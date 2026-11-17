Του Γιάννη Σκουφή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σήμερα γνωστά για τον εντυπωσιακό στόλο αστυνομικών αυτοκινήτων, στον οποίο κατά καιρούς έχουν ενταχθεί πανίσχυρα supercars τους. Η συγκεκριμένη παράδοση ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, το 1979, όταν μια Porsche 924 ανέλαβε μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή.

Το γερμανικό σπορ μοντέλο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο επιδόσεων που εντάχθηκε στον στόλο της ομοσπονδιακής αστυνομίας των Εμιράτων. Αποκτήθηκε για να συνοδεύσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στη χώρα, μόλις λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της.

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Σχεδόν 47 χρόνια αργότερα, η συγκεκριμένη Porsche 924 επέστρεψε στην αρχική της κατάσταση χάρη σε ένα εκτεταμένο πρότζεκτ αποκατάστασης που ανέλαβαν οι ειδικοί της γερμανικής εταιρείας στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποκατάσταση έγινε με στόχο να διατηρηθεί η αυθεντική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Το αμάξωμα απέκτησε ξανά τον χαρακτηριστικό πράσινο και λευκό χρωματισμό του, ενώ οι αστυνομικές επιγραφές δημιουργήθηκαν με βαφή και όχι με αυτοκόλλητα, όπως ακριβώς στο αρχικό μοντέλο.

Η ιστορία της 924 έχει και ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον. Όταν παρουσιάστηκε το 1976, ήταν η πρώτη Porsche μαζικής παραγωγής με υδρόψυκτο κινητήρα τοποθετημένο μπροστά. Το τετρακύλινδρο σύνολο των 2.000 κυβικών απέδιδε 125 ίππους, ενώ το κιβώτιο βρισκόταν πίσω, σε διάταξη transaxle, για καλύτερη κατανομή βάρους.

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Η ιστορική Porsche 924 θα παρουσιαστεί στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο φεστιβάλ Icons of Porsche, στο Ντουμπάι. Στη συνέχεια θα πάρει τη θέση της ως μόνιμο έκθεμα στο μουσείο Al Maqta του Άμπου Ντάμπι, όπου θα θυμίζει μια ξεχωριστή στιγμή από την ιστορία της αστυνομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.