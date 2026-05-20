Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

Καναδάς και Ολλανδία κάλεσαν τον Ισραηλινό πρέσβη στο έδαφος τους για να διαμαρτυρηθούν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Καναδάς και η Ολλανδία προχώρησαν σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με κρατούμενους ακτιβιστές.
  • Η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ χαρακτήρισε το βίντεο βαθιά ανησυχητικό και απαράδεκτο, τονίζοντας την ανάγκη επείγουσας δράσης για την προστασία της ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων.
  • Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπερέντσεν δήλωσε ότι οι εικόνες παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έθεσε το θέμα στον Ισραηλινό ομόλογό του, ενώ θα καλέσει και τον Ισραηλινό πρέσβη.
  • Προηγουμένως, Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία είχαν ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για το ίδιο θέμα.
Snapshot powered by AI

Μετά την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία ο Καναδάς και η Ολλανδία προστίθεται στη λίστα με τις χώρες που προχωρούν σε διαβήματα διαμαρτυρίας για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές κρατούμενους.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, δήλωσε: «Αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που μοιράστηκε ο Ιταμάρ Μπεν Γβιρ, είναι βαθιά ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο».

Και συνέχισε: «Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη, μεγάλη σοβαρότητα. Πρόκειται για θέμα ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτη επείγουσα δράση».

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπερέντσεν σημείωσε ότι «οι εικόνες που δημοσίευσε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβίρ με τους κρατούμενους ακτιβιστές της νηοπομπής είναι συγκλονιστικές και απαράδεκτες».

«Αυτή η μεταχείριση των κρατουμένων παραβιάζει τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έθεσα το θέμα απευθείας στον Ισραηλινό ομόλογό μου Γκίντεον Σαάρ και θα καλέσω τον Ισραηλινό πρέσβη», γράφει Ολλανδός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα: Μαθητές με σημαίες τον αποχαιρέτισαν στο αεροδρόμιο

19:01ΦΑΡΜΑΚΟ

5 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας ενώ ταξιδεύετε

18:58LIFESTYLE

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