Τζέιμς Μποντ: Στην τελική ευθεία η επιλογή του νέου 007 - Ποιοι ηθοποιοί περνούν από δοκιμαστικό

Snapshot Η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ βρίσκεται στην τελική φάση με δοκιμαστικά ηθοποιών στο Λονδίνο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε σκηνές δράσης, παρουσία μπροστά στην κάμερα και απόδοση διαλόγων, με τρία έως πέντε ονόματα να συμμετέχουν.

Κάλουμ Τέρνερ και Τζακ Λόουντεν είναι ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους, ενώ επίσης αναφέρονται οι Τζακ Ο'Κόνελ και Τζέικομπ Ελόρντι.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ και θα κυκλοφορήσει το 2028 υπό την παραγωγή της Amazon MGM Studios.

Η Amazon MGM Studios δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα υποψηφίους και τονίζει ότι η επιλογή γίνεται με προσοχή και σεβασμό, ζητώντας υπομονή από το κοινό. Snapshot powered by AI

Στην τελική φάση φαίνεται να μπαίνει η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ, καθώς μια μικρή ομάδα ηθοποιών αναμένεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να περάσει από δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα στο Λονδίνο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για τον ρόλο του πράκτορα 007 είναι ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζακ Λόουντεν, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των The Hollywood Reporter και Variety, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε τρεις βασικούς τομείς: στις σκηνές δράσης και τα δύσκολα ακροβατικά, στην παρουσία τους μπροστά στην κάμερα και στην απόδοση των διαλόγων. Οι πληροφορίες για τον αριθμό των ηθοποιών που έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο διαφέρουν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τρεις έως πέντε υποψηφίους.

Ποιοι διεκδικούν τον ρόλο του 007

Ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τη συζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ και ο Τζακ Λόουντεν, γνωστός από τη σειρά κατασκοπείας «Slow Horses», συγκαταλέγονται στα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο Λόουντεν βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της φημολογίας, όταν ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, Γκάρι Όλντμαν, φάνηκε να επιβεβαιώνει εμμέσως ότι βρίσκεται στη λίστα των επικρατέστερων. Η σύζυγός του, η ηθοποιός Σίρσα Ρόναν, σχολίασε επίσης τα σχετικά δημοσιεύματα, λέγοντας ότι το θέμα «δεν είναι κάτι που συζητιέται στο σπίτι μας».

Ο Τέρνερ, από την άλλη, είχε βρεθεί ανάμεσα στα φαβορί για τον ρόλο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όταν ρωτήθηκε σχετικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, απάντησε με ένα χαμόγελο που παρέπεμπε στον διάσημο πράκτορα: «Είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας δοκιμαστικών φέρονται να βρίσκονται ο Τζακ Ο'Κόνελ, πρωταγωνιστής του «Sinners», και ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από το «Euphoria» και το «Wuthering Heights».

Ο Ντενί Βιλνέβ αναλαμβάνει τη νέα ταινία

Τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ο δημιουργός πίσω από τις ταινίες «Dune». Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders», ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Amazon MGM Studios.

Η εταιρεία απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise έπειτα από συμφωνία με την οικογένεια Μπρόκολι, η οποία διαχειριζόταν επί δεκαετίες τη σειρά ταινιών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κινηματογραφικό πράκτορα, με το στούντιο να σχεδιάζει την επόμενη κινηματογραφική του εμφάνιση.

Η Amazon MGM Studios δεν έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα των υποψηφίων και, σε σχετικό ερώτημα του The Hollywood Reporter, παρέπεμψε στην προηγούμενη ανακοίνωσή της:

«Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρότι δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους φίλους του 007 μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή».

«Μην ενθουσιάζεστε υπερβολικά»

Τον Απρίλιο του 2026, στελέχη της Amazon είχαν ζητήσει από τους θαυμαστές του διάσημου πράκτορα να κάνουν υπομονή, επισημαίνοντας ότι η επιλογή του νέου πρωταγωνιστή αποτελεί μια απόφαση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η Κόρτεϊ Βαλεντί, επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της εταιρείας, είχε δηλώσει:

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ. Μην ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Θέλω να γνωρίζετε ότι αφιερώνουμε τον χρόνο που χρειάζεται, με προσοχή και βαθύ σεβασμό. Είναι το όνειρο μιας ζωής για όλους μας να φέρουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο στο κοινό και πρόκειται για μια ευθύνη που δεν αντιμετωπίζουμε ελαφρά τη καρδία».

Ο Βιλνέβ, ο οποίος έχει δηλώσει φανατικός θαυμαστής του Τζέιμς Μποντ, έχει εξηγήσει ότι η ευκαιρία να αναλάβει το συγκεκριμένο franchise ήταν εκείνη που τον ώθησε να απομακρυνθεί από τον κόσμο του «Dune», στον οποίο είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας.

Μιλώντας στο περιοδικό Empire για το «Dune: Messiah», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2026, εξήγησε ότι ήθελε να επιστρέψει στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό σύμπαν όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή αισθανόταν την ανάγκη να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό.

«Είπα: “Ίσως είναι καλή ιδέα να επιστρέψω σε αυτό το πρότζεκτ, όχι από νοσταλγία, ούτε επειδή μου λείπει, αλλά για το αντίθετο - έχω κουραστεί από αυτό”».

Και συνέχισε: «Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα αντιμετωπίσω το υλικό με αυστηρότητα. Ότι δεν θα επαναπαυτώ». Όπως εξήγησε, αναζητούσε μια νέα δημιουργική πρόκληση που θα τον απομάκρυνε από τον πλανήτη Αράκις, τον φανταστικό κόσμο του «Dune».

«Όταν μου προτάθηκε να αναλάβω την επόμενη ταινία του Μποντ, είπα: “Εντάξει, αυτό ακριβώς χρειάζομαι”», ανέφερε.

Πότε θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πριν από την επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ. Τότε, ανάμεσα στους ηθοποιούς που είχαν φτάσει κοντά στον ρόλο ήταν και ο Χένρι Κάβιλ, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως Superman. Τελικά, ο Κρεγκ επιλέχθηκε και έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως 007 στην ταινία «Casino Royale» του 2006.

Η συζήτηση για τον διάδοχό του εντάθηκε μετά την ανακοίνωση, το 2025, ότι ο Ντενί Βιλνέβ θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία. Ο Κρεγκ αποχώρησε από τον ρόλο μετά το «No Time to Die» του 2021, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα φορέσει στη συνέχεια το κοστούμι του πιο διάσημου κινηματογραφικού κατασκόπου. Η νέα ταινία παραμένει προγραμματισμένη για το 2028.

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