Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε ως ο έβδομος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Η 26η ταινία της σειράς, χωρίς ακόμη τίτλο, θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η οικογένεια Μπρόκολι δεν επιλέγει τον Μποντ.

Η MGM, που ανήκει πλέον στην Amazon, έχει παραχωρήσει τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς σε νέους παραγωγούς, με στόχο την ανανέωση του χαρακτήρα.

Ο Πάτινσον, 40 ετών, είναι ήδη γνωστός από μεγάλες κινηματογραφικές σειρές και ανεξάρτητες ταινίες, και ξεκινά τον ρόλο σε σχετικά μεγάλη ηλικία για τον 007.

Η νέα ταινία του Μποντ έρχεται μετά τη μεγαλύτερη διακοπή στην ιστορία της σειράς, με τον στόχο να διαφυλαχθεί η κληρονομιά και να ξεκινήσει μια νέα φάση για τον χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που ενσαρκώνει τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο και ο πρώτος μετά την ανάληψη του ελέγχου της αγαπημένης κινηματογραφικής σειράς από την Amazon MGM.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Η επιλογή του Πάτινσον έρχεται στη διάρκεια της μεγαλύτερης διακοπής στην ιστορία του 007 και βάζει τέλος σε χρόνια ακατάπαυστης φημολογίας για το ποιος θα διαδεχόταν τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από το «No Time to Die» του 2021, την πρώτη ταινία στα 64 χρόνια κινηματογραφικής ιστορίας του Μποντ που ολοκληρώθηκε με τον θάνατο του ήρωα. Ο 007, όμως, θα αναγεννηθεί για ακόμη μία φορά στην 26η ταινία της σειράς, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον 007 αποτελεί τιμή ζωής», ανέφερε ο Πάτινσον σε ανακοίνωσή του. «[…] Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα δεν αρκεί για να περιγράψει όσα νιώθω. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».

Το όνομα του Πάτινσον μπήκε μόλις πρόσφατα στη φημολογία για τον Μποντ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο. Στους υπόλοιπους υποψηφίους φέρονταν να περιλαμβάνονται οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο’Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.

Παρότι επί μακρόν αναμενόταν ότι οι παραγωγοί θα επέλεγαν έναν νεότερο ηθοποιό, που δεν είχε ακόμη καθιερωθεί στον ίδιο βαθμό, τελικά στράφηκαν σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους της γενιάς του. Στα 40 του χρόνια, ο Πάτινσον ξεκινά επίσης σε σχετικά μεγάλη ηλικία την πορεία του ως 007. Αυτή την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα του «The Batman Part II», ενσαρκώνοντας έναν ακόμη εμβληματικό ήρωα.

Ο Πάτινσον αναλαμβάνει τον Μποντ έχοντας ήδη συνδέσει το όνομά του με τρεις τεράστιες κινηματογραφικές σειρές: το «The Batman», το «Twilight» και το «Harry Potter». Ωστόσο, μετά την καθιέρωσή του μέσα από το «Twilight», έχει εργαστεί κυρίως σε πιο ανεξάρτητες ταινίες, με έντονη τη σκηνοθετική σφραγίδα, όπως το «Good Time» των αδελφών Σάφντι, ο «Φάρος» του Ρόμπερτ Έγκερς και το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν Χο. Νωρίτερα φέτος απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του σε ρόλο κακού στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Βιλνέβ δήλωσε ότι η επιλογή ήταν δύσκολη, αλλά σωστή.

«Είχαμε γύρω μας εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς, αλλά μόνο ένας μπορεί να είναι ο 007. Είμαι πανευτυχής που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα εντελώς νέο πνεύμα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», ανέφερε ο σκηνοθέτης σε ανακοίνωσή του.

Η επιλογή γίνεται σε μια κομβική καμπή για τη σειρά. Το 2022, η MGM, το στούντιο που επί δεκαετίες αποτελούσε την κινηματογραφική στέγη του Μποντ, εξαγοράστηκε από την Amazon έναντι 8,5 δισ. δολαρίων. Έπειτα από διαπραγματεύσεις και διαφωνίες για τα επόμενα βήματα του 007, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον παραχώρησαν τον δημιουργικό έλεγχο του Μποντ το 2025. Η 26η ταινία, η οποία παραμένει χωρίς τίτλο, είναι η πρώτη από το εναρκτήριο «Dr. No» του 1962 στην οποία κανένα μέλος της οικογένειας Μπρόκολι δεν επέλεξε προσωπικά τον υπερκατάσκοπο.

Η επιλογή του νέου Μποντ πέρασε στους παραγωγούς Έιμι Πασκάλ, πρώην επικεφαλής της Sony Pictures και παραγωγό του «Spider-Man», και Ντέιβιντ Χέιμαν, ο οποίος έχει επιβλέψει τις σειρές «Harry Potter» και «Paddington». Το σενάριο ανέλαβε ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των «Peaky Blinders» και «Locke».

Ακόμη και πριν αποχωρήσει ο Κρεγκ από τον ρόλο, οι φήμες και τα στοιχήματα για τον επόμενο που θα ακολουθούσε τα βήματα των Σον Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Κρεγκ ήταν σχεδόν αδιάκοπα. Ο Ίντρις Έλμπα, για παράδειγμα, έχει περάσει τη μισή καριέρα του αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα γίνει ο επόμενος 007.

Η κινηματογραφική μηχανή του Μποντ ιστορικά δεν έριχνε ποτέ ρυθμούς. Η 26η ταινία, όμως, θα έρθει έπειτα από τη μεγαλύτερη απουσία του ήρωα από τη μεγάλη οθόνη. Αν συνυπολογιστεί ότι τα βασικά γυρίσματα του «No Time to Die» ολοκληρώθηκαν το 2019, η κυκλοφορία του καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το διάστημα αδράνειας είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ορισμένοι θαυμαστές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το νέο κεφάλαιο του Μποντ υπό τον έλεγχο της Amazon. Ο Μάικ Χόπκινς, επικεφαλής του Prime Video και της Amazon MGM Studios, έχει δεσμευθεί να διαφυλάξει την κληρονομιά της σειράς και να εγκαινιάσει «την επόμενη φάση του θρυλικού 007 για το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο».

Το διακύβευμα αφορά μία από τις πιο προσοδοφόρες κινηματογραφικές σειρές του Χόλιγουντ, βασισμένη στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ. Οι ταινίες του Μποντ έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 7 δισ. δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως. Το «No Time to Die» απέφερε 774 εκατ. δολάρια το 2021. Παράλληλα, οι ταινίες δημιουργούν αμέτρητες άλλες πηγές εσόδων, από συμφωνίες για streaming και βιντεοπαιχνίδια έως τις Aston Martin.

Παρότι ορισμένοι από τους ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τον Μποντ έφτασαν να βλέπουν τον ρόλο ως βαρίδι, για τον Κρεγκ αποτέλεσε το εισιτήριο προς την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Ο Βρετανός ηθοποιός δεν ήταν ευρέως γνωστός πριν από την επιλογή του και τότε είχε δεχθεί χλευαστικά σχόλια ως ο πρώτος «ξανθός Μποντ».

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