Χάρης Δούκας: Νέα αυτοψία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε ότι στο εργοτάξιο έχουν φτάσει πολλών ειδών καθίσματα, με σκοπό να δοκιμαστούν και να παρθεί η απόφαση για το ποια θα χρησιμοποιηθούν για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Χάρης Δούκας: Νέα αυτοψία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε νέα αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
  • Στο εργοτάξιο έχουν φτάσει διάφορα είδη καθισμάτων για δοκιμή και επιλογή των κατάλληλων για το γήπεδο.
  • Κατά την αυτοψία, ο Δήμαρχος ξενάγησε τους φίλους του Παναθηναϊκού στην αίθουσα τύπου, τα αποδυτήρια και τη Θύρα 13.
  • Το έργο προχωρά με στόχο η ολοκλήρωση του γηπέδου να γίνει το καλοκαίρι του 2027, ώστε να είναι έτοιμο για τη σεζόν 2027/28.
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Αυτοψία στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος δημοσίευε το βίντεο στα social media.

Ο Χάρης Δούκας έκανε ξενάγηση στους φίλους του Παναθηναϊκού στην αίθουσα τύπου του νέου γηπέδου, όπως και στον χώρο που οδηγεί στα αποδυτήρια, ενώ στο τέλος βρέθηκε και στα δοκιμαστικά καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί στις εξέδρες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε ότι στο εργοτάξιο έχουν φτάσει πολλών ειδών καθίσματα, με σκοπό να δοκιμαστούν και να παρθεί η απόφαση για το ποια θα χρησιμοποιηθούν για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.

«Μπήκαμε στα έγκατα του γηπέδου, είδαμε τα αποδυτήρια, τη Θύρα 13, δοκιμάσαμε τα νέα καθίσματα, είδαμε τον Ερασιτέχνη καθώς και τα δύσκολα τεχνικά σημεία του στεγάστρου. Το έργο τρέχει! Το ίδιο κι εμείς!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Ο στόχος του Δήμου και του Παναθηναϊκού είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027, για να μπορεί το τριφύλλι να μπει στο νέο του «σπίτι» με την έναρξη της νέας σεζόν (2027/28).

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