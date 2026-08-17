Ο οίκος αξιολόγησης R&I αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε «θετικές»

Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ο οίκος αξιολόγησης R&I αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε «θετικές»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές (ΒΒΒ positive), προχώρησε ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό εν μέσω των διεθνών συνθηκών.

Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την εξασφάλιση των φορολογικών εσόδων, επισημαίνεται, το πρωτογενές ισοζύγιο διατηρεί σημαντικά πλεονάσματα και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης έχει μειωθεί περαιτέρω. Μπορεί δε να αναμένεται συνέχιση της βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, εν μέρει επειδή η αύξηση των δαπανών θα είναι περιορισμένη βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει ενισχυθεί, αντανακλώντας την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο R&I σημειώνει, επίσης, ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση θα αυξηθεί εάν επιβεβαιώσει ότι οι προσπάθειες αναζωογόνησης της οικονομίας και η δημοσιονομική σταθεροποίηση θα συνεχιστούν από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που, σύμφωνα με τον οίκο, προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο 2027.

Αναλυτικά, ο οίκος σημειώνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου της ευρωζώνης, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,1% το 2025. Αυτό αποδίδεται στην ιδιωτική κατανάλωση που υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, στις τουριστικές εισροές και στην επενδυτική διεύρυνση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Αναφέρει ότι δεν έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στους κυριότερους παράγοντες που ωθούν την ανάπτυξη το 2026 και ότι, τούτων δοθέντων, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2026 είναι πιθανό να μετριαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων παραγόντων, βαραίνουν την οικονομία. Ωστόσο, ο R&I αναμένει ότι η χώρα θα διατηρήσει ισχυρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, σχεδόν στο 2%. Και πιστεύει ότι η χώρα θα διατηρήσει οικονομική μεγέθυνση στο εύρος του 1% από το 2027 και μετά, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει την οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό, εστιάζοντας στην προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επενδύσεων στη βιομηχανία.

Η πρόοδος στο θέμα της επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω ενός κυβερνητικού συστήματος εγγυήσεων, αναφέρεται από τον οίκο, έχει φέρει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο τραπεζικός τομέας έχει βελτιώσει τη ρευστότητά του, χάρη στην αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, ενώ διατηρεί το μετοχικό του κεφάλαιο σε ένα σταθερό επίπεδο. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ, λόγω σημαντικού εμπορικού ελλείμματος. Ωστόσο, παρότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι μεγάλο, αντανακλά και μια αύξηση στις εισαγωγές λόγω ισχυρών επενδύσεων. Ο R&I δεν θεωρεί το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παράγοντα κινδύνου σε αυτήν τη συγκυρία, δεδομένου ότι τα «διπλά ελλείμματα» που υπήρχαν στο παρελθόν έχουν επιλυθεί και ένα μέρος του τρέχοντος ελλείμματος χρηματοδοτείται από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντισταθμίζεται εν μέρει από πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, το οποίο επικεντρώνονται στα έσοδα από τον τουρισμό.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, ο οίκος σημειώνει ότι καταγράφεται πλεόνασμα από το 2024 και ότι το πρωτογενές πλεόνασμα υπερβαίνει το 4% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα έσοδα λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, η ψηφιοποίηση της φορολογίας, η υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κ.ά. Μάλιστα, ο R&I προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει σταθερά θετικό τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, όσον αφορά στην αναλογία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ, ο οίκος σημειώνει ότι έχει καθοδική τάση και προβλέπει ότι η αναλογία θα μειώνεται συνεχώς και ότι η χώρα θα διατηρήσει ένα καλό επίπεδο δανειστικής ικανότητας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς οι φωτογραφίες των διακοπών γίνονται «όπλο» στα χέρια των απατεώνων

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ιταλία: Δοκιμάζει τις αντοχές και της περίφημης Παρμεζάνα

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οίκος αξιολόγησης R&I αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε «θετικές»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τρία μηχανάκια στα Καμένα Βούρλα - Στο νοσοκομείο 4 άτομα, δύο ανήλικοι

16:47LIFESTYLE

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μιλά για το «τέλος μιας εποχής» - Πότε θα αποσυρθεί από το τένις

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι θεάσεις UFO στην Ελλάδα για τις οποίες κανείς δεν μιλάει

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι: «Το Antinero έχει μετρήσιμη αξία στην πρόληψη των πυρκαγιών»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ απειλεί Ομάν για το Ορμούζ: «Εάν μπουν στον δρόμο μας θα τους ταράξουμε στις βόμβες»

16:24WHAT THE FACT

Πήγε για έναν περίπατο και βρήκε θησαυρό 900 ετών: Πάνω από 2.150 ασημένια νομίσματα κρυμμένα σε κεραμικό δοχείο

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Εξιχνιάστηκαν δύο περιστατικά πυροβολισμών – Συνελήφθη 28χρονος

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Το μελτέμι έφτασε τα 104 χλμ/ώρα – Η εντυπωσιακή εικόνα από δορυφόρο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 302 συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα στο 2026

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για τους γιατρούς της Σαλαμίνας - «Πλήρης συμπαράσταση»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

15:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

14:30ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι τρεις περιοχές στην Αττική που βρίσκονται στο «κόκκινο» - Τα συμπτώματα

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

15:29ΥΓΕΙΑ

Αυτοκόλλητος αισθητήρας ιδρώτα θα παρακολουθεί τη χοληστερόλη χωρίς αιμοληψία

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό δικαίωμα βέτο»: Πώς η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας διαμορφώνει παρασκηνιακά αποφάσεις εξουσίας του Ζελένσκι

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ απειλεί Ομάν για το Ορμούζ: «Εάν μπουν στον δρόμο μας θα τους ταράξουμε στις βόμβες»

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

14:38ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία συνεχίζει να ενισχύεται - Έρχεται ιστορικά πρωτοφανές σενάριο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Άγραφα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