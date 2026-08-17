Γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι: «Το Antinero έχει μετρήσιμη αξία στην πρόληψη των πυρκαγιών»

Τη συμβολή των έργων πρόληψης του προγράμματος Antinero στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και τη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης, σε συνδυασμό με τη δράση των δασικών υπαλλήλων στο πεδίο, συνέβαλαν στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών και στη διευκόλυνση του έργου των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι στη φωτιά της Δυτικής Αττικής οι παρεμβάσεις πρόληψης και η συνδρομή των δασικών υπαλλήλων συνέβαλαν στην προστασία τμημάτων του δασικού οικοσυστήματος και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής.

Ανάλογη εικόνα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καταγράφηκε και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου τα έργα του Antinero φέρεται να συνέβαλαν στον περιορισμό της επέκτασης της φωτιάς, παρά τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα των έργων πρόληψης δεν θα πρέπει να κρίνεται από το εάν εκδηλώθηκε ή όχι μια πυρκαγιά, αλλά από την εξέλιξή της και τις επιχειρησιακές συνθήκες που δημιουργούνται για την αντιμετώπισή της.

Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Antinero περιλαμβάνουν καθαρισμούς και διαχείριση της καύσιμης ύλης, συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών δασοπροστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, κατά την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων επισημαίνει, πάντως, ότι τα έργα πρόληψης δεν μπορούν να εξαλείψουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών ούτε να υποκαταστήσουν τις δυνάμεις καταστολής. Αντίθετα, όπως σημειώνει, μπορούν να περιορίσουν τη συνέχεια της καύσιμης ύλης, να μειώσουν τις δυνατότητες μετάδοσης της φωτιάς και να διευκολύνουν την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανημάτων και πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό και την επίβλεψη των έργων πρόληψης έως την επιχειρησιακή συνδρομή κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και την αποτίμηση των επιπτώσεων μετά την καταστροφή.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αντίστοιχα αποτελέσματα από έργα πρόληψης έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Φολόη, η Πάρνηθα, η Πεντέλη και το Ωραιόκαστρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητά την ενίσχυση των έργων πρόληψης, την αύξηση της χρηματοδότησης και την ενδυνάμωση των Δασικών Υπηρεσιών, ενώ τάσσεται υπέρ της επέκτασης των παρεμβάσεων σε περισσότερα δασικά οικοσυστήματα και της ένταξης των δασών σε καθεστώς αειφορικής διαχείρισης.

Τέλος, η Ομοσπονδία καλεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να προχωρήσει στην ταχεία υλοποίηση των έργων πρόληψης και στην προώθηση του νέου οργανογράμματος των Δασικών Υπηρεσιών, με παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει σε έντονο ύφος, με την Ομοσπονδία να απορρίπτει την κριτική που, όπως υποστηρίζει, απαξιώνει συνολικά τα έργα πρόληψης και να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να απαντά «με έργα, στοιχεία και αποτελέσματα από το πεδίο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΕΠΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΟΥΛΕΙΑ»

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του προηγούμενου Δελτίου Τύπου τηςΟμοσπονδίας μας και η πραγματικότητα ήρθε να μας επιβεβαιώσει ξανά. Όχι μεθεωρίες, συνθήματα, κατασκευασμένες δήθεν αποκαλύψεις και αναρτήσεις, αλλά μεόσα συνέβησαν στο πεδίο.Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, όπου τόσο οι παρεμβάσεις πρόληψηςόσο και η συνδρομή των δασικών υπαλλήλων την ώρα της πυρκαγιάς συνέβαλαν στηνπροστασία σημαντικών τμημάτων του δασικού οικοσυστήματος, στη συγκράτηση τηςέντασης της φωτιάς σε κρίσιμα σημεία και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκώνεπέμβασης, ακολούθησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.Και εκεί, κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους, τα έργατου Antinero συνέβαλαν ουσιαστικά στον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς καιστην υποστήριξη του έργου των δυνάμεων καταστολής.

