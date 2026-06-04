Επιστροφή στις προπονήσεις για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο

Σε έναν αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν το παρών στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο παίκτες του "τριφυλλιού" που ήταν απόντες από το Game 1 στο ΣΕΦ λόγω τραυματισμών, σήμερα ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και ουσιαστικά έθεσαν υποψηφιότητα για τον δεύτερο τελικό, αύριο το βράδυ στο Telekom Center.

Η τελική απόαση θα παρθεί αύριο και ανάλογα με την κατάσταση και των δύο παικτών και τη συμμετοχή τους ή όχι στον αυριανό τελικό θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις αναφορικά με την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού.