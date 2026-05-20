Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση, δεν έχει ληφθεί απόφαση», είπε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο

Newsbomb

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο κλεισίματος του προξενείου του στην Κωνσταντινούπολη, που λειτουργεί από το 1949.
  • Η ισραηλινή διπλωματική παρουσία στην Τουρκία έχει αποσυρθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά από επίθεση της Χαμάς.
  • Το προξενείο και η πρεσβεία λειτουργούν μόνο με τοπικό τουρκικό προσωπικό, χωρίς Ισραηλινούς διπλωμάτες.
  • Στις 7 Απριλίου κοντά στο προξενείο σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με ένα δράστη νεκρό και δύο αστυνομικούς τραυματίες.
  • Η Τουρκία διατηρεί εκπρόσωπο στο Ισραήλ, ενώ η εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας έχει μειωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1950.
Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πρώτα που είχε ιδρύσει στον κόσμο και το οποίο λειτουργεί από το 1949, ανέφερε σήμερα μια ισραηλινή πηγή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα θα παραμείνει ανοιχτή, όμως χωρίς ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό, το οποίο αποσύρθηκε ταυτόχρονα με εκείνο του προξενείου, λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η πρεσβεία και το προξενείο, που βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία της Κωνσταντινούπολης, λειτουργούν μόνο με τους Τούρκους υπαλλήλους τους.

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση, δεν έχει ληφθεί απόφαση», είπε η πηγή που επικαλέστηκε τα σχέδια κατεδάφισης του κτιρίου που στεγάζει το προξενείο, στο πλαίσιο αντισεισμικών μέτρων. «Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άδειοι χώροι, που μας ανήκουν, μας κοστίζουν ακριβά», πρόσθεσε.

Στις 7 Απριλίου, κοντά στο κτίριο σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, για την οποία δεν ανέλαβε κανείς την ευθύνη. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί φρουροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές κατηγόρησαν «μια τρομοκρατική οργάνωση που εργαλειοποιεί τη θρησκεία», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Κανείς Ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε τουρκικό έδαφος», και οι πρεσβείες του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκαν, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες χώρες, «για λόγους ασφαλείας», μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, υπενθύμισε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πολλαπλασίασε τις επιθετικές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του, του Μπενιαμίν Νετανιάχουν, τον οποίο συχνά αποκαλεί «ναζί» και «γενοκτόνο».

Η Τουρκία εκπροσωπείται στο Ισραήλ από έναν επιτετραμμένο, αφού συνταξιοδοτήθηκε ο τελευταίος εν ενεργεία πρέσβης.

Η εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας αριθμεί σήμερα περίπου 15.000 μέλη. Τη δεκαετία του 1950 ήταν περίπου 55.000 άτομα.

Η Τουρκία ήταν η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, το 1949. Οι δύο χώρες αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους το 2016, έπειτα από έξι χρόνια ρήξης, λόγω της πολύνεκρης ισραηλινής επίθεσης στο τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά», που συμμετείχε σε έναν «στολίσκο για τη Γάζα».

Ένας νέος στολίσκος που είχε αποπλεύσει από την Τουρκία, ο τρίτος από το 2023, αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από τον ισραηλινό στρατό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα: Μαθητές με σημαίες τον αποχαιρέτισαν στο αεροδρόμιο

19:01ΦΑΡΜΑΚΟ

5 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας ενώ ταξιδεύετε

18:58LIFESTYLE

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