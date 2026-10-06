Σαλαμίνα: Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» - Ρυμουκλείται στην Ελευσίνα

Snapshot Το πλοίο «Neptune Ethos» προσάραξε σε αμμώδη περιοχή της Σαλαμίνας και αποκολλήθηκε επιτυχώς.

Στο πλοίο επέβαιναν 36 άτομα, τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

Μετά από έλεγχο καταδυτικού συνεργείου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε μηχανικό πρόβλημα.

Το πλοίο ρυμουλκείται στο αγκυροβόλιο της Ελευσίνας υπό την επίβλεψη του Λιμενικού Σώματος.

Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Αποκολλήθηκε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos» που προσάραξε το βράδυ της Δευτέρας σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, προηγήθηκε έλεγχος από καταδυτικό συνεργείο και, αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα, το πλοίο ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού, με καλές καιρικές συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα από το χθεσινό βράδυ τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ μετέβη και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

Σημειώνεται ότι στο πλοίο μετέβαιναν 36 επιβάτες, εκ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τη Neptune Lines, υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης