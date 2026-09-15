Μαρουσάκης: Προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

«Καμπανάκι» από τον γνωστό μετεωρολόγο για τις επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Μαρουσάκης: Προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες
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  • Από αύριο θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας με φθινοπωρινό μοτίβο και τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και τα νησιά του Αιγαίου.
  • Την Τετάρτη έντονα φαινόμενα αναμένονται στον νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
  • Η Κρήτη αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο πλημμυρών και οι κάτοικοι πρέπει να είναι σε επιφυλακή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.
  • Την Πέμπτη τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά η αστάθεια και οι βροχές θα συνεχιστούν.
  • Ο βοριάς θα ενισχυθεί στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σταθερές γύρω στους 30-33 βαθμούς, και οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές ενημερώσεις για προφύλαξη.
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Από αύριο θα γίνει αισθητή η αλλαγή στον καιρό, με το φθινοπωρινό μοτίβο να επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ενώ αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα νότια και τα νησιά του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, σηματοδοτώντας την αρχή του φθινοπωρινού καιρού. Αύριο, Τετάρτη, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στον νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια παραμένει υψηλός, οι κάτοικοι και οι αρχές καλούνται να είναι σε επιφυλακή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Την Πέμπτη, το κύμα κακοκαιρίας θα απομακρυνθεί σταδιακά, περιορίζοντας τα έντονα φαινόμενα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παρά την βελτίωση, η αστάθεια θα συνεχίσει να υφίσταται, ενώ από τα δυτικά θα πλησιάσουν νέα συστήματα που θα διατηρήσουν τις άστατες καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως ο βοριάς θα ενισχυθεί και θα επηρεάσει κυρίως το Αιγαίο, ενώ το θερμοκρασιακό επίπεδο θα παραμείνει σταθερό γύρω στους 30-33 βαθμούς Κελσίου.

Η αλλαγή του καιρού υποδηλώνει την είσοδο της χώρας σε φθινοπωρινό κλίμα, με πιο δροσερές και υγρές συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της εγκλωβισμένης θερμότητας στις θάλασσες, που αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά στη νότια Ελλάδα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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