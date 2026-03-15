Κάποιες από τις πιο αμήχανες στιγμές των Όσκαρ: Από το χαστούκι μέχρι τους ημίγυμνους στη σκηνή

Snapshot Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ το 2022 ως αντίδραση σε αστείο για την πάθηση αλωπεκίας της συζύγου του.

Η Αντζελίνα Τζολί προκάλεσε αμηχανία το 2000 φιλώντας τον αδερφό της στα χείλη μετά τη νίκη της.

Κατά τα Όσκαρ του 1974, ένας γυμνός άνδρας διέκοψε την τελετή τρέχοντας στη σκηνή, προκαλώντας έκπληξη.

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις εμφανίστηκε σχεδόν γυμνός στα Όσκαρ του 2015, σε φόρο τιμής στην ταινία Birdman, αλλά δέχτηκε κριτική.

Το 1973, ο Μάρλον Μπράντο απέστειλε ακτιβίστρια να αρνηθεί το βραβείο του ως διαμαρτυρία για τη μεταχείριση των ιθαγενών Αμερικανών.

Η πιο λαμπερή βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τα Βραβεία Όσκαρ έχει κατά καιρούς απασχολήσει, πέρα από το ενδιαφέρον της βράβευσης και για πολλούς άλλους λόγους, λίγο πολύ αμήχανους, που τσαλάκωσαν την εικόνα, σκορπίζοντας αμηχανία όχι μόνο στους παρευρισκόμενους, αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ, το 2022, το περίεργο φιλί στο στόμα της Τζολί με τον αδερφό της, αλλά και οι ημίγυνες παρουσίες πάνω στη σκηνή, είναι μόνο μερικά από τα πιο αμήχανα στιγμιότυπα της φαντασμαγορικής τελετής βράβευσης.

Ο Γουίλ Σμίθ χαστουκίζει τον Κρις Ροκ

Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε βίαια τον Κρις Ροκ στο πρόσωπο στα 94α Βραβεία Όσκαρ το 2022.

Το περιστατικό συνέβη στη σκηνή αφού ο Ροκ έκανε ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, παρατηρώντας ότι προσπαθούσε να γίνει σαν την Ντέμι Μουρ στο GI Jane.

Η Πίνκετ φαινόταν ενοχλημένη καθώς έχει πει στο παρελθόν ότι πάσχει από αλωπεκία.

Ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Ροκ στο πρόσωπο.

Ο κόσμος δεν ήξερε αν το χαστούκι ήταν κόλπο ή αληθινό. Ωστόσο, το κοινό χειροκρότησε όταν ο Σμιθ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον Βασιλιά Ριχάρδο.

Η Αντζελίνα Τζολί φιλάει στο στόμα τον αδερφό της

Η Αντζελίνα Τζολί στα 72α βραβεία Όσκαρ το 2000.

Ήταν 24 ετών και μόλις είχε κερδίσει το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία ψυχικής υγείας της Winona Ryder Girl, Interrupted.

Αφού η Τζολί πήρε το αγαλματίδιο, φίλησε τον αδερφό της, Τζέιμς Χέιβεν, στα χείλη.

Το φιλί πυροδότησε μεγάλη διαμάχη καθώς ορισμένοι θαυμαστές θεώρησαν ότι συνόρευε με αιμομιξία.

Αργότερα η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ είπε ότι η κίνηση ήταν καθαρά πλατωνική.

Η Τζένιφερ Άνιστον παρουσιάζει το βραβείο μπροστά στον πρώην Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Ήταν η 81η απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2009 όταν η λαμπερή Τζένιφερ Άνιστον ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα Όσκαρ.

Αλλά μόλις ανέβηκε εκεί, αναγκάστηκε να κοιτάξει από ψηλά τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, πέτρα του σκανδάλου στον γάμο τους και αιτία του διαζυγίου τους.

Ο Πιτ και η Τζολί παντρεύτηκαν το 2014 καθώς απέκτησαν έξι παιδιά, αλλά στη συνέχεια χώρισαν με πολύ δημόσιο και άσχημο τρόπο το 2019.

Η αποκαλυπτική Τζένιφερ Λόπεζ

Από την Τζένιφερ Λόπεζ ζητήθηκε να παρουσιάσει τα 73α Όσκαρ.

Όταν έφτασε στο κόκκινο χαλί, έκανε τους θαυμαστές να τα χάσουν, καθώς φορούσε ένα όμορφο φόρεμα με μια αναπόφευκτη έκπληξη.

Η καλλονή - που είχε τον σύζυγό της Cris Judd στο πλευρό της - πήγε χωρίς σουτιέν με ένα φόρεμα Zuhair Murad που είχε ένα διάφανο επάνω μέρος και ένα μη διαφανές κάτω μέρος.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο, η κάμερα έκανε ζουμ τόσο κοντά στο πρόσωπό της που δεν φαινόταν το στήθος της.

Ένας γυμνός που τρέχει στη σκηνή

Ένας άνδρας έτρεξε στην 46η σκηνή των βραβείων Όσκαρ το 1974.

Ο παρουσιαστής των Όσκαρ Ντέιβιντ Νίβεν ήταν έτοιμος να παρουσιάσει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ ως παρουσιάστρια για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας όταν ένας γυμνός άνδρας έτρεξε στη σκηνή πίσω του.

Ο Νίβεν έσπευσε να κάνει ένα χοντροκομμένο αστείο: «Δεν είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι ότι ίσως το μόνο γέλιο που θα έχει ποτέ ο άνθρωπος στη ζωή είναι να γδυθεί και να δείξει τα ελαττώματά του;»

Η Νικόλ Κίντμαν χειροκροτεί περίεργα

Η Νικόλ Κίντμαν έδειχνε όσο πιο κομψή μπορεί να είναι με ένα χρυσό φόρεμα με τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα φανταχτερό σινιόν ενώ βρισκόταν στα Όσκαρ το 2017.

Αλλά όταν χειροκρότησε κατά τη διάρκεια ενός όρθιου χειροκροτήματος, οι θαυμαστές ένιωσαν ότι ήταν πολύ περίεργη.

Η Αυστραλή κράτησε τα δάχτυλά της πίσω και απλώς χρησιμοποίησε τις παλάμες των χεριών της σαν να είχε μόλις κάνει μανικιούρ όταν χειροκρότησε.

To χειροκρότημά της την ακολούθησε με χλευαστικά σχόλια για χρόνια.

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις με το εσώρουχο στη σκηνή

Όταν φιλοξένησε τα 87α Όσκαρ το 2015, ο Χάρις εμφανίστηκε με μικρά λευκά εσώρουχα.

Αλλά το κοινό θεώρησε ότι ήταν απλώς μια ευκαιρία να δείξει στους θαυμαστές πόσο γυμνασμένο ήταν το σώμα του και επικρίθηκε για την κίνηση.

Ωστόσο, το να είσαι σχεδόν εντελώς γυμνός ήταν ένας φόρος τιμής στην ταινία Birdman.

Η καριέρα του πήρε μια βουτιά μετά τα καταστροφικά καθήκοντά του ως οικοδεσπότης των Όσκαρ και αποσύρθηκε από τη φιλοξενία αφού το έκανε με επιτυχία για τόσα χρόνια.

Ο Μάρλον Μπράντο στέλνει ακτιβίστρια να παραλάβει το βραβείο του

Ήταν το πρώτο στο είδος του.

Το 1973 ο Μάρλον Μπράντο κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Βίτο Κορλεόνε στον Νονό.

Όμως ο θρυλικός ηθοποιός δεν ήταν εκεί για να το παραλάβει.

Αντίθετα, έστειλε τη Sacheen Littlefeather, μια ιθαγενή Αμερικανίδα ακτιβίστρια, να αρνηθεί και να διαμαρτυρηθεί για το βραβείο του στην 45η τελετή.