Η συμβολή αυτήαναγνωρίστηκε πλέον δημόσια και καθολικά. Όσα, λοιπόν, ορισμένοι για τους δικούςτους λόγους επιχειρούν να απαξιώσουν από το πληκτρολόγιό τους, διαψεύδονταιδιαρκώς στο πεδίο, εκεί όπου κρίνονται στην πράξη τα έργα και οι δράσεις πρόληψηςκαι προστατεύονται αποτελεσματικά δάση, οικισμοί, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.Η Δυτική Αττική και η Χαλκιδική δεν αποτελούν δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναιτα πλέον πρόσφατα παραδείγματα μιας ευρύτερης και επανειλημμένα καταγεγραμμένηςσυμβολής των έργων πρόληψης. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν διαπιστωθεί κατά τοπαρελθόν στη Φολόη, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και στην περιοχή τουΩραιοκάστρου, όπου οι παρεμβάσεις στη βλάστηση, στο δασικό οδικό δίκτυο και στις

2αντιπυρικές ζώνες συνέβαλαν στον περιορισμό της έντασης ή της επέκτασης τηςφωτιάς και διευκόλυναν την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής.Δεν μιλάμε, επομένως, για συμπτώσεις ούτε για μεμονωμένες επιτυχίες. Μιλάμε για τησυνολική λειτουργία ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης, τα αποτελέσματα τουοποίου επιβεβαιώνονται σε διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά δασικά οικοσυστήματακαι διαφορετικές συνθήκες πυρκαγιάς.Το Antinero που υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες δεν είναι ένα τοπικό ή αποσπασματικό έργο.

Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιώνπου έχει εφαρμοστεί ποτέ σε εθνική κλίμακα. Κατά την τελευταία πενταετία έχουναναβαθμιστεί περισσότερα από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων σεολόκληρη τη χώρα, μέσα από καθαρισμούς και διαχείριση της καύσιμης ύλης,συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών,καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών δασοπροστασίας.Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν καταργούν τον κίνδυνο καιδεν υποκαθιστούν τις δυνάμεις καταστολής. Διαμορφώνουν, όμως, ένα εντελώςδιαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Διασπούν την οριζόντια και κατακόρυφησυνέχεια της καύσιμης ύλης, μειώνουν τις δυνατότητες μετάδοσης της φωτιάς στιςκόμες των δέντρων, περιορίζουν, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, την ταχύτητα καιτην έντασή της και διευκολύνουν την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων,μηχανημάτων έργου και πεζοπόρων τμημάτων.Αυτό είναι το πραγματικό και καθολικό όφελος του Antinero: δεν λειτουργεί μόνο τηστιγμή εκδήλωσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Δημιουργεί σε ολόκληρη τη χώρα έναδίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα τωνδασών και την επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης των συμβάντων. Δενπρόκειται για ένα έργο που «φαίνεται» μόνο όταν καίγεται μια περιοχή. Πρόκειται γιαμια εθνική υποδομή προστασίας που λειτουργεί διαρκώς, πριν ακόμη εμφανιστεί ηπρώτη φλόγα.Η αποτελεσματικότητα των έργων πρόληψης δεν αποτιμάται από το αν εκδηλώθηκε μίαπυρκαγιά.

Αποτιμάται από το πώς συμπεριφέρθηκε η φωτιά, ποια ένταση ανέπτυξε,πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε, ποια τμήματα του δάσους διασώθηκαν, πόσο άμεσααπέκτησαν πρόσβαση οι επίγειες δυνάμεις και πόσοι οικισμοί και κρίσιμες υποδομέςπροστατεύθηκαν. Αυτά είναι τα πραγματικά και επιστημονικά κριτήρια αξιολόγησης.Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν μικροπολιτική ή συνδικαλιστική προπαγάνδα.Και επειδή κάποιοι θυμούνται τη Δασική Υπηρεσία μόνο όταν θέλουν να τηςαποδώσουν ευθύνες, ψάχνοντας για οσμές σκανδάλων, ας γίνει απολύτως σαφές: οιδασικοί υπάλληλοι δεν εμφανίζονται μετά την καταστροφή για μία δήλωση ή μίαφωτογραφία. Βρίσκονται συνεχώς στο πεδίο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τηνπυρκαγιά.

