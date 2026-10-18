Τζέιμς Μποντ: Γιατί ο θρυλικός 007 δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικός Βρετανός κατάσκοπος

Snapshot Τζέιμς Μποντ αποτελεί καθαρή φαντασία και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική βρετανική κατασκοπεία, η οποία είναι πιο διακριτική και λιγότερο θεαματική.

Ο Τσάρλι Χίγκσον συγκρίνει τον Μποντ με τον Τζορτζ Σμάιλι του Τζον λε Καρέ, υπογραμμίζοντας πως ο δεύτερος αντιπροσωπεύει πιο ρεαλιστικά τη βρετανική κατασκοπεία.

Ο Χίγκσον κριτικάρει την ταινία «No Time to Die» για την προσθήκη οικογενειακών στοιχείων που απομακρύνουν το χαρακτήρα από την παραδοσιακή του ταυτότητα.

Το νέο βιβλίο «King Zero» του Χίγκσον παρουσιάζει τον ενήλικο Μποντ σε σύγχρονο πλαίσιο με τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ο Μποντ παραμένει ένας φανταστικός ήρωας που αντανακλά το ιδεατό της κατασκοπείας και όχι την πραγματικότητα, διατηρώντας τη γοητεία του μέσα από την υπερβολή και την κομψότητα. Snapshot powered by AI

Κομψά κοστούμια, πανάκριβα αυτοκίνητα, εξωτικές αποστολές, εντυπωσιακές γυναίκες και, φυσικά, ένα μαρτίνι — χτυπημένο, όχι ανακατεμένο.

Εδώ και περισσότερες από επτά δεκαετίες, ο Τζέιμς Μποντ έχει χτίσει τον δικό του μύθο γύρω από μια κατασκοπεία γεμάτη πολυτέλεια, κίνδυνο και γοητεία. Μόνο που, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τον κόσμο του, ο πράκτορας 007 δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την πραγματικότητα της βρετανικής κατασκοπείας.

Ο συγγραφέας Τσάρλι Χίγκσον, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα της σειράς, King Zero, υποστηρίζει ότι ο διάσημος ήρωας του Ίαν Φλέμινγκ είναι υπερβολικά λαμπερός για να θεωρείται αντιπροσωπευτικός Βρετανός μυστικός πράκτορας.

Μιλώντας στο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ του Τσέλτεναμ, ο Χίγκσον αντιπαρέβαλε τον κόσμο του Μποντ με εκείνον του συγγραφέα Τζον λε Καρέ, εξηγώντας πως η πραγματική κατασκοπεία θυμίζει περισσότερο ανθρώπους που πίνουν τσάι σε μικρά καφέ παρά πράκτορες που απολαμβάνουν κοκτέιλ σε πολυτελή ξενοδοχεία.

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«Ο Τζέιμς Μποντ είναι καθαρή φαντασία»

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι καθαρή φαντασία», δήλωσε ο συγγραφέας, υποστηρίζοντας ότι η βρετανική λογοτεχνική παράδοση σπάνια στηρίζεται σε τόσο θεαματικές ιστορίες διεθνούς δράσης.

Για τον ίδιο, η πιο χαρακτηριστική εικόνα ενός Βρετανού κατασκόπου δεν είναι εκείνη του Μποντ που τρέχει στους δρόμους με μια Aston Martin, αλλά του Τζορτζ Σμάιλι, του εσωστρεφούς, ευφυούς και διακριτικού πράκτορα που δημιούργησε ο Τζον λε Καρέ.

Ο Σμάιλι κινείται σε έναν κόσμο παρακολουθήσεων, μυστικών συναντήσεων, προδοσίας και ψυχολογικών παιχνιδιών, πολύ μακριά από τη λάμψη και την κινηματογραφική υπερβολή του 007.

Ο Χίγκσον περιέγραψε εύστοχα τη διαφορά ανάμεσα στους δύο συγγραφείς:«Ο Τζον λε Καρέ αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο τη βρετανική λογοτεχνία απ' ό,τι ο Φλέμινγκ. Πάντα έλεγα ότι ο λε Καρέ γράφει λογοτεχνία του "φλιτζανιού τσαγιού", ενώ ο Τζέιμς Μποντ είναι λογοτεχνία του "κοκτέιλ". Και αγαπώ και τους δύο».

Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τζον λε Καρέ είχε πράγματι εργαστεί για τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών MI5 και MI6, αντλώντας από την προσωπική του εμπειρία για τη συγγραφή των μυθιστορημάτων του.

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Γιατί δεν του άρεσε το «No Time to Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ

Αν υπάρχει κάτι που ο Τσάρλι Χίγκσον θεωρεί ότι απειλεί τη μαγεία του Μποντ, αυτό είναι η προσπάθεια να μετατραπεί ο απόλυτος κινηματογραφικός εργένης σε έναν συνηθισμένο οικογενειάρχη.

Ο συγγραφέας έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ταινία «No Time to Die», την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007, επειδή θεωρεί ότι οι δημιουργοί της πρόσθεσαν συναισθηματικά και οικογενειακά στοιχεία που απομακρύνουν τον ήρωα από την αυθεντική του ταυτότητα.

