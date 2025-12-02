Τζέιμς Μποντ: Έκαναν «λίφτινγκ» σε θρυλική Aston Martin του 007 - Πόσο κοστίζει σήμερα

Μια Aston Martin DB5 της δεκαετίας του 1960, σε στιλ...Τζέιμς Μποντ η οποία είχε εγκαταλειφθεί επί χρόνια, με αποτέλεσμα τα παιδιά της περιοχής να παίζουν πάνω της, αναπαλαιώθηκε και πλέον αξίζει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζον Γουίλιαμς, 71 ετών, από το Μολντ του Φλίντσαϊρ, αγόρασε το όχημα μεταχειρισμένο το 1973 για 985 λίρες δηλαδή περίπου 1120 ευρώ, σε σημερινή αξία.

Οδήγησε τελευταία φορά το αυτοκίνητο, που έγινε διάσημο από τις ταινίες «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου» και «Επίχειρηση κεραυνός», στα 20 του, προτού το αφήσει να σκουριάσει στην είσοδο του σπιτιού του.

Ο Γουίλιαμς εξοικονόμησε 450.000 ευρώ για μια τριετή αποκατάσταση στο εργοστάσιο της Aston Martin στο Μπάκιγχαμσαϊρ, όπου οι ειδικοί έπρεπε να αφαιρέσουν μια φωλιά ποντικιών πριν πραγματοποιήσουν 2.500 ώρες επισκευών. Ο ίδιος ερωτεύτηκε τις Aston Martin όταν του έδωσαν ένα παιχνίδι-αυτοκινητάκι στα οκτώ του χρόνια, και μέχρι τα 19 του είχε μαζέψει αρκετά χρήματα για να αγοράσει ένα που διαφήμιζαν σε ένα περιοδικό αυτοκινήτου.

Αλλά αφού βρήκε δουλειά στη Μέση Ανατολή στο τέλος της δεκαετίας του 1970, το αγαπημένο του αυτοκίνητο πήγε στην αποθήκη και στη συνέχεια έμεινε στο δρόμο εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης - και στα παιδιά της περιοχής. «Τα παιδιά των γειτόνων συνήθιζαν να χοροπηδούν στο καπό και εμείς τα μαλώναμε», είπε η σύζυγός του, Σούζαν. «Και τότε κάποιος πηδούσε στην οροφή σκεπτόμενος, "λειτουργεί;" επειδή είχε δει την ταινία του Τζέιμς Μποντ.»

Μόνο 1.022 DB5 κατασκευάστηκαν μεταξύ 1963 και 1965, οι οποίες έγιναν δημοφιλείς όταν ο Τζέιμς Μποντ, τον οποίο υποδύθηκε ο Σον Κόνερι, οδήγησε μία με κάθισμα που εκτοξευόταν και περιστρεφόμενες πινακίδες κυκλοφορίας. Η DB5 Vantage σε ασημί γκρι χρώμα που ανήκει στον Γουίλιαμς είναι ένα από τα μόλις 39 τέτοια μοντέλα στον κόσμο.

Ο Τζον και η Σούζαν Γουίλιαμς παραλίγο να πουλήσουν το αυτοκίνητο αρκετές φορές, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αφού αφαίρεσαν τη φωλιά ποντικών, οι τεχνικοί αφιέρωσαν 2.500 ώρες αντικαθιστώντας εξαρτήματα και αποκαθιστώντας χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής βαφής. Τώρα που οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά ότι η αξία του ιστορικού αυτοκινήτου ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο λίρες (1.136.795 ευρώ)

Ο ιστορικός της Aston Martin, Steve Waddingham, δήλωσε: «Θα ήταν ευκολότερο να κατασκευαστεί ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, αλλά η επισκευή και η τοποθέτηση νέων τμημάτων σε ένα πολύ έντονα διαβρωμένο αυτοκίνητο όπως αυτό απαιτούσε πολλή δεξιότητα και υπομονή». Η προσπάθεια όμως άξιζε τον κόπο τόνισε, προσθέτοντας: «Είναι τόσο συντριπτικό να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα αυτοκίνητο - η μυρωδιά του, η αίσθηση του, ο θόρυβος που κάνει. Είναι πολύ ξεχωριστές και δεν μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου αυτές τις διάφορες διάσημες σκηνές από ταινίες.»

Αφού οδήγησε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο μετά από 45 και πλέον χρόνια, ο Τζον Γουίλιαμς είπε: «Πρέπει να είναι καλύτερο τώρα από ό,τι ήταν όταν βγήκε αρχικά από το εργοστάσιο. Ήταν απίστευτο. Μακάρι να μπορούσαν να μου κάνουν κάτι για να φανώ και εγώ ξανά 27. Σίγουρα νιώθω 27 σήμερα.»

