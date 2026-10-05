Εκλογές Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ανέτρεψε τις δημοσκοπήσεις – Στις 25 Οκτωβρίου η μάχη με τον Λούλα

Snapshot Ο Φλάβιου Μπολσονάρου συγκέντρωσε περίπου 47% και ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στον Λούλα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκέντρωσε 44,9%, με κανέναν από τους δύο να μην υπερβαίνει το 50%, οδηγώντας σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.

Η καμπάνια του Μπολσονάρου επικεντρώθηκε σε θέματα ακρίβειας, εγκληματικότητας και κόπωσης από το Κόμμα των Εργαζομένων, με κάποιους ψηφοφόρους να τον επιλέγουν ως ψήφο διαμαρτυρίας.

Ο Λούλα διατηρεί ισχυρή εκλογική βάση λόγω των κοινωνικών προγραμμάτων του, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες από την δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, το ιδιωτικό χρέος και την εγκληματικότητα.

Η διαφορά περίπου δύο ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των υποψηφίων αφήνει τη μάχη ανοιχτή για τον δεύτερο γύρο, όπου θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους των υπολοίπων υποψηφίων. Snapshot powered by AI

Στον δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου θα κριθεί η προεδρία της Βραζιλίας, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να περνά πρώτος από την κάλπη της Κυριακής και τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Με σχεδόν το 99% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο 45χρονος γερουσιαστής συγκέντρωνε περίπου 47% των έγκυρων ψήφων, έναντι 44,9% του Λούλα. Κανείς από τους δύο δεν ξεπέρασε το 50% που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο και έτσι οι δύο μονομάχοι θα λύσουν τις διαφορές τους σε τρεις εβδομάδες.

Η έκπληξη της βραδιάς δεν ήταν τόσο η διεξαγωγή δεύτερου γύρου - αυτό ήταν το πιθανότερο σενάριο και πριν ανοίξουν οι κάλπες - όσο η πρωτιά του Μπολσονάρου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στον Λούλα προβάδισμα περίπου τριών μονάδων, όμως η κάλπη έδειξε την αντίθετη εικόνα.

Στις πρώτες ώρες της καταμέτρησης, μάλιστα, ο Μπολσονάρου βρέθηκε ακόμη και πάνω από το 50%, προτού η διαφορά περιοριστεί σταδιακά όσο ενσωματώνονταν περισσότερα αποτελέσματα.

Από πολιτικός κληρονόμος, πρώτος στην κάλπη

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπήκε στην προεδρική κούρσα ως ο πολιτικός διάδοχος του πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος μετά την καταδίκη του για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2022.

Μέχρι πριν από λίγους μήνες ο 45χρονος γερουσιαστής δεν είχε την εθνική αναγνωρισιμότητα του πατέρα του. Το αποτέλεσμα της Κυριακής, ωστόσο, τον φέρνει πλέον στην αφετηρία του δεύτερου γύρου με μικρό αλλά σαφές προβάδισμα.

Η καμπάνια του επένδυσε κυρίως στην ακρίβεια, την εγκληματικότητα και στην κόπωση ενός μέρους της κοινωνίας από το Κόμμα των Εργαζομένων του Λούλα. Το Reuters καταγράφει, μάλιστα, περιπτώσεις ψηφοφόρων που επέλεξαν τον Μπολσονάρου περισσότερο ως ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο παρά ως πρώτη πολιτική επιλογή.

Ο Λούλα μπαίνει στη δεύτερη μάχη από τη δεύτερη θέση

Για τον 80χρονο Λούλα, που διεκδικεί τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία, το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργήσει οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Ο απερχόμενος πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή εκλογική βάση, ιδιαίτερα χάρη στα κοινωνικά προγράμματα που συνδέθηκαν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του. Ταυτόχρονα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, το υψηλό ιδιωτικό χρέος και την εγκληματικότητα — ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της φετινής εκλογικής αναμέτρησης.

Η διαφορά των περίπου δύο μονάδων αφήνει τη μάχη ανοιχτή. Τις επόμενες τρεις εβδομάδες, και οι δύο υποψήφιοι θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν όσους επέλεξαν κάποιον από τους άλλους δέκα υποψηφίους του πρώτου γύρου.