Γέλενα στην οικογένεια

Στο κέντρο της προσωπικής του ζωής βρίσκεται η σύζυγός του, Γέλενα.

Οι δυο τους γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια και, όπως λέει ο ίδιος, μεγάλωσαν ουσιαστικά μαζί. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά όταν εκείνη σπούδαζε στην Ιταλία και εκείνος προπονούνταν στο Μόντε Κάρλο.

«Είναι η μοναδική σοβαρή σχέση που είχα ποτέ. Ήταν ο έρωτάς μου από το σχολείο», λέει.

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Ο Τζόκοβιτς δεν κρύβει ότι η καριέρα του θα ήταν πολύ πιο δύσκολη χωρίς τη στήριξή της. «Ήταν ο βράχος μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει πως η σχέση τους, όπως κάθε μακροχρόνιος γάμος, χρειάστηκε θυσίες και συμβιβασμούς. «Προσπαθούμε πάντα να επικοινωνούμε. Να λέμε όχι μόνο τι μας ενοχλεί, αλλά και πότε νιώθουμε αγάπη και τρυφερότητα».

https://www.instagram.com/p/C9O8uaeoMZF/

«Τα παιδιά μου με μαθαίνουν να ζω στο παρόν»

Η γέννηση του γιου του, Στέφαν, το 2014 και της κόρης του, Τάρα, το 2017 άλλαξε ριζικά την οπτική του για τη ζωή.

Και, όπως ο ίδιος παραδέχεται, τα παιδιά του συνέπεσαν και με μερικές από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας του.

«Χρωστάω πολλά στα παιδιά μου. Με μαθαίνουν κάθε μέρα πώς να συγχωρώ, πώς να μένω στο παρόν, πώς να απολαμβάνω τη στιγμή και πώς να είμαι πιο παιχνιδιάρης με τη ζωή».

Υπάρχει όμως και μια πλευρά που τον πονά. Η συνεχής παρουσία στα τουρνουά σήμαινε πολλές φορές απουσία από το σπίτι και από σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας των παιδιών του.

«Η γυναίκα μου τα βοηθούσε να διαχειριστούν την απουσία του πατέρα τους. Και αυτό είναι κάτι που ακόμη και σήμερα με πονά περισσότερο απ' όλα».

Novak Djokovic

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς / AP

Γι' αυτό και όταν επιστρέφει σπίτι προσπαθεί, όπως λέει, να είναι όσο περισσότερο παρών γίνεται.

Ο 11χρονος Στέφαν βρίσκεται περίπου στην ηλικία που ο ίδιος άρχισε να αφιερώνει ολοκληρωτικά τη ζωή του στο τένις. Παρ' όλα αυτά, ο Τζόκοβιτς δεν θέλει να επιβάλει στον γιο του τον ίδιο δρόμο.

«Θέλω να έχει την επιλογή να αποφασίσει μόνος του αν θέλει να παίξει τένις, κάποιο άλλο άθλημα ή να κάνει οτιδήποτε άλλο επιθυμεί».

Novak Djokovic

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς / AP

Το πιο σημαντικό, όπως τονίζει, είναι να είναι ευτυχισμένος και υγιής. «Θέλω να είμαι ο πατέρας του. Δεν θέλω να είμαι ο προπονητής του».

Και γνωρίζει πολύ καλά ότι η σύγκριση θα είναι αναπόφευκτη. «Ο κόσμος βλέπει τον γιο μου να ταξιδεύει με μια ρακέτα και αμέσως αναρωτιέται αν θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Όμως δεν είναι ο ίδιος δρόμος. Είναι η δική του διαδρομή».

Πότε θα έρθει η απόσυρση;

Οι φήμες γύρω από το τέλος της καριέρας του γίνονται ολοένα και πιο έντονες, όμως ο ίδιος δεν βάζει ακόμη ημερομηνία.

Για εκείνον, το ερώτημα δεν αφορά μόνο το αν το σώμα του μπορεί να συνεχίσει. «Δεν θέλω να χάσω σημαντικά γεγονότα από τη ζωή των κοντινών μου ανθρώπων», λέει.

Παραδέχεται επίσης ότι η καριέρα ενός κορυφαίου αθλητή απαιτεί έναν βαθμό εγωισμού.

«Ως ατομικός αθλητής πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να είσαι εγωιστής για να κυνηγήσεις την καριέρα σου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω σου σε στηρίζουν».

Novak Djokovic

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς / AP

Παράλληλα, δηλώνει εντυπωσιασμένος από αθλητές που συνεχίζουν σε μεγάλη ηλικία, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη Σερένα Γουίλιαμς ως πηγή έμπνευσης.

«Δεν θα αφήσω ποτέ πραγματικά τη ρακέτα»

Ακόμη κι όταν έρθει, πάντως, η στιγμή να σταματήσει να αγωνίζεται επαγγελματικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποχωριστεί ποτέ πραγματικά το τένις.

«Δεν πρόκειται να κρεμάσω πραγματικά τη ρακέτα. Μπορεί να σταματήσω να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, αλλά θα συνεχίσω να παίζω».

Και η εικόνα που περιγράφει για την επόμενη ημέρα απέχει πολύ από τα μεγάλα στάδια και τα τρόπαια.

«Θέλω να παίζω με τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, τη γυναίκα μου, με οποιονδήποτε. Αγαπώ το τένις για την ίδια τη χαρά του παιχνιδιού».

Ίσως τελικά αυτή να είναι και η ουσία της εξομολόγησής του.

Ύστερα από μια ζωή αφιερωμένη στην κορυφή, ο Τζόκοβιτς μοιάζει να σκέφτεται όλο και περισσότερο όχι τι άλλο μπορεί να κερδίσει, αλλά τι δεν θέλει πια να χάσει: χρόνο με την οικογένειά του, απλές στιγμές και μια ζωή στην οποία η ρακέτα θα εξακολουθεί να υπάρχει — αλλά δεν θα ορίζει πλέον τα πάντα.

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