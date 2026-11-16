Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

Snapshot Φωτογραφίες δείχνουν ομάδες Ρομά να συγκεντρώνονται παράνομα εντός και περιμετρικά του εργοταξίου του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η παρουσία τους σε σημεία με εκσκαφές και μηχανήματα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και κίνδυνο ατυχημάτων.

Υπάρχει ανησυχία για την προστασία του εξοπλισμού και των κατασκευαστικών υλικών από πιθανές κλοπές ή φθορές.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι λόγοι παρουσίας των Ρομά στο χώρο ούτε αν έχουν επέμβει οι αρμόδιες αρχές.

Ορισμένοι πολίτες έχουν καταθέσει επίσημες καταγγελίες για την προστασία του εργοταξίου. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό και πληθώρα ερωτημάτων προκαλούν φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν ομάδες Ρομά στην περιοχή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Όπως αναφέρει το olaprasina1908.gr τα φωτογραφικά στιγμιότυπα δείχνουν δεκάδες Ρομά να έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά του εργοταξίου, με αρκετούς εξ αυτών να έχουν εισβάλλει παράνομα και στην εσωτερική πλευρά της περίφραξης. Η παρουσία τους εντοπίζεται σε σημεία όπου πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες, κοντά σε εκσκαφές και πρανή, ενώ μεγάλος αριθμός ατόμων βρίσκεται συγκεντρωμένος και στον δρόμο έξω από την περίφραξη.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό τίθενται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ατυχημάτων λόγω των εκσκαφών, των μηχανημάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα προστασίας του εξοπλισμού και των κατασκευαστικών υλικών από ενδεχόμενες κλοπές ή φθορές.

Προς το παρόν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον λόγο της παρουσίας των συγκεκριμένων ατόμων στον χώρο ή για το εάν υπήρξε παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο ορισμένοι πολίτες έχουν προβεί ήδη σε επίσημες καταγγελίες προκειμένου να προστατευτεί ο χώρος.

Δείτε τη φωτογραφία που εξασφάλισε το olaprasina1908.gr:

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