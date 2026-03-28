Ούρσουλα Άντρες: Το κορίτσι του Μποντ στα νύχια απατεώνα - Αετονύχης της «έφαγε» 20 εκατ. ευρώ

Η καλλονή με το αξέχαστο λευκό μπικίνι που έκανε την εμφάνισή της στο κατασκοπευτικό θρίλερ του Τζέιμς Μποντ 1962, καθιερώνοντας τα πρότυπα για τα επόμενα κορίτσια δίπλα στον πράκτορα 007, έπεσε θύμα «αετονύχη» και έχασε σε ακίνητη περιουσία σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, μπλέκοντας σε μία δικαστική περιπέτεια για να πάρει τα χρηματά της πίσω.

Η Ούρσουλα Άντρες, υπέβαλε μήνυση στην πατρίδα της την Ελβετία εναντίον του αείμνηστου πρώην διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο.

Τώρα οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 17 εκατομμυρίων λιρών που φέρεται να αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την σταρ.

Οι ερευνητές εντόπισαν τα χρήματά της στη Φλωρεντία, τα οποία στη συνέχεια οδήγησαν στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στην Τοσκάνη, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, αμπελώνων και ελαιώνων.

Η Άντρες, η οποία έκλεισε τα 90 νωρίτερα αυτό το μήνα, είπε στο ελβετο-γερμανικό έντυπο Blick: «Είμαι ακόμα σε σοκ. Με στοχοποίησαν σκόπιμα. Για οκτώ χρόνια, με φλέρταραν και με φλερτάρουν.

«Μου είπαν ψέματα αδίστακτα και εκμεταλλεύτηκαν την καλή θέληση και την εμπιστοσύνη μου με έναν ύπουλο, ακόμη και εγκληματικό τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Και υπολόγιζαν στην ηλικία μου! Είμαι τόσο συντετριμμένη».

Ισχυρίζεται ότι ο Φρέιμοντ έχασε την περιουσία της επενδύοντας σε άχρηστες μετοχές και αγοράζοντας έργα τέχνης αξίας πολλών εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Μερικά από τα έργα τέχνης που φέρεται να αγοράστηκαν με τα χρήματά της έχουν πλέον αποκαλυφθεί ότι είναι καταχωρημένα στο όνομα της συζύγου του Φρέιμοντ. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι εμπλέκεται σε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Nicolas Puech, κληρονόμος της περιουσίας της πολυτελούς μάρκας μόδας Hermès ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατηγόρησε επίσης τον Φρέιμοντ ότι του κόστισε δισεκατομμύρια πουλώντας το 6% του μεριδίου του στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ωστόσο, ο Φρέιμοντ, 67 ετών, δεν θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Χτυπήθηκε από τρένο και σκοτώθηκε τον περασμένο Ιούλιο κοντά στο ελβετικό αλπικό χωριό Saanen. Η τοπική αστυνομία αντιμετώπισε τον θάνατό του ως αυτοκτονία.