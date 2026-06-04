Θες να δεις τους Νικς να γράφουν ιστορία; Πρέπει να πληρώσεις το λιγότερο 6.000 ευρώ!

Οι Νιου Γιορκ Νικς «έσπασαν» την έδρα των Σπερς στο Σαν Αντόνιο, για το Game 1 των τελικών του ΝΒΑ. Η ομάδα απ’ το «μεγάλο μήλο» μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ για να βρεθεί εκεί που ονειρεύεται εδώ και περισσότερο από 5 δεκαετίες.

Η Νέα Υόρκη ψάχνει την επιστροφή στην κορυφή μετά το 1973 και σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι τιμές των εισιτηρίων για τα ματς του MSG. Η ζήτηση του κόσμου τεράστια και αυτή η ζήτηση φέρνει εκτοξεύει τα ποσά που πρέπει να δαπανηθούν απ’ τους φιλάθλους.

Στις 9 Ιουνίου στο Game 3 των τελικών, θα φιλοξενήσουν τους Σπερς στη Νέα Υόρκη. Ήδη γίνεται χαμός για τα εισιτήρια της αναμέτρησης, καθώς στις τάξεις πως φίλων των Νικς επικρατεί παροξυσμός.

Αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο εισιτήριο για να δει κανείς το ματς στο ιστορικό γήπεδο της Νέας Υόρκης, είναι στα 6.207 δολάρια. Δηλαδή περίπου 6.000 ευρώ!