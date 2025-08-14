Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;

Μελαχρινούς και ξανθούς Τζέιμς Μποντ έχουμε δει στο παρελθόν. Κοκκινομάλληδες όμως; Ισως ήρθε η ώρα και για αυτό, λέει το Hollywood Reporter που αναφέρει ότι σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, ο Βρετανός ηθοποιός Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε οντισιόν για τον πολύφερνο ρόλο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο άγνωστος 37χρονος ηθοποιός, που έχει εμφανισθεί στις ταινίες «Krays: Code of silence» και «Wolves of war», κλήθηκε σε οντισιόν στα τέλη του Ιουνίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες διάβασε απόσπασμα από το σενάριο της «Επιχείρησης χρυσά μάτια» αλλά και από το «Peaky Blinders», το σενάριο του οποίου έχει γράψει ο νέος σεναριογράφος του νέου Τζέιμς Μποντ, Στίβεν Νάιτ. Η μοναδική οδηγία που του δόθηκε ήταν: «Μην μιμηθείς κανέναν από τους προηγούμενους Τζέιμς Μποντ».

Το Hollywood Reporter τονίζει ότι καμία πλευρά από όσες εμπλέκονται στην παραγωγή της νέας ταινίας δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία, ούτε καν ο ατζέντης του ηθοποιού «πράττοντας έξυπνα», όπως σημειώνει. Αν ισχύει η πληροφορία, ακυρώνεται το σενάριο που έλεγε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ θα είναι νεαρής ηλικίας, ενώ το ενδεχόμενο να είναι ο επόμενος πράκτορας 007 κοκκινομάλλης μάλλον ανησύχησε το Hollywood Reporter. «Θυμάστε τι έγινε όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ντάνιελ Κρεγκ με τα ξανθά μαλλιά του;», θυμίζει το δημοσίευμα.