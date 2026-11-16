Ρόμπερτ Πάτινσον: Οι πρώτες δηλώσεις για τον Τζέιμς Μποντ - «Η τιμή της ζωής μου»

Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής του και εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι παραγωγοί.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ και το σενάριο θα γράψει ο Στίβεν Νάιτ.

Ο Ντενί Βιλνέβ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον Πάτινσον, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον ιδανικό νέο Μποντ με διαχρονική ψυχή και νέο πνεύμα.

Ο Πάτινσον έχει προηγούμενη συνεργασία με τον Βιλνέβ στην ταινία «Dune: Part Three», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Snapshot powered by AI

Τις πρώτες του δηλώσεις αφού ανακοινώθηκε πως είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, έκανε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, τονίζοντας πως «είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής του», το γεγονός πως του εμπιστεύθηκαν τον ρόλο του 007.

Η ανακοίνωση για τον νέο Τζέιμς Μποντ έγινε σήμερα, Δευτέρα, μέσα από ένα teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ταινίας Τζέιμς Μποντ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Πάτινσον: «Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».

Τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο θα γράψει ο Στίβεν Νάιτ. Παραγωγοί της ταινίας έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, γνωστή για τη δουλειά της στο «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter». Ο Πάτινσον έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Βιλνέβ στην ταινία «Dune: Part Three», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο Βιλνέβ εξέφρασε, με τη σειρά του, τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Πάτινσον: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους αξιοθαύμαστους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Περιτριγυριστήκαμε από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρξει μόνο ένας 007. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Έχει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

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