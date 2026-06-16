Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

Snapshot Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «Trump 47» στη σύνοδο κορυφής της G7.

Το μπλουζάκι συμβόλιζε την ιδιότητα του Τραμπ ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δώρο ερμηνεύτηκε ως έκφραση σεβασμού και προσπάθεια ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Η πράξη αυτή πυροδότησε συζήτηση για τη βούληση των Ευρωπαίων ηγετών να βελτιώσουν τις διατλαντικές σχέσεις.

Η δημόσια παρουσίαση του δώρου υπογράμμισε τη δέσμευση για ενίσχυση της προσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο πολιτικών. Snapshot powered by AI

Μια αξιοσημείωτη διπλωματική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, κατά την οποία ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δώρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ένα αναμνηστικό σουβενίρ.

Το δώρο ήταν ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «Trump 47» που συμβόλιζε την ιδιότητα του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ερμήνευσαν το δώρο ως προσπάθεια του Φρίντριχ Μερτς να επιδείξει σεβασμό στον εν ενεργεία πρόεδρο του Λευκού Οίκου.

Στους δυτικούς πολιτικούς κύκλους, αυτή η πράξη της Καγκελαρίου πυροδότησε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την επιθυμία των Ευρωπαίων ηγετών να οικοδομήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεδομένων των προηγούμενων διαφορών στις αξιολογήσεις τους για τις διατλαντικές σχέσεις.

Το δώρο παρουσιάστηκε σε δημόσιο χώρο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της γερμανικής πλευράς να ενισχύσει την προσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πολιτικών στο πλαίσιο της ατζέντας της συνόδου κορυφής.

? Merz gifts Trump a Germany national team jersey with No. 47



On the sidelines of the G7 summit in Évian, France, German Chancellor Friedrich Merz presented Donald Trump with a Germany national football team jersey bearing the name Trump and the number 47 — a reference to Trump… https://t.co/okJll8wgBa pic.twitter.com/Tey35pZsv5 — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

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