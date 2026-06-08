Ο Ίντρις Έλμπα απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι ο επόμενος James Bond - «Ας μην τον κάνουμε "woke"»

Ο Ίντρις Έλμπα έβαλε τέλος, για ακόμη μία φορά, στις επίμονες φήμες που τον ήθελαν να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με το μέλλον του διάσημου κινηματογραφικού ήρωα.

Ο Βρετανός ηθοποιός, του οποίου το όνομα βρισκόταν επί χρόνια ανάμεσα στα φαβορί για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007, σχολίασε ότι δεν θεωρεί πως ο χαρακτήρας πρέπει να αλλάξει για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τάσεις.

«Ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke. Ο Bond είναι έτσι κι αλλιώς ένας μη ρεαλιστικός χαρακτήρας, οπότε μια μικρή δόση πραγματικότητας είναι καλή» ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις συζητήσεις γύρω από μια αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα με γνώμονα τις σύγχρονες πολιτισμικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Ο Ίντρις Έλμπα / Πηγή: AP

Ο Έλμπα έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της συζήτησης για το ποιος θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον επόμενο James Bond, ωστόσο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει τον ρόλο.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο 53χρονος ηθοποιός χαρακτήρισε τις σχετικές εικασίες «αβάσιμες» και «εκτός πραγματικότητας».

«Ο James Bond γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιον λόγο. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι το όνομά μου συνδέθηκε με τον ρόλο το εξέλαβα ως κομπλιμέντο», δήλωσε.

Ο Ίντρις Έλμπα / Πηγή: AP

Οι πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού αναμένεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της σειράς ταινιών «James Bond», καθώς οι παραγωγοί εξακολουθούν να αναζητούν τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ μετά την ταινία «No Time to Die».

Διαβάστε επίσης