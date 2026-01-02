Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η σελίδα που γίνεται viral για τους λάθος λόγους... ξαναχτυπά
Αντιδράσεις και έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της λεγόμενης «DeathList» για το 2026, μιας μακάβριας λίστας που καταρτίζεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει 50 γνωστά πρόσωπα, τα οποία –κατά την εκτίμηση της επιτροπής– δεν θα βρίσκονται στη ζωή το 2027.
Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνονται ονόματα που εμφανίζονται εδώ και πολλά χρόνια στη λίστα, όπως ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 101 έτη, ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς στα 100 του χρόνια και ο ιδιαίτερα αγαπητός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, επίσης 100 ετών.
Ωστόσο, το 2026 σηματοδοτεί και την πρώτη εμφάνιση αρκετών νέων προσώπων. Ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ, η ηθοποιός Ντέιμ Τζούντι Ντεντς, ο Τζέιμς Μποντ Τζορτζ Λέιζενμπι και ο εμβληματικός κωμικός Μπίλι Κόνολι.
Η λίστα δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή 50 ονομάτων, αλλά τα κατατάσσει με βάση το πόσο «κοντά» θεωρείται ότι βρίσκονται στο τέλος. Στην κορυφή, στη θέση νούμερο ένα, βρίσκεται πλέον η τηλεπαρουσιάστρια Έστερ Ράντσεν, η οποία ξεπέρασε τον Ντικ Βαν Ντάικ. Στην τελευταία θέση, στο νούμερο 50, παραμένει ο πρώην τηλεπαρουσιαστής και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης Στιούαρτ Χολ.
Η πρώτη εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη λίστα συνδέεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της, με την ανακοίνωση του Οκτωβρίου ότι υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του προστάτη.
Σε σχετική ανακοίνωση, το γραφείο του πρώην προέδρου ανέφερε ότι «διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, με δείκτη Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) και μεταστάσεις στα οστά». Όπως σημειωνόταν, πρόκειται για επιθετική μορφή της νόσου, ωστόσο ο καρκίνος εμφανίζεται ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή του.
Η λίστα του 2026 Έστερ Ράντσεν – 86 ετών, παρουσιάστρια τηλεόρασης
Ντικ βαν Ντάικ – 101 ετών, ηθοποιός
Εύα Μαρί Σεν – 102 ετών, ηθοποιός
Πιτ Μάρεϊ – 101 ετών, Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός
Μπαζ Όλντριν – 96 ετών, αστροναύτης
Σόνι Ρόλινς – 96 ετών, μουσικός της τζαζ
Άλαν Γκρίνσπαν – 100 ετών, οικονομολόγος
Μελ Μπρουκς – 100 ετών, κωμικός και σκηνοθέτης
Νόαμ Τσόμσκι – 98 ετών, διανοούμενος
Τζέσι Τζάκσον – 85 ετών, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα
Αυτοκράτορας Ακιχίτο – 93 ετών, πρώην αυτοκράτορας της Ιαπωνίας
Τίπι Χέντρεν – 96 ετών, ηθοποιός
Λεν Ντέιτον – 97 ετών, συγγραφέας
Ιμέλντα Μάρκος – 97 ετών, πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων
Ντέιβιντ Ατένμπορο – 100 ετών, παρουσιαστής και φυσιοδίφης
Ντέσμοντ Μόρις – 98 ετών, ζωολόγος
Ισαβέλλα Περόν – 95 ετών, πρώην πρόεδρος της Αργεντινής
Τζοάν Γούντγουορντ – 96 ετών, ηθοποιός
Ρόμπερτ Βάγκνερ – 96 ετών, ηθοποιός
Έρικ Ντέιν – 54 ετών, ηθοποιός
Ντέιβιντ Ίρβινγκ – 88 ετών, αρνητής του Ολοκαυτώματος
Μπεν Σας – 54 ετών, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ
Ντένις Σκίνερ – 94 ετών, πολιτικός
Αϊλίν Ντέρμπισαϊρ – 95 ετών, ηθοποιός (Έμιλι Μπίσοπ στο Coronation Street)
Τζο Μπάιντεν – 84 ετών, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζορτζ Λέιζενμπι – 87 ετών, ηθοποιός (Τζέιμς Μποντ)
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – 87 ετών, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν
Κλιντ Ίστγουντ – 96 ετών, ηθοποιός και σκηνοθέτης
Νάιτζελ Στάρμερ-Σμιθ – 82 ετών, σχολιαστής ράγκμπι
Τζον Γουίλιαμς – 94 ετών, συνθέτης
Σίντνεϊ Κουκ – 99 ετών, καταδικασμένος παιδεραστής
Μπγιορν Μποργκ – 70 ετών, τενίστας
Ραούλ Κάστρο – 95 ετών, πρώην ηγέτης της Κούβας
Ίαν Σμιθ – 88 ετών, ηθοποιός
Τεντ Τέρνερ – 88 ετών, μεγιστάνας των ΜΜΕ
Λεχ Βαλέσα – 83 ετών, Πολωνός πολιτικός
Πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Κεντ – 91 ετών, μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
Λούις Φάρακαν – 94 ετών, θρησκευτικός ηγέτης
Λίντα Ρόνσταντ – 80 ετών, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός
Τζούλι Γκούντγιαρ – 84 ετών, ηθοποιός
Τζέφρι Μπόικοτ – 86 ετών, παλαίμαχος παίκτης κρίκετ
Βανέσα Ρέντγκρεϊβ – 89 ετών, ηθοποιός
Τομ Μπέικερ – 92 ετών, ηθοποιός (Doctor Who)
Ντέιμ Τζούντι Ντεντς – 92 ετών, ηθοποιός
Ντέιβιντ Χόκνεϊ – 89 ετών, ζωγράφος
Γουίλιαμ Σάτνερ – 95 ετών, ηθοποιός (Κάπτεν Κερκ)
Μάικλ Μπόλτον – 73 ετών, τραγουδιστής
Ντάγκλας Χερντ – 96 ετών, πολιτικός
Μπίλι Κόνολι – 84 ετών, κωμικός
Στιούαρτ Χολ – 97 ετών, καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης