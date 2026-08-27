James Bond: Ο άγνωστος ηθοποιός που είναι φαβορί για τον ρόλο του μυστικού πράκτορα

Snapshot Ο Τζακ Μπάρτον, άγνωστος Βρετανός ηθοποιός, είναι το φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ και η υπεύθυνη καστ Νίνα Γκολντ εξέτασαν πολλούς άγνωστους ηθοποιούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιλέξουν τον Μπάρτον.

Δοκιμαστικές λήψεις για το ρόλο του Μποντ έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου, με υποψηφίους επίσης τον Τζακ Λόουντεν, Κάλουμε Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μεσκάλ και Χάρις Ντίκινσον.

Η διευθύντρια καστ Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο ρόλος πρέπει να δοθεί σε έναν νεοφερμένο για να διατηρηθεί το μυστήριο γύρω από τον χαρακτήρα.

Ο Μποντ πρέπει να παραμείνει αίνιγμα και να πείθει το κοινό ότι έχει την άδεια να σκοτώνει, χωρίς να αποκαλύπτεται η προσωπική του ζωή. Snapshot powered by AI

Οι συντελεστές των ταινιών James Bond αναζητούν το τελευταίο διάστημα τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη τον Βρετανό θρυλικό πράκτορα, μετά την έξοδο του Ντάνιελ Κρεγκ. Φαβορί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, θεωρείται ένας άγνωστος Βρετανός ηθοποιός, ο Τζακ Μπάρτον.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας του James Bond, Ντενί Βιλνέβ, και η υπεύθυνη καστ, Νίνα Γκολντ, έψαξαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και εξέτασαν μια σειρά από άγνωστους ηθοποιούς για τον ρόλο του νέου πράκτορα 007. Ο άνδρας ξεχώρισε από το πλήθος είναι ο ηθοποιός Τζακ Μπάρτον, ο οποίος είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Poor Things».

Έχει επίσης εμφανιστεί σε κάποιες διακεκριμένες βρετανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως το «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και σε μια σειρά του Netflix με τον τίτλο «Heartstopper». Ωστόσο, πηγές από το εσωτερικό του χώρου λένε ότι είναι ο εκλεκτός.

Το όνομα του Μπάρτον βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πριν η Amazon προχωρήσει σε συνεντεύξεις με μια μικρή ομάδα πολύ πιο γνωστών πρωταγωνιστών.

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Πηγές αναφέρουν στο Page Six ότι οι δοκιμαστικές λήψεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη σύντομη λίστα συγκαταλέγονται οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμε Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μεσκάλ και Χάρις Ντίκινσον.

Υπάρχει έντονη συζήτηση για το αν ο Βρετανός σούπερ κατάσκοπος πρέπει να επιστρέψει στην μεγάλη οθόνη με ένα νέο ηθοποιό ή με έναν γνωστό σταρ. Η μακροχρόνια διευθύντρια καστ του Μποντ, Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, ήταν κατηγορηματική ότι ο ρόλος πρέπει να δοθεί σε έναν νεοφερμένο. Η ΜακΓουίλιαμς, η οποία επέλεξε τους Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν κα Ντάνιελ Κρεγκ.

«Είναι απολύτως απαραίτητο ο [Μποντ] να παραμείνει ένα απόλυτο αίνιγμα», δήλωσε η ΜακΓουίλιαμς στην εφημερίδα The Independent τον περασμένο Ιούνιο. «Δεν θέλω να δω κανέναν από [τους αστέρες για τους οποίους κυκλοφορούν φήμες] στον ρόλο του Μποντ, επειδή πλέον γνωρίζουμε πάρα πολλά για αυτούς. Θέλουμε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα για την προσωπική τους ζωή, γιατί έτσι είναι οι κατάσκοποι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού πηγαίνει για ψώνια, ποιοι είναι οι γονείς του ή πού ζει. Δεν θέλουμε ποτέ να τον βλέπουμε στο σπίτι του. Και ένα ζωτικό στοιχείο όλου αυτού του εγχειρήματος είναι η περιγραφή της δουλειάς του. Έχει άδεια να σκοτώνει, και πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει. Αν δεν το πιστεύεις, τότε έχεις χάσει το κοινό».