3Είναι εκείνοι που συντάσσουν και εγκρίνουν τις μελέτες, υποδεικνύουν τις κρίσιμεςθέσεις παρέμβασης, επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση των έργων και γνωρίζουν τημορφολογία, τη βλάστηση, το δασικό οδικό δίκτυο και τις ιδιαιτερότητες κάθεπεριοχής. Κατά τη διάρκεια των συμβάντων βρίσκονται δίπλα στις επιχειρησιακέςδυνάμεις, συνδράμοντας με τη γνώση του πεδίου, κατευθύνοντας μηχανήματα έργου,υποδεικνύοντας προσβάσεις και κρίσιμες θέσεις ανάσχεσης και συμβάλλονταςαποτελεσματικά στις εργασίες που απαιτούνται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Καιτην επόμενη ημέρα παραμένουν εκεί για την αποτίμηση των επιπτώσεων, τηνπροστασία του εδάφους, την αποκατάσταση του δάσους και την αντιμετώπιση τωνπλημμυρικών κινδύνων.Αυτή είναι η πραγματικότητα που τα γνωστά παπαγαλάκια επιμένουν νααποκρύπτουν. Εμφανίζονται μετά από κάθε καταστροφή, επαναλαμβάνουν τα ίδιαστερεότυπα, μηδενίζουν συλλήβδην κάθε έργο πρόληψης και επιχειρούν ναπαρουσιάσουν ως απόδειξη αποτυχίας το ίδιο το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Δεν τους ενδιαφέρει τι διασώθηκε, πώς μεταβλήθηκε η συμπεριφορά της φωτιάς, ποιαέργα λειτούργησαν και ποιοι άνθρωποι εργάστηκαν στο πεδίο. Τους ενδιαφέρει μόνο ηεικόνα της καταστροφής, επειδή αυτή εξυπηρετεί το αφήγημά τους.Δυστυχώς γι’ αυτούς, κάθε νέα πυρκαγιά σε περιοχή όπου έχουν προηγηθείπαρεμβάσεις αποκαλύπτει όλο και καθαρότερα την αλήθεια: η πρόληψη έχειαπολύτως μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία. Δεν αποτρέπει αυτομάτως κάθε συμβάν,αλλά περιορίζει τις πιθανότητες να εξελιχθεί μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτα και ενισχύειαποφασιστικά τη δυνατότητα των δυνάμεων καταστολής να την αντιμετωπίσουν.Για αυτό και η χώρα δεν χρειάζεται λιγότερη πρόληψη Antinero. Χρειάζεται αντίθεταακόμα περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης, αύξηση της χρηματοδότησης,ισχυρότερες Δασικές Υπηρεσίες, συνεχή αξιολόγηση και επέκταση των έργων σεακόμη περισσότερα δασικού χαρακτήρα οικοσυστήματα και ένταξη όλων τωνδασών της χώρας μας σε αειφορική διαχείριση σύμφωνα με τις επιταγές τηςδασικής επιστήμης.

Εμείς δεν θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να εμφανιστούμε μπροστά στιςκάμερες ή να συντάξουμε πρωτοσέλιδα με δήθεν οσμές εικονικής πραγματικότητας. Θασυνεχίσουμε να εργαζόμαστε πριν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και ναυλοποιούμε έργα πρόληψης, να βρισκόμαστε στο πεδίο κατά τη διάρκεια τωνσυμβάντων και να στηρίζουμε την αποκατάσταση την επόμενη ημέρα.Προς την κατεύθυνση αυτή καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,κο Σ. Παπασταύρου, να εξασφαλίσει άμεσα όλες τις προϋποθέσεις για τηνταχύτατη και αποτελεσματική υλοποίηση όλων των ανωτέρω, προωθώνταςταυτόχρονα το νέο οργανόγραμμα των Δασικών Υπηρεσιών με γενναία αύξηση τωνοργανικών τους θέσεων.

Τα παπαγαλάκια μπορούν να συνεχίσουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.Αυτό ξέρουν να κάνουν μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε να απαντάμε με έργα, στοιχείακαι αποτελέσματα από το πεδίο.