Διπλό μέτωπο κακοκαιρίας στην Ελλάδα: Αφρικανική σκόνη και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Snapshot Ένα μεγάλο βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τη Λιβύη προκαλεί στη χώρα μας αφρικανική σκόνη στα ανατολικά και νότια και έντονες βροχές στα δυτικά.

Η Κρήτη δέχεται το μεγαλύτερο φορτίο αφρικανικής σκόνης, με επικίνδυνα υψηλές τιμές που δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στην Αττική και τις Κυκλάδες παρατηρείται θολούρα και λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σκόνης.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και τα δυτικά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Λιβυκό πέλαγος θα είναι έντονοι, επηρεάζοντας αρνητικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται οι μετεωρολόγοι για την εξέλιξη ενός μεγάλου συστήματος καταιγίδων στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα: σφοδρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια και έντονες βροχές στα δυτικά.

Το βαρομετρικό χαμηλό που γεννήθηκε πάνω από τα θερμά νερά της Λιβύης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Καθώς στροβιλίζεται και κινείται προς την περιοχή μας, σπρώχνει ένα «κύμα» ξηρού αέρα sub-τροπικής προέλευσης, το οποίο είναι φορτωμένο με εκατομμύρια τόνους desert dust.

«Κόκκινος» συναγερμός για σκόνη στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το μοντέλο πρόγνωσης SKIRON του Πανεπιστημίου Αθηνών, το νότιο Αιγαίο δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα της αφρικανικής σκόνης:

Στο επίκεντρο η Κρήτη: Το νησί (κυρίως τα κεντρικά και ανατολικά τμήματα) βρίσκεται «στο κόκκινο», με το συνολικό φορτίο σκόνης να αγγίζει τις εξαιρετικά υψηλές και επικίνδυνες τιμές των 1300 mgr/m³, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Θολούρα σε Αττική και Κυκλάδες: Το σύννεφο σκόνης επεκτείνεται βορειότερα, με τις μετρήσεις να δείχνουν φορτίο έως και 382 mgr/m³ στις Κυκλάδες και κοντά στα 205 mgr/m³ στην Αττική και την Εύβοια, προκαλώντας έντονη θολούρα και λασποβροχές.Καταιγίδες και θύελλες στα δυτικάΤην ίδια ώρα, η «υγρή» πλευρά της κακοκαιρίας χτυπά τη δυτική πύλη της χώρας.

Οι ανατολικές παρυφές του κυκλωνικού συστήματος φέρνουν πυκνές νεφώσεις με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.Ήδη από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικά ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα ανοιχτά του Ιονίου και του Λιβυκού πελάγους αναμένονται ιδιαίτερα ενισχυμένοι, με ριπές που θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Οι μετεωρολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί για τις επόμενες 24 με 48 ώρες, καθώς το σύστημα παραμένει ενεργό πάνω από τη θάλασσα και η παραμικρή αλλαγή στην πίεση μπορεί να εντείνει τα φαινόμενα.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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