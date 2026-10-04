Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

Snapshot Ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά από το απόγευμα της Κυριακής, με καλύτερες συνθήκες τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Από τα μέσα της εβδομάδας, συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Τετάρτη και Πέμπτη οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιάδες με αύξηση της υγρασίας και πιθανή εμφάνιση ομιχλών.

Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 25-27 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και Πέμπτη.

Η νέα μεταβολή του καιρού δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ, με βελτίωση να επιστρέφει γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Snapshot powered by AI

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής, ενώ ακόμη καλύτερες συνθήκες περιμένουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, πριν από τη νέα μεταβολή που διαφαίνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα υποχωρήσουν περαιτέρω, ενώ την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται σημαντική εξασθένηση στο Αιγαίο.

Βελτίωση τη Δευτέρα και την Τρίτη

Η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με αισθητά καλύτερες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, αλλά θα περιοριστούν σταδιακά.

Την Τρίτη η βελτίωση θα είναι ακόμη πιο γενικευμένη, με τα περισσότερα τμήματα της χώρας να μην παρουσιάζουν αξιόλογα φαινόμενα.

Μόνο στο Καστελόριζο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες έως το πρωί.

Νέα μεταβολή από Τετάρτη

Η ηρεμία, ωστόσο, δεν φαίνεται να κρατά για πολλές ημέρες.Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού από τα δυτικά και βορειοδυτικά.

Οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν.

Το σύστημα που θα επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί ανατολικότερα και, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κατά το διάστημα 9 με 10 Οκτωβρίου ενδέχεται να επηρεάσει πρόσκαιρα και άλλες περιοχές της χώρας με κατά τόπους πιο έντονες βροχές.

Η νέα αυτή μεταβολή, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια και η βελτίωση αναμένεται να έρθει σχετικά γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Νοτιάδες, υγρασία και ομίχλες

Από τα μέσα της εβδομάδας αλλάζει και η εικόνα των ανέμων.Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν εξασθενήσει αισθητά, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιάδες με την έλευση των βροχών.

Παράλληλα, αναμένεται αύξηση της υγρασίας, με πιθανότητα εμφάνισης πρωινών ομιχλών κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο, φτάνοντας την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

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