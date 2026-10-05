Σήμερα η ένταξη Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ – Με το βλέμμα στη δεύτερη θέση η Χαριλάου Τρικούπη

Snapshot Σήμερα επισημοποιείται η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ως μέρος της πολιτικής διεύρυνσης του κόμματος.

Η προσχώρηση Αποστολάκη, πρώην υπουργού της κυβέρνησης Τσίπρα και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας του στην Αττική μέσω οργανωτικών εξορμήσεων και εκδήλωσης στις 18 Οκτωβρίου στο Αιγάλεω.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του ΠΑΣΟΚ στο 12,6%, μειώνοντας τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, ενώ το κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει αυτή την τάση.

Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση στην Κεντροαριστερά παραμένει ανοιχτή και στοχεύει σε σταθερή άνοδο μέχρι το τέλος του έτους. Snapshot powered by AI

Με μία ακόμη κίνηση πολιτικής διεύρυνσης ξεκινά την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ, καθώς αύριο αναμένεται να επισημοποιηθεί η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, με τη συνάντηση να αναμένεται να επισφραγίσει τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η προσχώρηση Αποστολάκη αποτελεί τη δεύτερη κοινοβουλευτική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα μετά την ένταξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη να εμφανίσει το κόμμα ως τον βασικό χώρο υποδοχής δυνάμεων και προσώπων από την ευρύτερη Κεντροαριστερά.

Παράλληλα, η πολιτική διαδρομή του Ευάγγελου Αποστολάκη δίνει στην αυριανή κίνηση ιδιαίτερο συμβολισμό: πρόκειται για ένα πρόσωπο που διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και εξελέγη το 2023 με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανεξαρτητοποιηθεί.

Διεύρυνση και εξόρμηση στην Αττική

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να συνδυάσουν την πολιτική διεύρυνση με την οργανωτική και κοινωνική παρουσία του κόμματος, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου εντοπίζεται ένα από τα σημαντικότερα εκλογικά στοιχήματα για το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη έχει ξεκινήσει σχεδιασμός εξορμήσεων στελεχών σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με στόχο την παρουσία του κόμματος στις γειτονιές και την προβολή των προγραμματικών προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Σημείο κορύφωσης του σχεδιασμού αναμένεται να είναι η μεγάλη εκδήλωση της 18ης Οκτωβρίου στο Αιγάλεω, ημερομηνία με σαφή συμβολισμό λόγω της επετείου της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981.

Το βάρος στην Αττική δεν είναι τυχαίο. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η ουσιαστική διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και η ενίσχυση του αφηγήματος περί κυβερνητικής εναλλακτικής περνούν αναγκαστικά από τη βελτίωση των επιδόσεων του κόμματος στο μεγαλύτερο εκλογικό σώμα της χώρας.

Στόχος η διάρκεια

Όλες αυτές οι κινήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται ικανοποίηση για την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Ο πρώτος κύκλος μετρήσεων μετά τη ΔΕΘ κατέγραψε μια μετρήσιμη τάση ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία στη Χαριλάου Τρικούπη αποδίδεται τόσο στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη όσο και στην προσπάθεια να προβληθεί περισσότερο το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.

Ενδεικτική είναι η τελευταία μέτρηση της Metron Analysis, στην οποία το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην εκτίμηση ψήφου στο 12,6% από 11,4% τον Ιούνιο, ενώ την ίδια στιγμή η ΕΛΑΣ υποχώρησε από το 17,1% στο 15,8%. Έτσι, η μεταξύ τους απόσταση περιορίστηκε αισθητά, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ανατραπεί η σειρά των δύο κομμάτων.

Αυτό ακριβώς είναι πλέον και το στοίχημα για τη Χαριλάου Τρικούπη: η άνοδος να μην αποδειχθεί συγκυριακή αλλά να αποκτήσει συνέχεια στον επόμενο κύκλο μετρήσεων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση απέχει πολύ από το να έχει κριθεί. Θεωρούν, όμως, ότι αν η τάση των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιωθεί και στις επόμενες μετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μπει στο τελευταίο δίμηνο του έτους με σαφώς διαφορετικούς όρους στη σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

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