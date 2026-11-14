Τζέιμς Μποντ: Το όνομα που κερδίζει έδαφος και οι παρασκηνιακές συζητήσεις

Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρείται πλέον το επικρατέστερο όνομα για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ.

Του έχει προσφερθεί συμφωνία για τρεις ταινίες με υψηλότερη αμοιβή από την Amazon MGM, που έχει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise.

Άλλοι υποψήφιοι για τον ρόλο είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο'Κόνορ και Νίκολας Χουλτ.

Η 26η ταινία Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη υπό την ιδιοκτησία της Amazon MGM, με σκηνοθέτη τον Ντενί Βιλνέβ και σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον τελικό ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ. Snapshot powered by AI

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση της κούρσας για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, που επικαλείται πληροφορίες από τον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο πρωταγωνιστής του «The Batman» συγκαταλέγεται στους πέντε ηθοποιούς που εξετάζονται για να διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007. Αυτό που φαίνεται να ενισχύει τη θέση του είναι οι ευνοϊκότεροι όροι συμβολαίου που φέρεται να του έχουν προταθεί από την Amazon MGM, η οποία έχει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπελόνι στο Puck και επικαλείται ο Guardian, ενώ στους υπόλοιπους υποψηφίους προτάθηκε συμβόλαιο για τέσσερις ταινίες, στον Πάτινσον φέρεται να προσφέρθηκε συμφωνία για τρεις ταινίες, με αισθητά υψηλότερη αμοιβή. Οι όροι αυτοί ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι η εταιρεία ενδέχεται να προτιμά έναν ήδη αναγνωρίσιμο πρωταγωνιστή για τη νέα εποχή του 007.

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο'Κόνορ και Νίκολας Χουλτ.

Η 26η ταινία του Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη υπό τη νέα ιδιοκτησία της Amazon MGM. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το ποιος θα φορέσει τελικά το κοστούμι του πιο διάσημου κινηματογραφικού πράκτορα.

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