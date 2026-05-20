Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Snapshot Ο Καναδάς και η Ολλανδία προχώρησαν σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με κρατούμενους ακτιβιστές.

Η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ χαρακτήρισε το βίντεο βαθιά ανησυχητικό και απαράδεκτο, τονίζοντας την ανάγκη επείγουσας δράσης για την προστασία της ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπερέντσεν δήλωσε ότι οι εικόνες παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έθεσε το θέμα στον Ισραηλινό ομόλογό του, ενώ θα καλέσει και τον Ισραηλινό πρέσβη.

Προηγουμένως, Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία είχαν ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για το ίδιο θέμα. Snapshot powered by AI

Μετά την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία ο Καναδάς και η Ολλανδία προστίθεται στη λίστα με τις χώρες που προχωρούν σε διαβήματα διαμαρτυρίας για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές κρατούμενους.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, δήλωσε: «Αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που μοιράστηκε ο Ιταμάρ Μπεν Γβιρ, είναι βαθιά ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο».

Και συνέχισε: «Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη, μεγάλη σοβαρότητα. Πρόκειται για θέμα ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτη επείγουσα δράση».

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπερέντσεν σημείωσε ότι «οι εικόνες που δημοσίευσε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβίρ με τους κρατούμενους ακτιβιστές της νηοπομπής είναι συγκλονιστικές και απαράδεκτες».

«Αυτή η μεταχείριση των κρατουμένων παραβιάζει τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έθεσα το θέμα απευθείας στον Ισραηλινό ομόλογό μου Γκίντεον Σαάρ και θα καλέσω τον Ισραηλινό πρέσβη», γράφει Ολλανδός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.

Διαβάστε επίσης