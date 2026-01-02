Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν

Αντιδράσεις και έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της λεγόμενης «DeathList» για το 2026, μιας μακάβριας λίστας που καταρτίζεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει 50 γνωστά πρόσωπα, τα οποία –κατά την εκτίμηση της επιτροπής– δεν θα βρίσκονται στη ζωή το 2027.

Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνονται ονόματα που εμφανίζονται εδώ και πολλά χρόνια στη λίστα, όπως ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 101 έτη, ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς στα 100 του χρόνια και ο ιδιαίτερα αγαπητός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, επίσης 100 ετών.

Ωστόσο, το 2026 σηματοδοτεί και την πρώτη εμφάνιση αρκετών νέων προσώπων. Ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ, η ηθοποιός Ντέιμ Τζούντι Ντεντς, ο Τζέιμς Μποντ Τζορτζ Λέιζενμπι και ο εμβληματικός κωμικός Μπίλι Κόνολι.

Η λίστα δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή 50 ονομάτων, αλλά τα κατατάσσει με βάση το πόσο «κοντά» θεωρείται ότι βρίσκονται στο τέλος. Στην κορυφή, στη θέση νούμερο ένα, βρίσκεται πλέον η τηλεπαρουσιάστρια Έστερ Ράντσεν, η οποία ξεπέρασε τον Ντικ Βαν Ντάικ. Στην τελευταία θέση, στο νούμερο 50, παραμένει ο πρώην τηλεπαρουσιαστής και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης Στιούαρτ Χολ.

Η πρώτη εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη λίστα συνδέεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της, με την ανακοίνωση του Οκτωβρίου ότι υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του προστάτη.

Σε σχετική ανακοίνωση, το γραφείο του πρώην προέδρου ανέφερε ότι «διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, με δείκτη Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) και μεταστάσεις στα οστά». Όπως σημειωνόταν, πρόκειται για επιθετική μορφή της νόσου, ωστόσο ο καρκίνος εμφανίζεται ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Η λίστα του 2026 Έστερ Ράντσεν – 86 ετών, παρουσιάστρια τηλεόρασης