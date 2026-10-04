Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός – Η εβδομάδα φέρνει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

Snapshot Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΜΥ και το πορτοκαλί προειδοποιητικό δελτίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη προβλέπεται βελτίωση του καιρού με γενικά αίθριες συνθήκες και μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και προτρέπει τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας έναντι των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστάται προσοχή κατά τη διάρκεια καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους, ασφαλισμός αντικειμένων και τήρηση των οδηγιών των αρμοδίων φορέων. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια. Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 24°C

Ανατολική Μακεδονία: 11 – 24°C

Κεντρική Μακεδονία: 11 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 6 – 21°C

Ήπειρος: 9 – 26°C

Θεσσαλία: 9 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 16 – 26°C

Δυτική Στερεά: 11 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 11 – 27°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 16 – 24°C

Κυκλάδες: 18 – 23°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 23°C

Κρήτη: 17 – 23°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 25°C

Δωδεκάνησα: 18 – 24°C

Αττική: 16 – 23°C

Θεσσαλονίκη: 12 – 25°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (30/9) και το Σάββατο (3/10), αναφέρει ότι υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες προβλέπονται και σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα νοτιότερα των Δωδεκανήσων νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε επίσης