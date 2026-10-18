Τζέιμς Μποντ: Γιατί ο θρυλικός 007 δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικός Βρετανός κατάσκοπος

Ξεχάστε τις Aston Martin, τα ακριβά κοστούμια και τις μοιραίες γυναίκες – Ο νέος συγγραφέας του Τζέιμς Μποντ εξηγεί πόσο απέχει ο 007 από την πραγματικότητα

Ανθή Κουρεντζή

Τζέιμς Μποντ: Γιατί ο θρυλικός 007 δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικός Βρετανός κατάσκοπος
LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τζέιμς Μποντ αποτελεί καθαρή φαντασία και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική βρετανική κατασκοπεία, η οποία είναι πιο διακριτική και λιγότερο θεαματική.
  • Ο Τσάρλι Χίγκσον συγκρίνει τον Μποντ με τον Τζορτζ Σμάιλι του Τζον λε Καρέ, υπογραμμίζοντας πως ο δεύτερος αντιπροσωπεύει πιο ρεαλιστικά τη βρετανική κατασκοπεία.
  • Ο Χίγκσον κριτικάρει την ταινία «No Time to Die» για την προσθήκη οικογενειακών στοιχείων που απομακρύνουν το χαρακτήρα από την παραδοσιακή του ταυτότητα.
  • Το νέο βιβλίο «King Zero» του Χίγκσον παρουσιάζει τον ενήλικο Μποντ σε σύγχρονο πλαίσιο με τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.
  • Ο Μποντ παραμένει ένας φανταστικός ήρωας που αντανακλά το ιδεατό της κατασκοπείας και όχι την πραγματικότητα, διατηρώντας τη γοητεία του μέσα από την υπερβολή και την κομψότητα.
Snapshot powered by AI

Κομψά κοστούμια, πανάκριβα αυτοκίνητα, εξωτικές αποστολές, εντυπωσιακές γυναίκες και, φυσικά, ένα μαρτίνι — χτυπημένο, όχι ανακατεμένο.

Εδώ και περισσότερες από επτά δεκαετίες, ο Τζέιμς Μποντ έχει χτίσει τον δικό του μύθο γύρω από μια κατασκοπεία γεμάτη πολυτέλεια, κίνδυνο και γοητεία. Μόνο που, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τον κόσμο του, ο πράκτορας 007 δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την πραγματικότητα της βρετανικής κατασκοπείας.

Ο συγγραφέας Τσάρλι Χίγκσον, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα της σειράς, King Zero, υποστηρίζει ότι ο διάσημος ήρωας του Ίαν Φλέμινγκ είναι υπερβολικά λαμπερός για να θεωρείται αντιπροσωπευτικός Βρετανός μυστικός πράκτορας.

Μιλώντας στο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ του Τσέλτεναμ, ο Χίγκσον αντιπαρέβαλε τον κόσμο του Μποντ με εκείνον του συγγραφέα Τζον λε Καρέ, εξηγώντας πως η πραγματική κατασκοπεία θυμίζει περισσότερο ανθρώπους που πίνουν τσάι σε μικρά καφέ παρά πράκτορες που απολαμβάνουν κοκτέιλ σε πολυτελή ξενοδοχεία.

bond-james.jpg

Ο Σον Κόνερι ως James Bond

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι καθαρή φαντασία»

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι καθαρή φαντασία», δήλωσε ο συγγραφέας, υποστηρίζοντας ότι η βρετανική λογοτεχνική παράδοση σπάνια στηρίζεται σε τόσο θεαματικές ιστορίες διεθνούς δράσης.

Για τον ίδιο, η πιο χαρακτηριστική εικόνα ενός Βρετανού κατασκόπου δεν είναι εκείνη του Μποντ που τρέχει στους δρόμους με μια Aston Martin, αλλά του Τζορτζ Σμάιλι, του εσωστρεφούς, ευφυούς και διακριτικού πράκτορα που δημιούργησε ο Τζον λε Καρέ.

Ο Σμάιλι κινείται σε έναν κόσμο παρακολουθήσεων, μυστικών συναντήσεων, προδοσίας και ψυχολογικών παιχνιδιών, πολύ μακριά από τη λάμψη και την κινηματογραφική υπερβολή του 007.

