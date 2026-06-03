Πρωτοφανές: Αμερικανός πιλότος καταρρίφθηκε με διαφορετικά αεροσκάφη δύο φορές στον ίδιο πόλεμο

Snapshot Πιλότος μαχητικού F15E της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκε δύο φορές στον ίδιο πόλεμο, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η δεύτερη κατάρριψη έγινε στις 3 Απριλίου πάνω από το Ιράν, ενώ η πρώτη ήταν από φίλια πυρά ενός κουβεϊτιανού F/A18 λιγότερο από πέντε εβδομάδες νωρίτερα.

Ο υπεύθυνος οπλικών συστημάτων του ίδιου F15E τραυματίστηκε όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε σωστά μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση.

Τα περιστατικά αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων και την ανάγκη ακριβούς συντονισμού μεταξύ συμμάχων. Snapshot powered by AI

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, φαίνεται να συνέβη ένα μοναδικό γεγονός.

Πιλότος είδε το μαχητικό του F-15E να καταρρίπτεται δύο φορές. Αυτό αναφέρθηκε από το δημοσιογραφικό δίκτυο High Side, επικαλούμενο πληροφορίες από νυν και πρώην αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος του F-15E Strike Eagle που καταρρίφθηκε στις 3 Απριλίου πάνω από το Ιράν ήταν επίσης ο πιλότος ενός από τα τρία F-15E που καταρρίφθηκαν από ένα κουβεϊτιανό F/A-18 σε περιστατικό φίλιων πυρών λιγότερο από πέντε εβδομάδες νωρίτερα.

Aν επιβεβαιωθεί η πληροφορία θα καταστεί «σχεδόν σίγουρα» ο πρώτος πιλότος σταθερών πτερύγων της Πολεμικής Αεροπορίας που καταρρίφθηκε δύο φορές στον ίδιο πόλεμο από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, σύμφωνα με εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο άλλος πιλότος που καταρρίφθηκε στο περιστατικό της 3ης Απριλίου, ο υπεύθυνος οπλικών συστημάτων του F-15E, υπέστη τραυματισμούς αφού το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε σωστά όταν οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και τη σημασία του ακριβούς συντονισμού μεταξύ των συμμάχων.

Un piloto estadounidense de un caza F-15E Strike Eagle fue derribado en dos ocasiones durante el conflicto entre #EEUU e #Irán, informó el proyecto periodístico High Side, que cita a funcionarios en activo y a exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



Según las… pic.twitter.com/sw5boGX7Sm — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 3, 2026

A US Air Force F-15E pilot shot down over Iran on April 3 had also been downed less than five weeks earlier in a friendly-fire incident involving a Kuwaiti F/A-18, making him the first known Air Force fixed-wing pilot to be shot down twice in the same conflict since the Vietnam… pic.twitter.com/1yBJ4jQrrT — Iran International English (@IranIntl_En) June 2, 2026

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