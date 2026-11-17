Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιλέχθηκε για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, με τον Ντενί Βιλνέβ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας.

Υποψήφιες για τον ρόλο της επόμενης Bond girl είναι η Σίντνεϊ Σουίνι, η Μάγια Τζάμα, η Ζεντάγια, η Κένταλ Τζένερ, η Μάργκαρετ Κουόλι και η Σιμόν Άσλεϊ.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει τη στήριξη της Τρίνα Παρκς, πρώτης Αφροαμερικανίδας Bond girl, και εξετάζεται επίσης από την Amazon MGM.

Η Μάργκαρετ Κουόλι θεωρείται φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ η Σιμόν Άσλεϊ έχει δηλώσει ανοιχτή σε πρόταση για τον ρόλο.

Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ θεωρείται πιθανή διάδοχος της Ναόμι Χάρις για τον ρόλο της Μις Μάνιπενι στη νέα ταινία. Snapshot powered by AI

Η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα κάθε νέας ταινίας της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς: ποιο θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ;

Το όνομα του Πάτινσον μπήκε σχετικά πρόσφατα στη συζήτηση, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες ως επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον εμβληματικό ρόλο εμφανίζονταν οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και ένας ακόμη ηθοποιός, η ταυτότητα του οποίου δεν είχε αποκαλυφθεί.

Τώρα, με τον νέο 007 να έχει επιλεγεί και τον Ντενί Βιλνέβ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις γυναίκες που ενδέχεται να τον πλαισιώσουν.

Στην ιστορία του Τζέιμς Μποντ έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους η Ούρσουλα Άντρες, η Μισέλ Γιο, η Τζέιν Σέιμουρ, η Εύα Γκριν, η Τρίνα Παρκς, η Χάλι Μπέρι και η Λέα Σεϊντού. Ποια θα προστεθεί στη λίστα; Τα ονόματα που ακούγονται είναι αρκετά και προέρχονται από διαφορετικούς χώρους της διεθνούς showbiz.

Σίντνεϊ Σουίνι: Το πρώην κορίτσι του Μποντ που θεωρείται ιδανικό

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο, έχοντας μάλιστα δεχθεί τη δημόσια υποστήριξη μιας γυναίκας που γνωρίζει καλά τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ.

Η Τρίνα Παρκς, η πρώτη Αφροαμερικανίδα ηθοποιός που ενσάρκωσε Bond girl, θεωρεί ότι η 29χρονη Σουίνι θα ήταν εξαιρετική επιλογή. Η ίδια είχε υποδυθεί τη Θάμπερ, τη θανάσιμη συνεργό των αντιπάλων του Μποντ, στην ταινία «Diamonds Are Forever» του 1971, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.

Η Σίντνεϊ Σουίνι Invision

Μιλώντας στην Telegraph, η Παρκς υποστήριξε ότι η Σουίνι διαθέτει την υποκριτική ευελιξία, το κλασικό χολιγουντιανό στιλ και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ένας σύγχρονος γυναικείος χαρακτήρας στο σύμπαν του 007. Όπως ανέφερε, το κοινό θέλει να βλέπει μια ανεξάρτητη γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα και έλεγχο της σεξουαλικής της ταυτότητας.

Οι φήμες είχαν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι, όταν η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στον γάμο του Τζεφ Μπέζος. Η Amazon, που απέκτησε τα δικαιώματα του κινηματογραφικού franchise, εξετάζει την παρουσία της στη νέα ταινία. Μάλιστα, δημοσιεύματα θέλουν τον Μπέζος να στηρίζει την προοπτική αυτή, έχοντας επενδύσει και σε επερχόμενη σειρά εσωρούχων της ηθοποιού.

Η ίδια, πάντως, δεν επιβεβαίωσε τίποτα σε συνέντευξή της στο Variety. Δήλωσε ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια της σειράς και ενδιαφέρεται να δει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, προσθέτοντας ότι η απόφασή της θα εξαρτηθεί από το σενάριο.

Μάγια Τζάμα: Από το Love Island στο Χόλιγουντ

Η Μάγια Τζάμα είναι ακόμη ένα όνομα που έχει μπει δυναμικά στη συζήτηση. Η 32χρονη παρουσιάστρια αποχώρησε πρόσφατα από την παρουσίαση του «Love Island», έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει μια πολυεκατομμυρίων συμφωνία με το Netflix για διεθνή συνεργασία.

Το τελευταίο διάστημα στρέφεται όλο και περισσότερο στην υποκριτική, έχοντας συμμετάσχει στις παραγωγές «The Gentlemen» και «Celebrity Traitors». Παράλληλα, έχει υπογράψει συμφωνία με το Netflix για πολλαπλά πρότζεκτ, ενώ εκπροσωπείται πλέον από το μεγάλο αμερικανικό πρακτορείο ταλέντων William Morris Endeavor.

