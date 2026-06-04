«Βουλιάζει» η Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα - Σχεδόν 300 σε ένα 24ωρο

«Βουλιάζει» η νότια Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αφίξεις του πρώτου πενταμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν τόσο η σημερινή εικόνα των μεταναστευτικών ροών όσο και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Παράλληλα, οι δήμαρχοι θα ενημερωθούν διεξοδικά για τις εξελίξεις από τον πρώην Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. και Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης, Ελευθέριο Ντουρουντού, σε μια συζήτηση που αναμένεται να καθορίσει και τη στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Τα σημερινά μεταναστευτικά ρεύματα

Σχεδόν 300 μετανάστες έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο όπου πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex.

Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Επίσης, σύμφωνα με τον neakriti.gr, συνολικά περισσότεροι από 140 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου, της Παλαιόχωρας, των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές από τους επιβαίνοντες των σκαφών.

28χρονος Σουδανός στη «φάκα» για τους 42 αλλοδαπούς στην Παλαιόχωρα

Αναφορικά με τον εντοπισμό 42 αλλοδαπών (37 άντρες, 1 γυναίκα και 4 ανήλικοι) στην παραλία «ΠΛΑΚΑΚΙ» Παλαιόχωρας, τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν) για παράβαση του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», του Ν. 5275/2026 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.

Χειροπέδες σε 16χρονο Σουδανό για τα 31 άτομα στην Γαύδο

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον εντοπισμό μίας λέμβου με 31 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 9 ν. μ. ανατολικά της Γαύδου. Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς (30 άντρες και 1 γυναίκα) και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Από εκεί, οδηγήθηκαν με λεωφορείο στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελέχους της Λιμενικής Αρχής της Αγίας Γαλήνης. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωρίστηκε ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στην Ελλάδα και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 02.06.26 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ 1.500 και 3.000 δολαρίων Αμερικής έκαστος, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στην Αγυιά Χανίων τα 38 άτομα που εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (37 άνδρες και 1 γυναίκα). Ακολούθως, οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Γαύδου και από εκεί, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

38 αλλοδαποί νότια των Καλών Λιμένων

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος της δύναμης Frontex, όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (30 άντρες, 4 γυναίκες και 4 ανήλικοι). Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης στο Ρέθυμνο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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