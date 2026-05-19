Νέο τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που αποκολλήθηκε κινητήρας αεροσκάφους της UPS, πριν την τραγωδία

Νέο βίντεο από κάμερες παρακολούθησης δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της πτήσης 2976 της UPS να αποσπάται και να πετάει πάνω από το φτερό, τυλιγμένος στις φλόγες, λίγο πριν το αεροσκάφος συντριβεί στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στις 4 Νοεμβρίου 2025 με 15 νεκρούς.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για μία από τις πιο θανατηφόρες συντριβές στην ιστορία της UPS.

Το βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα και τον πυλώνα του να αποσπώνται από το φτερό δευτερόλεπτα μετά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο.

Στη συνέχεια, ο κινητήρας φαίνεται να πετάει προς τα πάνω και πάνω από το φτερό, ενώ φωτιά ξεσπά γύρω από το αεροσκάφος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο μέσα σε μια τεράστια πυρκαγιά.

Και τα τρία μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν. Δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους με μία τρίχρονη, στο έδαφος έχασαν επίσης τη ζωή τους από τη συντριβή.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση UPS 2976 με προορισμό τη Χονολουλού της Χαβάης.

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές επικεντρώνονται στο γιατί απέτυχε η βάση στήριξης του κινητήρα.

Η έρευνα της NTSB έχει επικεντρωθεί σε ρωγμές κόπωσης που εντοπίστηκαν σε ένα κρίσιμο εξάρτημα που συνδέει τον πυλώνα του κινητήρα με το φτερό.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης εάν είχαν επισημανθεί προβλήματα με το εξάρτημα αυτό χρόνια πριν από τη θανατηφόρα συντριβή.

Η συντριβή προκάλεσε νέα επιθεώρηση της Boeing, της UPS, των αρχείων συντήρησης και της εποπτείας της FAA.

Στην ακρόαση της NTSB αναφέρθηκε επίσης ότι η συντριβή προκλήθηκε από καταστροφική μηχανική βλάβη κατά την απογείωση.