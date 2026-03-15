Όσκαρ 2026: Οι τελευταίες προβλέψεις λίγες ώρες πριν τη μεγάλη βραδιά

Λίγες ώρες πριν από την τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς αρκετές από τις βασικές κατηγορίες παραμένουν ανοιχτές και χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Το φετινό τοπίο θεωρείται από τα πιο αμφίρροπα των τελευταίων ετών, με τις προβλέψεις των αναλυτών να παραμένουν διχασμένες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το μεγάλο ντέρμπι για την Καλύτερη Ταινία

Το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον θεωρείται μέχρι στιγμής το επικρατέστερο φαβορί, καθώς έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία στη διάρκεια της σεζόν, όπως τις Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και τα βραβεία των παραγωγών και σκηνοθετών.

Ωστόσο, το φιλόδοξο βαμπιρικό θρίλερ «Sinners» του Ράιν Κούγκλερ έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, συγκεντρώνοντας πολλές υποψηφιότητες και ισχυρή υποστήριξη από την κινηματογραφική βιομηχανία. Η δυναμική του έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές να μιλούν για πιθανή ανατροπή την τελευταία στιγμή.

Η «μάχη» των πρωταγωνιστών

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, η κούρσα παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ επικρατούσε με διαφορά στις εκτιμήσεις, ωστόσο, μετά τα τελευταία βραβεία SAG αλλά και BAFTA, το σκηνικό αλλάζει.

Ο Michael B. Jordan για το «Sinners» εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα μετά τις πρόσφατες νίκες του σε σημαντικά βραβεία της βιομηχανίας. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν έχει χάσει εντελώς τη δυναμική του, ωστόσο το κλίμα γύρω από το όνομά του φαίνεται να επηρεάστηκε από πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τον «νεκρό» χαρακτήρα της όπερας και του μπαλέτου.

Στην πραγματικότητα, η ψηφοφορία για τα Όσκαρ έχει ολοκληρωθεί εδώ και ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι νικητές έχουν ήδη κριθεί. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση γύρω από τα φαβορί συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις ή αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη τη βραδιά της απονομής.

Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν επίσης το βραβείο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο ΊΘαν Χοκ και ο Βάγκνερ Μόουρα, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές πεντάδες των τελευταίων ετών.

Σχεδόν σίγουρη η νίκη για τον Α' Γυναικείο

Από την άλλη, στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet» θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το Όσκαρ, καθώς έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλα τα μεγάλα βραβεία της σεζόν. Το κοινό την έχει αποθεώσει και η ταινία φαίνεται πως οφείλει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της σε εκείνη.

Ανοιχτές κούρσες στα B' βραβεία

Στους δεύτερους ρόλους, οι προβλέψεις παραμένουν πιο αβέβαιες. Ο Σον Πεν φαίνεται να προηγείται στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another», ενώ στη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία η μάχη παραμένει ανοιχτή, με τις Έιμι Μάντιγκαν, Τεϊάνα Τέιλορ και Γουάνμι Μοσάκου να διεκδικούν το αγαλματίδιο.

Οι ταινίες που αναμένεται να ξεχωρίσουν

Σε άλλες κατηγορίες, η ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» θεωρείται το φαβορί για το Όσκαρ Animation και για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Golden». Μόνο και μόνο η παρουσία του στις υποψηφιότητες αποτελεί επιτυχία. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.

Στις τεχνικές κατηγορίες, όπως σκηνικά, κοστούμια και μακιγιάζ εκτιμάται ότι θα διακριθεί το «Frankenstein», ακριβώς λόγω των επιτυχημένων μεταμορφώσεων που υπάρχουν στη ταινία. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο πρωταγωνιστής Jacob Elordi, αποκαλύπτει ότι χρειάστηκε περίπου 11 ώρες μακιγιάζ για να μεταμορφωθεί στον Φρανκενστάιν.

Οι σκηνοθέτες και το αφήγημα της χρονιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία σκηνοθεσίας, όπου το φαβορί θεωρείται ο Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία One Battle After Another.

Παρά τις πολλές υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει στη διάρκεια της καριέρας του, ο Άντερσον δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι φέτος μάλλον είναι η χρονιά του, καθώς η ταινία του έχει ήδη επικρατήσει σε σημαντικά βραβεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Το νέο σύστημα ψηφοφορίας που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα στοιχείο που έχει σχολιαστεί έντονα φέτος είναι η νέα πρωτοβουλία της Academy of Motion Picture Arts and Sciences να ενθαρρύνει τα μέλη της να παρακολουθούν όλες τις υποψήφιες ταινίες πριν ψηφίσουν.

Presenting this year’s Best Picture nominees:



• BUGONIA

• F1

• FRANKENSTEIN

• HAMNET

• MARTY SUPREME

• ONE BATTLE AFTER ANOTHER

• THE SECRET AGENT

• SENTIMENTAL VALUE

• SINNERS

• TRAIN DREAMS



Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 15th, at 7e/4p on ABC and Hulu.

Για πρώτη φορά, τα ψηφοδέλτια συνδέθηκαν με την επίσημη εφαρμογή προβολών της Ακαδημίας, με αποτέλεσμα ορισμένες κατηγορίες να παραμένουν «κλειδωμένες» μέχρι να καταγραφεί ότι ο ψηφοφόρος έχει παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες ταινίες.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με αναλυτές της βιομηχανίας, μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τις πιο μικρές παραγωγές που στο παρελθόν δεν έβρισκαν εύκολα χώρο στις τελικές επιλογές των ψηφοφόρων.

Η χρονιά των ντέρμπι

Πολλοί αναλυτές του κινηματογραφικού χώρου επισημαίνουν ότι η φετινή απονομή θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών.

Σε αρκετές βασικές κατηγορίες – όπως η Καλύτερη Ταινία, ο Α’ Ανδρικός Ρόλος και οι Β’ ρόλοι – δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρος νικητής, αλλά στην πραγματικότητα ισοδύναμα φαβορί. Γεγονός που αυξάνει την αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή πριν ανοίξουν οι φάκελοι στη σκηνή.

Join Tamron Hall and Jesse Palmer for "The Oscars Red Carpet Show," the official lead-in to the 98th Oscars, airing at 6:30e/3:30p on ABC and Hulu.



Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 15th, at 7e/4p on ABC and Hulu. #OnlyAtTheOscars

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου για την Ελλάδα, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο μέχρι την τελευταία στιγμή για το ποια ταινία θα καταφέρει τελικά να κυριαρχήσει στη φετινή διοργάνωση.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle after Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Train Dreams

Διεθνής Ταινία

Brazil – The Secret Agent

France – It Was Just an Accident

Norway – Sentimental Value

Spain – Sirāt

Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Πεταλούδα

Αιώνια πράσινο

Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια

Σχέδιο Συνταξιοδότησης

Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Τραγούδι

“Dear Me” – Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Train Dreams

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle after Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερα κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

