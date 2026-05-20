Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα: Μαθητές με σημαίες τον αποχαιρέτισαν στο αεροδρόμιο

Με την αναχώρηση της ρωσικής αποστολής από το Πεκίνο σφραγίστηκε η ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικά πυκνό πρόγραμμα 11 ωρών στην κινεζική πρωτεύουσα, σφραγίζοντας τη στρατηγική συμπαράταξη με τον Σι Τζινπίνγκ αμέσως μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ημέρα του ξεκίνησε στις 11 το πρωί τοπική ώρα, με την άφιξή του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, στις 10, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Κι όμως, παρά το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, ο πρόεδρος κατάφερε να κάνει μια σύντομη στάση στην κρατική κατοικία που του είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες της παραμονής του.

Το παρασκήνιο της αναχώρησης

Η αυλαία της επίσκεψης έπεσε με μια σύντομη τελετή αποχαιρετισμού που διοργανώθηκε στο αεροδρόμιο της κινεζικής πρωτεύουσας, με τα μηνύματα που εξέπεμψε η κινεζική πλευρά να είναι ιδιαίτερα προσεγμένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διοργανωτές φρόντισαν να διατηρήσουν το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο με εκείνο της υποδοχής.

Την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έφτανε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, ένα τιμητικό άγημα της φρουράς βρισκόταν ήδη παραταγμένο στην πίστα. Την ίδια στιγμή, μια ομάδα από Κινέζους μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκε στο σημείο κρατώντας σημαίες, αποχαιρετώντας τον Ρώσο ηγέτη καθώς εκείνος επιβιβαζόταν στο αεροσκάφος της επιστροφής.