Η Μάγια Τζάμα Invision

Οι πιθανότητές της για τον ρόλο της Bond girl ενισχύθηκαν και στα γραφεία στοιχημάτων. Η William Hill μείωσε τις αποδόσεις της από 7/1 σε 5/1, μετά την αποχώρησή της από το «Love Island» και την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ελικόπτερο στο «Celebrity Traitors».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Λι Φελπς, σχολίασε ότι η Τζάμα ενδέχεται πλέον να έχει στραμμένο το βλέμμα της σε μεγαλύτερους υποκριτικούς ρόλους, με δεδομένο ότι τα γυρίσματα της νέας ταινίας Μποντ αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Ζεντάγια: Το μεγάλο όνομα που συνδέεται με τον νέο Τζέιμς Μποντ

Η Ζεντάγια είναι ακόμη ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στη λίστα των πιθανών υποψηφίων για τον ρόλο της επόμενης Bond girl. Η 30χρονη ηθοποιός διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ έχει συνεργαστεί τόσο με τον νέο 007, Ρόμπερτ Πάτινσον, όσο και με τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας, Ντενί Βιλνέβ.

Οι δύο ηθοποιοί πρόκειται να συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη στο «Dune: Part Three», ενώ έχουν βρεθεί μαζί και στις ταινίες «The Drama» και «The Odyssey». Η συνεργασία της Ζεντάγια με τον Βιλνέβ στην τριλογία του «Dune» αποτελεί ακόμη έναν λόγο για τον οποίο το όνομά της συζητείται.

Η Ζεντάγια / AP

Μάλιστα, το περιοδικό Vogue την έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τις 45 ηθοποιούς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη νέα γενιά των Bond girls, επισημαίνοντας τόσο την επιτυχημένη πορεία της όσο και τη σχέση της με τον σκηνοθέτη.

Η Ζεντάγια δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια συμμετοχή στη νέα ταινία, ωστόσο η πιθανότητα να βρεθεί στο πλευρό του Πάτινσον έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, δεδομένης και της προηγούμενης κινηματογραφικής τους συνεργασίας.

Κένταλ Τζένερ: Το μοντέλο που θέλει να αλλάξει καριέρα

Η Κένταλ Τζένερ συγκαταλέγεται επίσης στα φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει σταδιακά το μόντελινγκ για μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Στα 31 της χρόνια έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση τεκίλας, 818 Tequila, ενώ διαθέτει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνή καριέρα στον χώρο της μόδας.

Η σχέση της με τον κόσμο του 007 δεν είναι καινούργια. Πέρυσι εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, Κρις Τζένερ, που είχε θέμα τον Τζέιμς Μποντ. Το 2019 είχε επίσης αναπαραστήσει την εμβληματική εμφάνιση της Ούρσουλα Άντρες με λευκό μπικίνι, εμπνευσμένη από την ταινία «Dr. No» του 1962.

Η Κένταλ Τζένερ Invision

Ο ειδικός σε θέματα branding και πολιτισμού Νικ Έντε χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη επιλογή της ως εξαιρετικά σύγχρονη κίνηση. Όπως υποστήριξε, η Τζένερ συνδυάζει τη λάμψη, την κομψότητα και το μυστήριο της κλασικής Bond girl με μια πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ διαθέτει τεράστια διεθνή απήχηση και επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος θα μπορούσε να της δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα μοντέλο που έγινε επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα. Τη συνέκρινε, μάλιστα, με μοντέλα που πέρασαν στο σύμπαν του Μποντ, όπως η Ούρσουλα Άντρες, η Γκρέις Τζόουνς και η Όλγα Κουριλένκο.

Μάργκαρετ Κουόλι: Το φαβορί των στοιχηματικών

Η Μάργκαρετ Κουόλι βρίσκεται ανάμεσα στα ισχυρότερα ονόματα της σχετικής λίστας, με τις στοιχηματικές εταιρείες στη Βρετανία να την τοποθετούν στις πρώτες θέσεις. Οι αποδόσεις της φτάνουν ακόμη και στο 7/5, ενώ σε άλλες αγορές διαμορφώνονται στο 2/1.

Η δυναμική της ενισχύθηκε μετά την εμφάνισή της στο μουσικό αφιέρωμα στον Τζέιμς Μποντ, κατά την τελετή απονομής των Όσκαρ του 2025.

Η Μάργκαρετ Κουόλι Invision

Η 32χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός έχει ξεχωρίσει μέσα από τις συμμετοχές της στις ταινίες «The Substance» και «Poor Things», ενώ διαθέτει την αναγνώριση που συνοδεύει μια ηθοποιό με σημαντικές ερμηνευτικές απαιτήσεις. Το προφίλ της θεωρείται ότι ταιριάζει στην κινηματογραφική προσέγγιση του Ντενί Βιλνέβ, καθώς μπορεί να προσφέρει κύρος στον ρόλο χωρίς να επισκιάσει τον νέο πρωταγωνιστή.

