Snapshot Μια 13χρονη βρέθηκε μεθυσμένη στην παλιά πόλη των Χανίων το βράδυ του Σαββάτου.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και τον οδήγησε στον εισαγγελέα.

Η ανήλικη ήταν σε καλή κατάσταση και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Διενεργείται προανάκριση για να εξακριβωθεί η προέλευση του αλκοόλ που κατανάλωσε η 13χρονη. Snapshot powered by AI

Ενα κορίτσι 13 ετών βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ το βράδυ του Σαββάτου στην παλιά πόλη των Χανίων.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κορίτσι έγινε αλκοτέστ και βρέθηκε υπό την επήρεια μέθης ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου η Αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα της με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο πατέρας της οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανήλικη ήταν καλά στην υγεία της και δεν χρειάστηκε μεταφορά στο Νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, διενεργείται περαιτέρω προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την εξακρίβωση από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε.