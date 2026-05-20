Τραμπ: Δεν θα ανεχθούμε στην Κούβα ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Με ένα διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας - πολύ παραπάνω από μια τυπική εθιμοτυπική ανακοίνωση, και μάλλον ξεκάθαρο μανιφέστο ισχύος της Ουάσιγκτον για το Δυτικό Ημισφαίριο, αποτυπώθηκε η στάση του προέδρου των ΗΠΑ για το κράτος της Καραϊβικής, που κατά κάποιους αποτελεί το επόμενο «θερμό σημείο» του πλανήτη..

Διάγγελμα που έρχεται σε μια χρονική στιγμή εξαιρετικά πυκνή σε εξελίξεις, λίγους μήνες μετά την πρωτοφανή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο. Η ρητορική του Αμερικανού προέδρου επαναφέρει στο προσκήνιο το Δόγμα Μονρόε με τον πιο επιθετικό τρόπο, στέλνοντας πολλαπλούς αποδέκτες τόσο εντός όσο και εκτός της αμερικανικής ηπείρου.

Στο κείμενο της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας αποτυπώνεται η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να στραγγαλίσει οικονομικάτο καθεστώς της Αβάνας, συνδέοντας άμεσα την εσωτερική του πολιτική κατάσταση με την εθνική ασφάλεια των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μήνυμα Τραμπ

Σήμερα τιμούμε την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας, την 124η επέτειο από τη γέννηση ενός άλλοτε ελεύθερου έθνους, η οποία σφυρηλατήθηκε μέσα από θυσίες, θάρρος και μια αδιάσπαστη επιθυμία για ελευθερία. Όπως οι Αμερικανοί πατριώτες που αποτίναξαν την τυραννική εξουσία πριν από 250 χρόνια, η ιδρυτική γενιά της Κούβας ξεσηκώθηκε ενάντια στην υποταγή της Ισπανικής Αυτοκρατορίας για να διεκδικήσει το ίδιο εκ γενετής δικαίωμα που απολαμβάνουν οι πολίτες μας σήμερα, το δικαίωμα ενός ελεύθερου λαού να κυβερνά τον εαυτό του. Το ταξίδι τους απηχεί το δικό μας, και το όνειρό τους για ελευθερία παραμένει εξίσου ζωτικό σήμερα όσο και τότε που τόλμησαν για πρώτη φορά να πολεμήσουν γι' αυτό.

Σε όλες τις γενιές, ο κουβανικός λαός έχει επιδείξει μια ακλόνητη αφοσίωση στην υπόθεση της ελευθερίας και ένα ψυχικό σθένος που κανένα καθεστώς, παρελθόν ή παρόν, δεν μπόρεσε να σβήσει. Στις 20 Μαΐου 1902, αυτό το προκλητικό όραμα έγινε πραγματικότητα όταν ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Κούβας, σηματοδοτώντας την έναρξη της αυτοκυβέρνησης για τους νησιώτες γείτονές μας. Η αγάπη του κουβανικού λαού για την ελευθερία, η εφευρετικότητα, η σκληρή δουλειά και η μεγάλη πίστη στον Θεό τους στήριξαν κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, και μέχρι σήμερα, αυτές οι διαχρονικές αξίες συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές τους.

