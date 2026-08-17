Snapshot Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών φυτών και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199. Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα έδωσε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Tρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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