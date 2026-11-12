Παναθηναϊκός: Μυθικό deal με τη Novibet για το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό

Η Novibet κατέθεσε πρόταση ύψους 50+3 εκατ. ευρώ για την εμπορική ονοματοδοσία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό για επτά χρόνια

Μιχάλης Παπαδάκος

Παναθηναϊκός: Μυθικό deal με τη Novibet για το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό
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  • Η Novibet κατέθεσε πρόταση ύψους 50+3 εκατ. ευρώ για την εμπορική ονοματοδοσία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό για επτά χρόνια.
  • Το νέο γήπεδο θα διατηρήσει και την παραδοσιακή ονομασία του Παναθηναϊκού παράλληλα με την εμπορική ονομασία.
  • Ο Παναθηναϊκός θα λαμβάνει ετησίως πάνω από 7 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία, με δυνατότητα αύξησης στα 7,5 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους.
  • Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά του συλλόγου ενόψει της μετάβασής του στο νέο γήπεδο.
  • Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας είχε ο Γιώργος Σταθόπουλος, chief commercial & Venue Officer της ΠΑΕ, ο οποίος εργάστηκε επί μήνες για το deal.
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Μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας εμπορικής συμφωνίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Novibet κατέθεσε στην «πράσινη» ΠΑΕ πρόταση ύψους 50+3 εκατ. ευρώ για την πρώτη επταετία, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την εμπορική ονοματοδοσία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι το νέο γήπεδο, πέρα από την εμπορική του ονομασία, θα διατηρήσει και την παραδοσιακή παναθηναϊκή ονομασία του, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την OPAP Arena της ΑΕΚ.

Πρόκειται για μια συμφωνία με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό αποτύπωμα, καθώς προβλέπει 50 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα ποσά για τα πρώτα επτά χρόνια, ενώ μέσω πρόσθετων μπόνους το συνολικό αντίτιμο μπορεί να φτάσει τα 53 εκατ. ευρώ.

Πώς κατανέμονται ανά έτος τα 50+ εκατομμύρια του deal

Μόνο από τα σταθερά έσοδα, ο Παναθηναϊκός θα εισπράττει περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ εφόσον ενεργοποιηθούν και τα μπόνους, ο μέσος ετήσιος όρος διαμορφώνεται στα 7,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσά πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και συνολικά στον ελληνικό αθλητισμό, αναφορικά με την εμπορική ονοματοδοσία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά του «τριφυλλιού», δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον σύλλογο ενόψει της μετάβασής του στο νέο γήπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη της συμφωνίας είχε ο Γιώργος Σταθόπουλος, ένα από τα νεότερα στελέχη της ΠΑΕ, ο οποίος εργάστηκε επί μήνες για να φέρει το deal ένα βήμα πριν από τις υπογραφές.

Ο Γιώργος Σταθόπουλος ανέλαβε τη θέση του chief commercial & Venue Officer σε ηλικία μόλις 37 ετών, έπειτα από επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε διακρίνει από την προηγούμενη χρονιά την ευκαιρία για την αξιοποίηση των εμπορικών δυνατοτήτων του νέου γηπέδου. Παράλληλα, το στέλεχος της ΠΑΕ διαθέτει και ισχυρό «πράσινο» υπόβαθρο, γνωρίζοντας καλά τον σύλλογο που εκπροσωπεί.

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