Το σημερινό καθεστώς στην Αβάνα αποτελεί την άμεση προδοσία του έθνους για το οποίο μάτωσαν και πέθαναν οι ιδρυτές πατριώτες του. Για σχεδόν επτά δεκαετίες, η κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού έχει διαλύσει βίαια την πολιτική ελευθερία, έχει αρνηθεί στον λαό της δίκαιες εκλογές, έχει φιμώσει άγρια τη διαφωνία και έχει στραγγαλίσει την κουβανική οικονομία οδηγώντας την σε κατάσταση κατάρρευσης. Ενώ ο λαός υποφέρει, η κλεπτοκρατική ελίτ του καθεστώτος έχει συσσωρεύσει τους εναπομείναντες πόρους του νησιού για τον εαυτό της και τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Στο δρόμο όλων των ριζοσπαστικών αριστερών ιδεολογιών, το καθεστώς έχει εκμηδενίσει κάθε ελπίδα για ευημερία, έχει εξοβελίσει την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και έχει λιμοκτονήσει τις ελπίδες και τα όνειρα του λαού του. Οι στρατιωτικοί του ηγέτες έχουν επιδείξει μηδενική φροντίδα για τη διασφάλιση της ευημερίας του κουβανικού λαού, στρέφοντας την προσοχή τους αντίθετα μόνο στη διατίρηση του ελέγχου και στην υπαρξιακή επιδίωξη του καθεστώτος να εξάγει βίαια τον κομμουνισμό και τον δεσποτισμό στο εξωτερικό.

Ως Πρόεδρος, λαμβάνω αποφασιστικά μέτρα εκ μέρους αυτής της πολύπαθης γωνιάς του ημισφαιρίου μας και για την αντιμετώπιση των απειλών για την εθνική μας ασφάλεια που απορρέουν από την περιοχή. Υπό την ηγεσία μου, το Έθνος μας κόβει τις οικονομικές γραμμές σωτηρίας που, για πάρα πολύ καιρό, συντηρούσαν βάναυσα καθεστώτα στην Κεντρική και Νότια Αμερική και χρηματοδοτούσαν τις διακρατικές εγκληματικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις τους που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Τον Ιανουάριο, οι απίστευτες Ένοπλες Δυνάμεις του Έθνους μας πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές και εντυπωσιακές ειδικές επιχειρήσεις των τελευταίων γενεών, τη σύλληψη και έκδοση του Βενεζουελάνου ναρκοτρομοκράτη, Νικόλας Μαδούρο. Η απαγγελία κατηγοριών και η απομάκρυνση του Μαδούρο έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους σοσιαλιστές συμμάχους του στην Αβάνα, ότι αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο και όσοι το αποσταθεροποιούν και απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Μετά την επιδρομή κατά του Μαδούρο, θέσπισα ισχυρές νέες κυρώσεις στον στρατιωτικό μηχανισμό και τον μηχανισμό πληροφοριών της Κούβας, καθώς και σε όσους τους παρέχουν υλική και οικονομική υποστήριξη, στερώντας από το καθεστώς πόρους και από τις ελίτ του την ευκαιρία να κερδοσκοπούν από τα δεινά του λαού. Η δέσμευσή μου είναι ακλόνητη. Η Αμερική δεν πρόκειται να ανεχτεί ένα κράτος-παρία το οποίο φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πληροφοριών και τρομοκρατικές δράσεις, μόλις ενενήντα μίλια μακριά από την αμερικανική πατρίδα. Κι όμως, δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο λαός της Κούβας να αποκτήσει ξανά την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί του πάλεψαν τόσο γενναία να εδραιώσουν πριν από περισσότερα από 100 χρόνια.

Σε αυτή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας, η Δημοκρατία μας στέκεται στο πλευρό του κουβανικού λαού και των εκατομμυρίων Κουβανοαμερικανών που έχουν εμπλουτίσει τόσο βαθιά τη ζωή του Έθνους μας. Πολλοί από αυτούς ήρθαν σε αυτές τις ακτές με το τίποτα, έχτισαν εξαιρετικές ζωές και αγκάλιασαν με όλη τους την καρδιά τον συνταγματικό τρόπο ζωής που καθιστά την Αμερική την σπουδαιότερη χώρα στη γη. Σήμερα τους χαιρετίζουμε και θυμόμαστε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για μια ελεύθερη Κούβα, σύμφωνα με το όραμά μας, ενώ βλέπουμε με αυτοπεποίθηση προς μια νέα Χρυσή Εποχή για το νησί και τον λαό του.

