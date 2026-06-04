Αεροσκάφος μυστήριο εντοπίστηκε να πετάει πάνω από την Area 51 στις ΗΠΑ

Το αεροσκάφος φαίνεται να έχει σχήμα παρόμοιο με αυτό του Boeing F-47

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αεροσκάφος μυστήριο εντοπίστηκε να πετάει πάνω από την Area 51 στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα τριγωνικό αεροσκάφος τύπου «Dorito» εντοπίστηκε να πετά κον στην Area 51, σύμφωνα με θερμικές εικόνες.
  • Το αεροσκάφος μοιάζει με το Boeing F47, που σχετίζεται με το πρόγραμμα μαχητικών έκτης γενιάς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
  • Το αντικείμενο πιστεύεται ότι είναι ένα απόρρητο Xplane, ένα πειραματικό αεροσκάφος για δοκιμές προηγμένων τεχνολογιών.
  • Η Area 51 χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως πεδίο δοκιμών για μυστικά στρατιωτικά προγράμματα και αεροσκάφη stealth.
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Μια νέα θερμική εικόνα δείχνει ένα τριγωνικό αεροσκάφος τύπου «Dorito» να πετά κοντά στην περίφημη περιοχή Area 51 στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό το απόρρητο αεροσκάφος τύπου «ιπτάμενης πτέρυγας» (flying wing) μοιάζει με μυστικά στρατιωτικά πρωτότυπα που είχαν εντοπιστεί το 2014, υποδηλώνοντας μια δοκιμή κάποιους είδους αεροσκάφους νέας γενιάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι του YouTube «PROJECT FEAR» κατέγραψε με θερμική κάμερα πλάνα ενός τέτοιου πειραματικού αεροσκάφους που πετούσε κοντά στην Περιοχή 51.

project-fear.jpg

Το αεροσκάφος φαίνεται να έχει σχήμα παρόμοιο με αυτό του Boeing F-47, το οποίο απεικονίζεται σε ορισμένες εικόνες με εμπρόσθια πτερύγια και σε άλλες χωρίς αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το F-47 επιλέχθηκε για το πρόγραμμα μαχητικών έκτης γενιάς της Πολεμικής Αεροπορίας, αν και μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο ψηφιακές απεικονίσεις του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με αναφορές, που επικαλείται η Daily Mail, oρισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα απόρρητο X-plane, ένα εξαιρετικά πειραματικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή προηγμένων τεχνολογιών πριν αυτές τεθούν σε στρατιωτική υπηρεσία.

Για δεκαετίες, η Area 51 έχει χρησιμεύσει ως το κύριο πεδίο δοκιμών για αυτά τα μυστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων κατασκοπευτικών αεροσκαφών και αεροσκαφών stealth που παρέμειναν κρυφά από το κοινό για χρόνια.

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