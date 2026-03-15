Όσκαρ 2026: Οι τελευταίες προβλέψεις λίγες ώρες πριν τη μεγάλη βραδιά
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
Λίγες ώρες πριν από την τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς αρκετές από τις βασικές κατηγορίες παραμένουν ανοιχτές και χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Το φετινό τοπίο θεωρείται από τα πιο αμφίρροπα των τελευταίων ετών, με τις προβλέψεις των αναλυτών να παραμένουν διχασμένες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το μεγάλο ντέρμπι για την Καλύτερη Ταινία

Το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον θεωρείται μέχρι στιγμής το επικρατέστερο φαβορί, καθώς έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία στη διάρκεια της σεζόν, όπως τις Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και τα βραβεία των παραγωγών και σκηνοθετών.

Ωστόσο, το φιλόδοξο βαμπιρικό θρίλερ «Sinners» του Ράιν Κούγκλερ έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, συγκεντρώνοντας πολλές υποψηφιότητες και ισχυρή υποστήριξη από την κινηματογραφική βιομηχανία. Η δυναμική του έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές να μιλούν για πιθανή ανατροπή την τελευταία στιγμή.

Η «μάχη» των πρωταγωνιστών

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, η κούρσα παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ επικρατούσε με διαφορά στις εκτιμήσεις, ωστόσο, μετά τα τελευταία βραβεία SAG αλλά και BAFTA, το σκηνικό αλλάζει.

Ο Michael B. Jordan για το «Sinners» εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα μετά τις πρόσφατες νίκες του σε σημαντικά βραβεία της βιομηχανίας. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν έχει χάσει εντελώς τη δυναμική του, ωστόσο το κλίμα γύρω από το όνομά του φαίνεται να επηρεάστηκε από πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τον «νεκρό» χαρακτήρα της όπερας και του μπαλέτου.

Στην πραγματικότητα, η ψηφοφορία για τα Όσκαρ έχει ολοκληρωθεί εδώ και ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι νικητές έχουν ήδη κριθεί. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση γύρω από τα φαβορί συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις ή αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη τη βραδιά της απονομής.

Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν επίσης το βραβείο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο ΊΘαν Χοκ και ο Βάγκνερ Μόουρα, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές πεντάδες των τελευταίων ετών.

Σχεδόν σίγουρη η νίκη για τον Α' Γυναικείο

Από την άλλη, στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet» θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το Όσκαρ, καθώς έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλα τα μεγάλα βραβεία της σεζόν. Το κοινό την έχει αποθεώσει και η ταινία φαίνεται πως οφείλει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της σε εκείνη.

Ανοιχτές κούρσες στα B' βραβεία

Στους δεύτερους ρόλους, οι προβλέψεις παραμένουν πιο αβέβαιες. Ο Σον Πεν φαίνεται να προηγείται στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another», ενώ στη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία η μάχη παραμένει ανοιχτή, με τις Έιμι Μάντιγκαν, Τεϊάνα Τέιλορ και Γουάνμι Μοσάκου να διεκδικούν το αγαλματίδιο.

Οι ταινίες που αναμένεται να ξεχωρίσουν

Σε άλλες κατηγορίες, η ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» θεωρείται το φαβορί για το Όσκαρ Animation και για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Golden». Μόνο και μόνο η παρουσία του στις υποψηφιότητες αποτελεί επιτυχία. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.

Στις τεχνικές κατηγορίες, όπως σκηνικά, κοστούμια και μακιγιάζ εκτιμάται ότι θα διακριθεί το «Frankenstein», ακριβώς λόγω των επιτυχημένων μεταμορφώσεων που υπάρχουν στη ταινία. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο πρωταγωνιστής Jacob Elordi, αποκαλύπτει ότι χρειάστηκε περίπου 11 ώρες μακιγιάζ για να μεταμορφωθεί στον Φρανκενστάιν.

Οι σκηνοθέτες και το αφήγημα της χρονιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία σκηνοθεσίας, όπου το φαβορί θεωρείται ο Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία One Battle After Another.

Παρά τις πολλές υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει στη διάρκεια της καριέρας του, ο Άντερσον δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι φέτος μάλλον είναι η χρονιά του, καθώς η ταινία του έχει ήδη επικρατήσει σε σημαντικά βραβεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Το νέο σύστημα ψηφοφορίας που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα στοιχείο που έχει σχολιαστεί έντονα φέτος είναι η νέα πρωτοβουλία της Academy of Motion Picture Arts and Sciences να ενθαρρύνει τα μέλη της να παρακολουθούν όλες τις υποψήφιες ταινίες πριν ψηφίσουν.

Για πρώτη φορά, τα ψηφοδέλτια συνδέθηκαν με την επίσημη εφαρμογή προβολών της Ακαδημίας, με αποτέλεσμα ορισμένες κατηγορίες να παραμένουν «κλειδωμένες» μέχρι να καταγραφεί ότι ο ψηφοφόρος έχει παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες ταινίες.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με αναλυτές της βιομηχανίας, μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τις πιο μικρές παραγωγές που στο παρελθόν δεν έβρισκαν εύκολα χώρο στις τελικές επιλογές των ψηφοφόρων.

Η χρονιά των ντέρμπι

Πολλοί αναλυτές του κινηματογραφικού χώρου επισημαίνουν ότι η φετινή απονομή θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών.

Σε αρκετές βασικές κατηγορίες – όπως η Καλύτερη Ταινία, ο Α’ Ανδρικός Ρόλος και οι Β’ ρόλοι – δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρος νικητής, αλλά στην πραγματικότητα ισοδύναμα φαβορί. Γεγονός που αυξάνει την αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή πριν ανοίξουν οι φάκελοι στη σκηνή.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου για την Ελλάδα, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο μέχρι την τελευταία στιγμή για το ποια ταινία θα καταφέρει τελικά να κυριαρχήσει στη φετινή διοργάνωση.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Σκηνοθεσία

  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio Del Toro – One Battle after Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle after Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle after Another
  • Train Dreams

Διεθνής Ταινία

  • Brazil – The Secret Agent
  • France – It Was Just an Accident
  • Norway – Sentimental Value
  • Spain – Sirāt
  • Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

  • Πεταλούδα
  • Αιώνια πράσινο
  • Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια
  • Σχέδιο Συνταξιοδότησης
  • Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Τραγούδι

  • “Dear Me” – Relentless
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “I Lied To You” – Sinners
  • “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
  • “Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Μοντάζ

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Ήχος

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Καλύτερα κοστούμια

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

