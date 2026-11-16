James Bond: Οι 7 ηθοποιοί που υποδύθηκαν τον θρυλικό 007 – Ποιος έκανε μόλις μία «αποστολή»

Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτισον ανακοινώθηκε ως ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον James Bond στη μεγάλη οθόνη.

Ο Σον Κόνερι ήταν ο πρώτος Bond το 1962 και γύρισε συνολικά 6 ταινίες, καθιερώνοντας τον ρόλο.

Ο Τζορτζ Λέιζενμπι συμμετείχε σε μόλις μία ταινία του Bond, «Στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας».

Ο Ρότζερ Μουρ φόρεσε το ρόλο σε 7 ταινίες, τις περισσότερες στην ιστορία του χαρακτήρα, ξεκινώντας σε ηλικία 45 ετών.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, αναδείχθηκε στον ρόλο με την ταινία «Skyfall» να γίνεται η πιο επικερδής της σειράς. Snapshot powered by AI

Έπειτα από μήνες φημών, σεναρίων και πληροφοριών ανακοινώθηκε τελικά το όνομα του ηθοποιού που θα ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη τον θρυλικό πράκτορα. Ο Ρόμπερτ Πάτισον θα είναι ο έβδομο James Bond και οι συντελεστές του franchise ποντάρουν πολλά επάνω του καθώς δημιουργούν τη νέα σελίδα του 007.

Πριν από τον Πάτισον τις αποστολές στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας είχαν αναλάβει 6 ηθοποιοί. Αδιαμφισβήτητα θα γίνουν συγκρίσεις με τους παλαιότερους πράκτορες 007 και τον Πάτισον.

Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα είναι με έναν από τους πιο επιτυχημένους στον ρόλο, τον Σερ Σον Κόνερι ο οποίος γύρισε και την πρώτη ταινία του franchise το 1962, τον «Dr. No». Όταν ξεκίνησε ήταν μόλις 32 ετών και ήταν σχεδόν άγνωστος στον κόσμο της υποκριτικής. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που ο Κόνερι ταυτίστηκε με τον ρόλο και γύρισε συνολικά 6 ταινίες υποδυόμενος τον James Bond.

Ο Σον Κόνερι κοιτάζει προς το καζίνο ενός ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στα γυρίσματα ταινίας του Τζέιμς Μποντ. 25 Απριλίου 1971. AP

Με βάση τη χρονολογική σειρά των ταινιών ακολουθεί ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι. Ήταν μοντέλο και μόλις 29 ετών όταν υποδύθηκε τον Βρετανό πράκτορα στην ταινία «Στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας». Αν και θεωρήθηκε επαρκής στον ρόλο αυτή ήταν η μοναδική ταινία του.

Ο Τζορτζ Λέιζενμπι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο για τον θρυλικό πράκτορα. 17 Οκτωβρίου 1968 AP

Ακολουθεί ο Σερ Ρότζερ Μουρ, ο οποίος φόρεσε το μαύρο κοστούμι του James Bond σε ηλικία 45 ετών και ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που υποδύθηκε τον πράκτορα. Γύρισε τις περισσότερες ταινίες – συνολικά 7- στην ιστορία της κινηματογραφικής απεικόνισης του ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του είναι «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» και «Για τα μάτια σου μόνο».

Την σκυτάλη πήρε αμέσως μετά ο Τίμοθι Ντάλτον σε ηλικία 41 ετών. Ο Ντάλντον ήταν εκπαιδευμένος κυρίως ως θεατρικός ηθοποιός μέχρι να ξεκινήσει γυρίσματα για τον Βρετανό πράκτορα. Οι συντελεστές της ταινίας τον είχαν σκεφθεί ως αντικαταστάτη του Σον Κόνερι αλλά εκείνη την περίοδο ήταν πολύ μικρός σε ηλικία. Γύρισε μόλις 2 ταινίες.

Τρεις ταινίες για τον Βρετανό πράκτορα γύρισε ο Ιρλανδός Πιρς Μπρόσναν. Η είσοδος του στο σύμπαν του James Bond έγινε όταν ήταν μόλις 42 ετών. Είχε επιλεγεί για τον ρόλο το 1986, αφού συνάντησε τους παραγωγούς στα γυρίσματα μιας προηγούμενης ταινίας του Bond, αλλά ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο καθυστέρησε το ντεμπούτο του κατά 10 χρόνια.

Ο τελευταίος στη λίστα είναι ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος ήταν 38 ετών όταν έπαιξε στο «Casino Royal». Η επιλογή του προκάλεσε αντιδράσεις καθώς δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για τον ρόλο. Ωστόσο κατάφερε να αναδείξει τον δύσκολο εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή του θρυλικού πράκτορα και να διαψεύσει τους επικριτές του. Η ταινία «Skyfall» έγινε η πιο επικερδής ταινία του Bond με έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.