Σιμόν Άσλεϊ: Έχει δηλώσει ανοιχτή στην πρόταση

Η Σιμόν Άσλεϊ δεν έχει κρύψει ότι θα την ενδιέφερε να γίνει η επόμενη Bond girl. Η 31χρονη Βρετανίδα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Bridgerton» του Netflix, ενώ φέτος συμμετείχε και στην ταινία «The Devil Wears Prada 2».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει σε περισσότερες κινηματογραφικές παραγωγές και να βρει μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική σειρά, ενώ δεν θα έλεγε όχι σε μια ταινία δράσης ή φαντασίας.

Η Σιμόν Άσλεϊ Invision

Όταν ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο να παίξει στο πλευρό του νέου Τζέιμς Μποντ, απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι αν προκύψει η πρόταση, θα την εξετάσει.

Ακόμη κι αν δεν αναλάβει τον ρόλο της Bond girl, οι στοιχηματικές εταιρείες θεωρούν ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει και τον χαρακτήρα της Μις Μάνιπενι.

Μισέλ Κίγκαν: Το όνομα που είχε βρεθεί πρώτο στη λίστα το 2024

Η Μισέλ Κίγκαν είχε βρεθεί το 2024 στην κορυφή των στοιχηματικών προβλέψεων για τον ρόλο της επόμενης Bond girl.

Η 39χρονη ηθοποιός απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα μέσα από τη σειρά του Netflix «Fool Me Once», στην οποία υποδύθηκε τη Μάγια Στερν, μια πρώην πιλότο ειδικών επιχειρήσεων. Η εμπειρία της σε ρόλους δράσης, όπως στη σειρά του BBC «Our Girl», ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχετική συζήτηση.

Η Μισέλ Κίγκαν Invision

Η ίδια είχε εκφράσει ήδη από την εποχή που συμμετείχε στη σειρά «Coronation Street» την επιθυμία της να υποδυθεί μια γυναίκα στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ. Όταν, ωστόσο, οι πιθανότητές της αυξήθηκαν το 2024, κράτησε χαμηλούς τόνους.

Την υποψηφιότητά της είχε υποστηρίξει δημόσια και ο σύζυγός της, Μαρκ Ράιτ, μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στο Heart, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις υποκριτικές της ικανότητες.

Η Κίγκαν έγινε γνωστή από τον ρόλο της Τίνα ΜακΙντάιρ στο «Coronation Street», όπου συμμετείχε από το 2008 έως το 2014, ενώ έχει εμφανιστεί επίσης στις παραγωγές «Tina and Bobby», «Brassic» και «Ten Pound Poms».

Ντούα Λίπα: Θα γίνει Bond girl ή θα τραγουδήσει το επόμενο soundtrack;

Η Ντούα Λίπα είχε έναν ακόμη λόγο να συνδεθεί με τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, καθώς ο σύζυγός της, Κάλουμ Τέρνερ, ήταν ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους για τον ρόλο του 007, πριν τελικά επιλεγεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να συμμετάσχει στο κινηματογραφικό σύμπαν του Μποντ, είτε ως Bond girl είτε αναλαμβάνοντας το τραγούδι της νέας ταινίας, ακολουθώντας τα βήματα της Μπίλι Άιλις, της Αντέλ και του Σαμ Σμιθ.

Έχει ήδη δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία «Argylle» δίπλα στον Χένρι Κάβιλ, αλλά και στο «Barbie», όπου υποδύθηκε τη Γοργόνα.

Μάλιστα, είχε θεωρηθεί φαβορί για το τραγούδι της προηγούμενης ταινίας, «No Time to Die», ωστόσο τελικά επιλέχθηκε η Μπίλι Άιλις. Τότε η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε υπάρξει καμία σχετική συζήτηση με τους δημιουργούς, προσθέτοντας πως θα ήθελε πάρα πολύ να συμμετάσχει σε μια ταινία Μποντ.

Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ: Η διάδοχος της Μις Μάνιπενι;

Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ δεν συνδέεται με τον ρόλο της Bond girl, αλλά με έναν άλλο εμβληματικό γυναικείο χαρακτήρα της σειράς: τη Μις Μάνιπενι.

Η Βρετανίδα ηθοποιός θεωρείται από τα φαβορί των στοιχηματικών αγορών για να διαδεχθεί τη Ναόμι Χάρις, η οποία ενσάρκωσε τη Μάνιπενι στην εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ, από το «Skyfall» του 2012 έως το «No Time to Die» του 2021.

Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ

Οι φήμες γύρω από το όνομά της ενισχύθηκαν μετά τη συμμετοχή της στη σειρά κατασκοπείας «The Agency» του Paramount+, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μάικλ Φασμπέντερ.

Καθώς η Amazon MGM προχωρά στην επιλογή των ηθοποιών για την 26η ταινία του Τζέιμς Μποντ, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο τόσο στην επόμενη Bond girl όσο και στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον νέο 007.

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