Τζέιμς Μποντ: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάλεξε τον επόμενο «007» – Ποιον στηρίζει για τον ρόλο

«Αυτός είναι ο ιδανικός για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ», σύμφωνα με τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τζέιμς Μποντ: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάλεξε τον επόμενο «007» – Ποιον στηρίζει για τον ρόλο

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AP.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα του Χόλιγουντ, με τα ονόματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και τη φημολογία να «φουντώνει» όσο η παραγωγή «κρατά» κλειστά τα χαρτιά της.

Μέσα σε αυτό το παιχνίδι προβλέψεων, ένας από τους «αστέρες» του κινηματογράφου αποφάσισε να δώσει τη δική του ψήφο εμπιστοσύνης, δείχνοντας ξεκάθαρα ποιον θεωρεί τον ιδανικό διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του εμβληματικού πράκτορα «007».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ τόνισε ότι «ελπίζω ο Κάλουμ Τέρνερ να είναι τελικά ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικός στον ρόλο», ανέφερε στο Hollywood Reporter, στο πλαίσιο αφιερώματος για τον Βρετανό ηθοποιό. Όπως επεσήμανε, «είναι ψηλός, γοητευτικός, χαρισματικός και Βρετανός, οπότε είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τον ρόλο».

Ο 36άχρονος Τέρνερ πρωταγωνίστησε το 2023 στην ταινία The Boys in the Boat, την οποία σκηνοθέτησε ο Κλούνεϊ, ενώ, έχει ήδη εμπειρία από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς συμμετείχε στη σειρά ταινιών Fantastic Beasts του σύμπαντος του Harry Potter και στο Assassin’s Creed του 2016.

Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους πρωταγωνιστές της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, χάρη σε παραγωγές όπως το Masters of the Air, το The Only Living Boy in New York και η πρόσφατη ρομαντική κομεντί Eternity.

«Δεν ακολούθησε απλώς τον εύκολο δρόμο των μεγάλων αμοιβών, έχει επιλέξει πραγματικά ενδιαφέρουσες δουλειές. Με κάποιον τρόπο, κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα στον θόρυβο της βιομηχανίας και να κάνει τον κόσμο να λέει: “Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν τον νέο άνθρωπο”», σχολίασε ο Κλούνεϊ.

Ο Τέρνερ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις

Παρά τα σενάρια που τον θέλουν ανάμεσα στα φαβορί για τον ρόλο, ο Κάλουμ Τέρνερ κρατά χαμηλούς τόνους και αποφεύγει να τροφοδοτήσει τη φημολογία.

«Ξέρω ακριβώς όσα ξέρετε κι εσείς. Πραγματικά, τίποτα περισσότερο», υποστήριξε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να σχολιάσει αν θα αποδεχόταν τον ρόλο σε περίπτωση που τού γινόταν πρόταση.

Παράλληλα, η Amazon MGM Studios επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι η διαδικασία αναζήτησης του επόμενου Τζέιμς Μποντ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σκηνοθέτης της νέας ταινίας θα είναι ο Ντενί Βιλνέβ, ο δημιουργός των επιτυχημένων ταινιών Dune, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο ηθοποιός που θα αναλάβει τον θρυλικό ρόλο.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον πράκτορα «007» το 2021 με το No Time to Die, κλείνοντας έναν κύκλο 15 ετών που σημάδεψε τη σύγχρονη εποχή του franchise.

Πριν από τον Ντάνιελ Κρεγκ, τον διάσημο Βρετανό κατάσκοπο είχαν υποδυθεί οι Σον Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον και Πιρς Μπρόσναν, χαρίζοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή στον ήρωα που δημιούργησε ο συγγραφέας, Ίαν Φλέμινγκ.

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