Κατά τον Χίγκσον, η γοητεία του Μποντ βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει τις συνηθισμένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ως James Bond

Δεν τον βλέπουμε να κουρεύει το γκαζόν, να πλένει το αυτοκίνητό του ή να συζητά οικονομικές δυσκολίες. Ζει σε ξενοδοχεία, τρώει σε εστιατόρια, ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο και αναλαμβάνει επικίνδυνες αποστολές χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.

Γι' αυτό και ο συγγραφέας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εναρκτήρια καταδίωξη στο «No Time to Die», η οποία εκτυλίσσεται στη γραφική ιταλική πόλη Ματέρα. Παρότι αναγνωρίζει ότι η σκηνή είναι εντυπωσιακή, θεωρεί πως η ένταση υπονομεύεται από τον καβγά του Μποντ με τη σύντροφό του, την ώρα που οδηγεί.

Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του χιούμορ, μάλιστα, είχε αστειευτεί ότι ο πράκτορας θα έπρεπε απλώς να πατήσει το κουμπί του εκτινασσόμενου καθίσματος, να απαλλαγεί από τη συνεπιβάτιδά του και να συνεχίσει την περιπέτεια.

Πίσω από την υπερβολική αυτή ατάκα βρίσκεται μια σαφής άποψη: ο Μποντ είναι ένας ήρωας απόδρασης από την πραγματικότητα και όχι ένας άνθρωπος που πρέπει να μοιάζει με όλους τους υπόλοιπους.

Ο Σον Κόνερι ως James Bond

Το νέο βιβλίο «King Zero» και η επιστροφή του 007

Ο Χίγκσον δεν είναι καινούργιος στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ. Έγινε γνωστός στους θαυμαστές του μέσα από τη σειρά Young Bond, πέντε μυθιστορήματα που παρουσιάζουν τον μελλοντικό 007 στα εφηβικά του χρόνια, όταν φοιτούσε στο κολέγιο Ίτον τη δεκαετία του 1930.

Το νέο του βιβλίο, «King Zero», κυκλοφόρησε στη Βρετανία στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη περιπέτεια του ενήλικου Μποντ που υπογράφει ο ίδιος.

Η πλοκή ξεκινά με τη δολοφονία ενός πρώην πράκτορα της MI6 στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μποντ αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια υπόθεση που τον οδηγεί στα ίχνη μιας επικίνδυνης διεθνούς συνωμοσίας και ενός νέου αντιπάλου με τεράστια δύναμη.

Το μυθιστόρημα επιχειρεί να μεταφέρει τον ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ στον κόσμο του 21ου αιώνα, όπου η τεχνολογία, οι νέες απειλές και οι μεταβαλλόμενες παγκόσμιες ισορροπίες διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο δράσης για τις μυστικές υπηρεσίες.

Το αγαπημένο του βιβλίο και τα στοιχεία του Μποντ που δεν θα περνούσαν σήμεραΑνάμεσα στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, ο Χίγκσον ξεχωρίζει το From Russia, with Love («Από τη Ρωσία με Αγάπη»), το οποίο θεωρεί ένα από τα πιο καλογραμμένα και προσεκτικά τεκμηριωμένα έργα του δημιουργού του 007.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ορισμένες σκηνές των κλασικών ιστοριών του Μποντ αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά από το σημερινό κοινό. Ιδιαίτερα η απεικόνιση των γυναικών και ορισμένες συμπεριφορές του διάσημου πράκτορα θα μπορούσαν, όπως εκτιμά, να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στη σύγχρονη εποχή.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ορισμένα αποσπάσματα θα μπορούσαν σήμερα να οδηγήσουν ακόμη και σε δημόσια κατακραυγή εις βάρος του Φλέμινγκ, παρότι εξακολουθεί να εκτιμά τη συγγραφική του δεξιοτεχνία.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πώς μπορεί να διατηρηθεί ο Τζέιμς Μποντ επίκαιρος, αλλά και πόσο μπορεί να αλλάξει χωρίς να χάσει τα στοιχεία που τον έκαναν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Άλλωστε, αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο παράδοξο του 007: ο άνθρωπος που ενσαρκώνει την απόλυτη βρετανική κομψότητα, σύμφωνα με τον νέο του συγγραφέα, δεν μοιάζει καθόλου με έναν πραγματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Ο Σον Κόνερι ως James Bond / Getty Images

Και όσο οι αληθινοί πράκτορες μπορεί να ανταλλάσσουν πληροφορίες πίνοντας τσάι σε κάποιο διακριτικό καφέ του Λονδίνου, ο Τζέιμς Μποντ θα συνεχίζει να παραγγέλνει το μαρτίνι του, να οδηγεί την Aston Martin και να σώζει τον κόσμο. Γιατί, όπως επιμένει ο Χίγκσον, αυτή ακριβώς είναι η γοητεία του: δεν δημιουργήθηκε για να μας δείξει πώς είναι πραγματικά η ζωή ενός κατασκόπου, αλλά πώς θα θέλαμε να τη φανταζόμαστε.

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