Ο Χίγκσον περιέγραψε εύστοχα τη διαφορά ανάμεσα στους δύο συγγραφείς:«Ο Τζον λε Καρέ αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο τη βρετανική λογοτεχνία απ' ό,τι ο Φλέμινγκ. Πάντα έλεγα ότι ο λε Καρέ γράφει λογοτεχνία του "φλιτζανιού τσαγιού", ενώ ο Τζέιμς Μποντ είναι λογοτεχνία του "κοκτέιλ". Και αγαπώ και τους δύο».

Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τζον λε Καρέ είχε πράγματι εργαστεί για τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών MI5 και MI6, αντλώντας από την προσωπική του εμπειρία για τη συγγραφή των μυθιστορημάτων του.

james-bond.jpg

Ο Πιρς Μπρόσναν ως James Bond

Γιατί δεν του άρεσε το «No Time to Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ

Αν υπάρχει κάτι που ο Τσάρλι Χίγκσον θεωρεί ότι απειλεί τη μαγεία του Μποντ, αυτό είναι η προσπάθεια να μετατραπεί ο απόλυτος κινηματογραφικός εργένης σε έναν συνηθισμένο οικογενειάρχη.

Ο συγγραφέας έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ταινία «No Time to Die», την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007, επειδή θεωρεί ότι οι δημιουργοί της πρόσθεσαν συναισθηματικά και οικογενειακά στοιχεία που απομακρύνουν τον ήρωα από την αυθεντική του ταυτότητα.

Κατά τον Χίγκσον, η γοητεία του Μποντ βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει τις συνηθισμένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

bond.jpg

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ως James Bond

Δεν τον βλέπουμε να κουρεύει το γκαζόν, να πλένει το αυτοκίνητό του ή να συζητά οικονομικές δυσκολίες. Ζει σε ξενοδοχεία, τρώει σε εστιατόρια, ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο και αναλαμβάνει επικίνδυνες αποστολές χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.

Γι' αυτό και ο συγγραφέας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εναρκτήρια καταδίωξη στο «No Time to Die», η οποία εκτυλίσσεται στη γραφική ιταλική πόλη Ματέρα. Παρότι αναγνωρίζει ότι η σκηνή είναι εντυπωσιακή, θεωρεί πως η ένταση υπονομεύεται από τον καβγά του Μποντ με τη σύντροφό του, την ώρα που οδηγεί.

Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του χιούμορ, μάλιστα, είχε αστειευτεί ότι ο πράκτορας θα έπρεπε απλώς να πατήσει το κουμπί του εκτινασσόμενου καθίσματος, να απαλλαγεί από τη συνεπιβάτιδά του και να συνεχίσει την περιπέτεια.

Πίσω από την υπερβολική αυτή ατάκα βρίσκεται μια σαφής άποψη: ο Μποντ είναι ένας ήρωας απόδρασης από την πραγματικότητα και όχι ένας άνθρωπος που πρέπει να μοιάζει με όλους τους υπόλοιπους.

bond-connery.jpg

Ο Σον Κόνερι ως James Bond

Το νέο βιβλίο «King Zero» και η επιστροφή του 007

Ο Χίγκσον δεν είναι καινούργιος στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ. Έγινε γνωστός στους θαυμαστές του μέσα από τη σειρά Young Bond, πέντε μυθιστορήματα που παρουσιάζουν τον μελλοντικό 007 στα εφηβικά του χρόνια, όταν φοιτούσε στο κολέγιο Ίτον τη δεκαετία του 1930.

Το νέο του βιβλίο, «King Zero», κυκλοφόρησε στη Βρετανία στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη περιπέτεια του ενήλικου Μποντ που υπογράφει ο ίδιος.

Η πλοκή ξεκινά με τη δολοφονία ενός πρώην πράκτορα της MI6 στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μποντ αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια υπόθεση που τον οδηγεί στα ίχνη μιας επικίνδυνης διεθνούς συνωμοσίας και ενός νέου αντιπάλου με τεράστια δύναμη.

Το μυθιστόρημα επιχειρεί να μεταφέρει τον ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ στον κόσμο του 21ου αιώνα, όπου η τεχνολογία, οι νέες απειλές και οι μεταβαλλόμενες παγκόσμιες ισορροπίες διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο δράσης για τις μυστικές υπηρεσίες.

