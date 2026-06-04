Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου

Λέμβος με 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.