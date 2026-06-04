«Βουλιάζει» η Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα - Σχεδόν 300 σε ένα 24ωρο

Οι αφίξεις του πρώτου πενταμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Βουλιάζει» η Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα - Σχεδόν 300 σε ένα 24ωρο

Μετανάστες στην Κρήτη - Φωτογραφία Αρχείου 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Βουλιάζει» η νότια Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αφίξεις του πρώτου πενταμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν τόσο η σημερινή εικόνα των μεταναστευτικών ροών όσο και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Παράλληλα, οι δήμαρχοι θα ενημερωθούν διεξοδικά για τις εξελίξεις από τον πρώην Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. και Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης, Ελευθέριο Ντουρουντού, σε μια συζήτηση που αναμένεται να καθορίσει και τη στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Τα σημερινά μεταναστευτικά ρεύματα

Σχεδόν 300 μετανάστες έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο όπου πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex.

Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Επίσης, σύμφωνα με τον neakriti.gr, συνολικά περισσότεροι από 140 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου, της Παλαιόχωρας, των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές από τους επιβαίνοντες των σκαφών.

28χρονος Σουδανός στη «φάκα» για τους 42 αλλοδαπούς στην Παλαιόχωρα

Αναφορικά με τον εντοπισμό 42 αλλοδαπών (37 άντρες, 1 γυναίκα και 4 ανήλικοι) στην παραλία «ΠΛΑΚΑΚΙ» Παλαιόχωρας, τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν) για παράβαση του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», του Ν. 5275/2026 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.

Χειροπέδες σε 16χρονο Σουδανό για τα 31 άτομα στην Γαύδο

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον εντοπισμό μίας λέμβου με 31 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 9 ν. μ. ανατολικά της Γαύδου. Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς (30 άντρες και 1 γυναίκα) και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Από εκεί, οδηγήθηκαν με λεωφορείο στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελέχους της Λιμενικής Αρχής της Αγίας Γαλήνης. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωρίστηκε ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στην Ελλάδα και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 02.06.26 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ 1.500 και 3.000 δολαρίων Αμερικής έκαστος, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στην Αγυιά Χανίων τα 38 άτομα που εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (37 άνδρες και 1 γυναίκα). Ακολούθως, οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Γαύδου και από εκεί, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

38 αλλοδαποί νότια των Καλών Λιμένων

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος της δύναμης Frontex, όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (30 άντρες, 4 γυναίκες και 4 ανήλικοι). Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης στο Ρέθυμνο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης – Τι λέει η εισαγγελέας

19:12ΕΛΛΑΔΑ

«Βουλιάζει» η Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα - Σχεδόν 300 σε ένα 24ωρο

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Γούντς έγινε ο πρώτος κωφός Βρετανός που ανέβηκε στο Έβερεστ

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Με Τετέι, Παυλίδη και τριάδα στην άμυνα η Εθνική

19:06LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης κατηγορήθηκε 5 φορές για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών – Τι λένε γονείς θυμάτων

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο - Η εσωκομματική «μάχη» και η «σκιώδης» κυβέρνηση

18:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στις προπονήσεις για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο εργάζονται για να φέρουν Ρωσία και Ουκρανία σε διαπραγματεύσεις

18:31LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Νέο ντοκιμαντέρ «φωτίζει» την άγνωστη μάχη της με σοβαρή ασθένεια - «Εθίστηκε στις ουσίες για να αντέχει τον πόνο»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ας κερδίσει τη δεύτερη θέση ο καλύτερος λαϊκιστής - Τι είπε για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

18:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - «Αγγίζουν» την Ελλάδα - Ποιους αφορά

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με γυναίκα που κλέβει θαμώνες σε καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης – Ενημερώθηκε η οικογένειά της

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης – Τι λέει η εισαγγελέας

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου - Φωτογραφίες και βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: Boeing της Lufthansa χτύπησε στο έδαφος - Βίντεο

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά

19:06LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε σήμερα η εθελοντική στράτευση γυναικών: Παρουσιάστηκαν στη Λαμία - Φωτογραφίες και βίντεο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Έστησε καρτέρι στον αδελφό του και τον σκότωσε - Ισχυρίστηκε ότι ήταν ατύχημα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκοψαν με τροχό το ντουλάπι της Τυχεροπούλου

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