Το αγαπημένο του βιβλίο και τα στοιχεία του Μποντ που δεν θα περνούσαν σήμεραΑνάμεσα στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, ο Χίγκσον ξεχωρίζει το From Russia, with Love («Από τη Ρωσία με Αγάπη»), το οποίο θεωρεί ένα από τα πιο καλογραμμένα και προσεκτικά τεκμηριωμένα έργα του δημιουργού του 007.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ορισμένες σκηνές των κλασικών ιστοριών του Μποντ αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά από το σημερινό κοινό. Ιδιαίτερα η απεικόνιση των γυναικών και ορισμένες συμπεριφορές του διάσημου πράκτορα θα μπορούσαν, όπως εκτιμά, να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στη σύγχρονη εποχή.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ορισμένα αποσπάσματα θα μπορούσαν σήμερα να οδηγήσουν ακόμη και σε δημόσια κατακραυγή εις βάρος του Φλέμινγκ, παρότι εξακολουθεί να εκτιμά τη συγγραφική του δεξιοτεχνία.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πώς μπορεί να διατηρηθεί ο Τζέιμς Μποντ επίκαιρος, αλλά και πόσο μπορεί να αλλάξει χωρίς να χάσει τα στοιχεία που τον έκαναν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Άλλωστε, αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο παράδοξο του 007: ο άνθρωπος που ενσαρκώνει την απόλυτη βρετανική κομψότητα, σύμφωνα με τον νέο του συγγραφέα, δεν μοιάζει καθόλου με έναν πραγματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Goldfinger

Ο Σον Κόνερι ως James Bond / Getty Images

Και όσο οι αληθινοί πράκτορες μπορεί να ανταλλάσσουν πληροφορίες πίνοντας τσάι σε κάποιο διακριτικό καφέ του Λονδίνου, ο Τζέιμς Μποντ θα συνεχίζει να παραγγέλνει το μαρτίνι του, να οδηγεί την Aston Martin και να σώζει τον κόσμο. Γιατί, όπως επιμένει ο Χίγκσον, αυτή ακριβώς είναι η γοητεία του: δεν δημιουργήθηκε για να μας δείξει πώς είναι πραγματικά η ζωή ενός κατασκόπου, αλλά πώς θα θέλαμε να τη φανταζόμαστε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

08:21WHAT THE FACT

Μυστήριο στην Area 51: Βετεράνος του Στρατού ισχυρίζεται πως σκότωσε ερπετοειδή εξωγήινο

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο #2 η smart επέστρεψε στις ρίζες της

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες διαβάσεις σε 107 Δήμους: Πώς θα προστατεύουν τους μαθητές από τα τροχαία

08:00ANNOUNCEMENTS

Επιστροφή στην Super League με κορυφαίες επιλογές!

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ: Οι επόμενες κινήσεις των κομμάτων – Περιοδείες, συνέδρια και νομοθετικές πρωτοβουλίες

07:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Επιστροφή Ναν και αναζήτηση αντίδρασης

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Δακτυλίου: Πώς μπορείτε να τη βγάλετε ψηφιακά - Οι δικαιούχοι

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

07:36ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

To ιστορικό ξενοδοχείο Astir αναβιώνει ως Mercure Patras Astir από την Vassilicos House of Hospitality

07:35ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Πού θα υπάρξει σήμερα διακοπή της υδροδότησης

07:35LIFESTYLE

Τηλεοπτικά πρόσωπα εκτός αρένας – Οι προτάσεις, οι ανατροπές και τα νέα σχέδια

07:25LIFESTYLE

Τζέιμς Μποντ: Γιατί ο θρυλικός 007 δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικός Βρετανός κατάσκοπος

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτες: Με πρόσχημα βλάβες στο ρεύμα αρπάζουν χρήματα και χρυσαφικά

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πώς οι μαθητικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κύμα διαμαρτυρίας

06:55NEWSBOMB

Μαζωνάκης: Νέα στοιχεία από σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι στο ιατρείο της Καρνεάδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με ισχυρή αστυνομική παρουσία το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή - Χιλιάδες κόσμου αναμένονται σήμερα στη Νίκαια

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση μισθού για όλους από τον Απρίλιο: Αναλυτικά παραδείγματα, πόσο μειώνονται οι εισφορές

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:26LIFESTYLE

The Voice: Ο εγγονός του Ζαμπέτα αιφνιδίασε τον Μουζουράκη – «Το πρώτο τραγούδι μου το είχα γράψει για σένα»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Γαλλία: 1200 συλλήψεις, καταστροφές και όργιο λεηλασιών - Ντόμινο σε Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

21:13LIFESTYLE

«Τώρα είσαι εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες»: Συγκινεί η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λίγο πριν το 40ημερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Πιτ Χέγκσεθ στο Ιράν για τα πυρηνικά

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Που θα έχει πρόσκαιρες βροχές

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